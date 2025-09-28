Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en octobre 2025 dans l’ordre de diffusion.
Love Is Blind : Saison 9 – Love Is Blind: Season 9
Date : 01/10/2025
Synopsis : À Denver, des célibataires bravent rebondissements et ambiguïtés pour trouver l’âme sœur… sans se voir.
RIV4LITÉS – RIV4LRIES
Date : 01/10/2025
Synopsis : À Pise, l’arrivée de Terry bouscule l’ordre établi et fait naître de nouvelles rivalités au sein d’un collège dominé par les populaires.
The Game: You Never Play Alone
Date : 02/10/2025
Synopsis : Cible d’attaques misogynes en ligne et hors ligne, une développeuse de jeux se rebelle contre les préjugés de l’industrie.
De mâles en pis – Dudes
Date : 02/10/2025
Synopsis : Quatre amis quadragénaires tentent d’embrasser la masculinité moderne… souvent pour empirer les choses.
Véto des villes – Old Dog, New Tricks
Date : 03/10/2025
Synopsis : Antón, véto fauché, troque les bêtes de ferme pour les chiens choyés d’une animalerie huppée.
Des vœux pour un génie – Genie, Make a Wish
Date : 03/10/2025
Synopsis : Après mille ans de sommeil, un génie exauce les vœux d’une femme très organisée. Magie, amour, fantaisie : à quel prix ?
Monstre : L’histoire d’Ed Gein – Monster: The Ed Gein Story
Date : 03/10/2025
Synopsis : Le parcours glaçant d’Ed Gein, tueur et pilleur de tombes qui inspira de nombreux monstres du cinéma.
Policières – The New Force
Date : 03/10/2025
Synopsis : Suède, années 1950 : un commissariat en sous-effectif accueille ses premières femmes policières. Inspiré de faits réels.
Ranma1/2 : Saison 2 – Ranma1/2: Season 2
Date : 04/10/2025
Synopsis : Chaos au dojo Tendo : fiancée armée d’une spatule, rival opiniâtre et maître libidineux compliquent la vie de Ranma et Akané.
Pour le meilleur et à l’aveugle : Les retrouvailles – Love is Blind: France: the reunion
Date : 05/10/2025
Synopsis : Les couples se retrouvent pour revenir sur l’expérience des capsules… et ses conséquences.
Néro – Néro the Assassin
Date : 08/10/2025
Synopsis : Sud de la France, 1504. Traqué, un assassin doit choisir : sauver sa peau ou sa fille abandonnée.
On en mangerait… ou pas : Spécial Halloween – Is It Cake? Halloween
Date : 08/10/2025
Synopsis : Les maîtres de l’illusion pâtissière reviennent pour une édition terrifiante spéciale Halloween.
The Resurrected
Date : 09/10/2025
Synopsis : Deux mères endeuillées ressuscitent l’escroc responsable des drames de leurs filles… mais la justice se dérobe à mesure que la vérité éclate.
Boots
Date : 09/10/2025
Synopsis : Harcelé, un ado s’engage impulsivement chez les Marines et se découvre dans une fraternité inattendue.
Kurukshetra : La guerre du Mahabharata – Kurukshetra: The Great War of Mahabharata
Date : 10/10/2025
Synopsis : L’épopée de Kurukshetra racontée via des points de vue multiples : Pandavas contre Kauravas, dix-huit jours d’affrontements.
L’Héritière et l’Ambitieux – Old Money
Date : 10/10/2025
Synopsis : À Istanbul, l’irruption d’un magnat autodidacte ébranle le confort de Nihal, en affaires comme en amour.
Typhoon Family
Date : 11/10/2025
Synopsis : 1997, crise financière : un fils insouciant hérite de l’entreprise familiale en perdition et doit enfin grandir.
Splinter Cell: Deathwatch
Date : 14/10/2025
Synopsis : Légende de l’ombre, Sam Fisher reprend du service pour aider une recrue à déjouer un complot mondial.
Personne ne nous a vus partir – No One Saw Us Leave
Date : 15/10/2025
Synopsis : Inspiré de faits réels : une mère lutte pour récupérer ses enfants enlevés par son mari lors d’une séparation.
La Diplomate : Saison 3 – The Diplomat: Season 3
Date : 16/10/2025
Synopsis : En pleine diplomatie de crise, Kate affronte une nouvelle administration fragile et une menace aux répercussions mondiales.
Romantics Anonymous
Date : 16/10/2025
Synopsis : Elle, chocolatière de génie, craint le regard ; lui, héritier, redoute le contact. Ensemble, une alchimie improbable opère.
Pêche interdite : Saison 2 – Turn of the Tide: Season 2
Date : 17/10/2025
Synopsis : À Rabo de Peixe, anciens rivaux et nouveaux venus se disputent le contrôle du trafic.
Le Monstre de Florence – The Monster of Florence
Date : 22/10/2025
Synopsis : Un tueur visant des couples terrorise l’Italie ; l’enquête rouvre un dossier de 1968 aux échos troublants.
Nobody Wants This : Saison 2 – Nobody Wants This: Season 2
Date : 23/10/2025
Synopsis : L’idylle de Joanne et Noah vacille entre familles compliquées, défis pro et grande décision à venir.
La Vie rêvée de M. Kim – The Dream Life of Mr. Kim
Date : 25/10/2025
Synopsis : Après avoir tout perdu, M. Kim parcourt un long chemin pour retrouver sa véritable identité.
The Asset
Date : 27/10/2025
Synopsis : Tea infiltre un empire criminel et hésite entre mission et envie d’aider la petite amie d’un chef de gang à s’échapper.
Selling Sunset : Saison 9 – Selling Sunset: Season 9
Date : 29/10/2025
Synopsis : Nouvelles têtes, nouvelles querelles : la pression monte au sein du groupe Oppenheim, pro et perso.
Maîtres du jeu – Rulers of Fortune
Date : 29/10/2025
Synopsis : À Rio, un ambitieux rêve de devenir baron du jeu clandestin, entre trahisons, luxure et bains de sang.
The Witcher : Saison 4 – The Witcher: Season 4
Date : 30/10/2025
Synopsis : Séparés par la guerre et d’innombrables ennemis, Geralt, Yennefer et Ciri trouvent de nouveaux alliés… et l’espoir de se retrouver.
Son of a Donkey
Date : 30/10/2025
Synopsis : Theo enchaîne les plans foireux pour récupérer sa voiture ; son père mourant cherche désespérément un rein.
Amsterdam Empire
Date : 30/10/2025
Synopsis : L’adultère de Jack éclate ; Betty ourdit un plan pour le priver de sa raison de vivre : son empire de coffee shops.
Bad Influencer
Date : 31/10/2025
Synopsis : Une faussaire de sacs s’allie à une influenceuse égocentrique pour écouler sa marchandise et éponger ses dettes.
Nouvelle École : Saison 4 – Rhythm + Flow France: Season 4
Date : 31/10/2025
Synopsis : SCH et SDM mènent chacun leur camp : un seul ticket vers le succès, de nouveaux défis, un duel total.
Respira : Saison 2 – Breathless: Season 2
Date : 31/10/2025
Synopsis : La privatisation de l’hôpital amène un directeur intraitable ; le personnel craque, Patricia et Jésica luttent pour survivre.
100 % physique : Asie – Physical: Asia
Date : Prochainement
Synopsis : Athlètes de huit pays s’affrontent en force et endurance pour hisser leur drapeau.
Steve
Date : 10/03/2025
Synopsis : Un directeur de centre pour mineurs lutte avec ses démons tout en maintenant la discipline lors d’une journée sous haute tension.
Caramelo
Date : 10/08/2025
Synopsis : Un jeune chef frappé par un diagnostic retrouve l’espoir grâce à son chien, compagnon de résilience.
La Disparue de la cabine 10 – The Woman in Cabin 10
Date : 10/10/2025
Synopsis : Sur un yacht de luxe, une journaliste voit quelqu’un tomber à l’eau. Personne ne la croit ; elle met sa vie en jeu pour la vérité.
Propre – Swim to Me
Date : 10/10/2025
Synopsis : La proximité entre une employée de maison et une adolescente tourne au drame, rattrapée par la réalité sociale.
Everybody Loves Me When I’m Dead
Date : 14/10/2025
Synopsis : Deux employés détournent l’héritage d’une défunte et déclenchent la colère de criminels impitoyables.
Furioza 2 – Inside Furioza
Date : 15/10/2025
Synopsis : Après un meurtre, Golden, nouveau chef de Furioza, emmène son gang hooligan vers une escalade transfrontalière.
The Time That Remains
Date : 16/10/2025
Synopsis : Entourée de morts mystérieuses, une vieille femme revit son amour pour un homme éternellement jeune ; un inspecteur traque leur secret.
Un fantôme dans la bataille – She Walks in Darkness
Date : 17/10/2025
Synopsis : Une agente infiltre l’ETA au péril de sa vie pour découvrir les caches terroristes dans le sud de la France.
Good News
Date : 17/10/2025
Synopsis : Des pirates de l’air détournent un vol vers Pyongyang ; un stratège imagine un plan insensé pour le rediriger vers Séoul.
27 nuits – 27 Nights
Date : 17/10/2025
Synopsis : Internée à la demande de ses filles, une femme excentrique est-elle malade… ou simplement libre ?
The Elixir
Date : 23/10/2025
Synopsis : Un élixir créerait des morts-vivants ; une famille fracturée doit s’unir pour survivre à la destruction de son village.
A HOUSE OF DYNAMITE
Date : 24/10/2025
Synopsis : Un missile inconnu vise les États-Unis ; course contre la montre pour identifier l’assaillant et répondre.
Ballad of a Small Player
Date : 29/10/2025
Synopsis : À Macao, un joueur criblé de dettes tombe sous le charme d’une mystérieuse femme à une table de baccarat.
Duki : Rockstar du bout du monde – Rockstar: DUKI from the End of the World
Date : 02/10/2025
Synopsis : Des battles de quartier à la scène mondiale : portrait intime de l’artiste trap argentin.
Nouvelle École et après : Réussir ou mourir – Rhythm + Flow France: After the Beat
Date : 03/10/2025
Synopsis : Parcours des candidats emblématiques de « Nouvelle École » au-delà de l’émission.
Hantises – True Haunting
Date : 07/10/2025
Synopsis : Reconstitutions immersives et témoignages pour revivre des rencontres paranormales.
Victoria Beckham
Date : 09/10/2025
Synopsis : Dans son atelier londonien, Victoria prépare la Fashion Week de Paris et se confie sur sa vie.
Mon père, le serial killer – My Father, the BTK Killer
Date : 10/10/2025
Synopsis : Le témoignage glaçant de la fille du tueur BTK, entre double vie et reconstruction.
Cinq majeur : Saison 2 – Starting 5: Season 2
Date : 16/10/2025
Synopsis : Brown, Durant, Gilgeous-Alexander, Haliburton et Harden au cœur de la saison NBA 2024-2025.
La Voisine idéale – The Perfect Neighbor
Date : 17/10/2025
Synopsis : Des caméras de police dévoilent comment un conflit de voisinage a viré au drame.
Pêche interdite : L’histoire surréaliste de Rabo de Peixe – Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe
Date : 17/10/2025
Synopsis : 2001 : des kilos de cocaïne s’échouent au Portugal ; impact durable sur une communauté.
Un mythe du baseball : Qui a tué les Expos de Montréal ? – Who Killed the Montreal Expos?
Date : 21/10/2025
Synopsis : Enquête sur la chute des Expos, première équipe MLB du Canada : quelles responsabilités ?
Mob War : Philadelphie contre la mafia – Mob War: Philadelphia vs. The Mafia
Date : 22/10/2025
Synopsis : Les années 90 ensanglantées entre John Stanfa et Joey Merlino.
Terrifiante nature : Perdus dans la jungle – Nightmares of Nature: Lost in the Jungle
Date : 28/10/2025
Synopsis : Récits de survie où la jungle révèle sa beauté sombre et son danger.
Babo : L’histoire de Haftbefehl – Babo: The Haftbefehl Story
Date : 28/10/2025
Synopsis : L’icône du rap allemand se raconte avec une franchise brutale.
Aileen : La demoiselle de la mort – Aileen: Queen of the Serial Killers
Date : 30/10/2025
Synopsis : De l’enfance maltraitée au couloir de la mort : la trajectoire d’Aileen Wuornos.
Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero – Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will
Date : 30/10/2025
Synopsis : Images rares et interviews dévoilent le génie et les sacrifices de l’icône latino.
Mo Amer: Wild World
Date : 28/10/2025
Synopsis : Le regard sans filtre de Mo Amer sur un monde en feu… et nos petites contradictions.
Six Kings Slam
Date : 15/10/2025
Synopsis : Tournoi d’exhibition à Riyad réunissant l’élite mondiale pour le titre honorifique de « roi des courts ».
Horton ! – Dr. Seuss’s Horton!
Date : 10/06/2025
Synopsis : Quand la jungle est en péril, Horton et Samson promettent d’aider : honneur d’éléphant, parole d’oiseau !
Les Deux Gredins – The Twits
Date : 17/10/2025
Synopsis : Deux enfants courageux et une famille d’animaux magiques s’unissent pour sauver leur ville de terribles méchants.
Sonic le film – Sonic the Hedgehog — 01/10/2025
Mystère – Vicky and Her Mystery — 01/10/2025
Le Fabuleux Noël de Zoey – Zoey’s Extraordinary Christmas — 01/10/2025
Agents Presque Secrets – Central Intelligence — 01/10/2025
Woodlawn — 01/10/2025
Eileen — 01/10/2025
Rien que pour vos cheveux – You Don’t Mess with the Zohan — 01/10/2025
Zoey et son incroyable playlist : Saison 2 — 01/10/2025
The Craft – Les nouvelles sorcières — 01/10/2025
Zoey et son incroyable playlist – Saison 1 — 01/10/2025
Home Economics : Saison 2 — 01/10/2025
Intrusion – The Intruder — 01/10/2025
Insidious : la dernière clé — 01/10/2025
Anaconda — 01/10/2025
Inside Llewyn Davis — 01/10/2025
École paternelle – Daddy Day Care — 01/10/2025
L’Expérience interdite : Flatliners — 01/10/2025
La famille Black à Beverly Hills – Meet the Blacks — 01/10/2025
Home Economics : Saison 3 — 01/10/2025
L’Attaque du métro 123 – The Taking of Pelham 123 — 01/10/2025
Identity — 01/10/2025
La Famille Hollar – The Hollars — 01/10/2025
Milliardaire malgré lui – It Could Happen to You — 01/10/2025
L’Affaire Roman J. – Roman J. Israel, Esq. — 01/10/2025
Super blonde – The House Bunny — 01/10/2025
Home Economics – Saison 1 — 01/10/2025
Henry Danger : Saison 5 — 01/10/2025
Henry Danger : Saison 3 — 01/10/2025
Ejen Ali: The Movie — 01/10/2025
Ejen Ali: The Movie 2 — 01/10/2025
Winx Club : La magie est de retour – Saison 1 — 02/10/2025
Haruko, reine du bureau – The Pride of the Temp : Saison 1 — 02/10/2025
Goodbye Farewell — 03/10/2025
Sacrées sorcières – The Witches — 03/10/2025
Delirium — 03/10/2025
Le Parc des merveilles – Wonder Park — 03/10/2025
Les Nouvelles Aventures de Cendrillon — 04/10/2025
Au pays du tteok – Saison 1 — 06/10/2025
Halloween — 07/10/2025
Spycies — 08/10/2025
Dendam Malam Kelam — 09/10/2025
Only We Know — 09/10/2025
U.S. Marshals — 10/10/2025
Moi, moche et méchant 4 – Despicable Me 4 — 10/10/2025
Comme des Bêtes – The Secret Life of Pets — 10/10/2025
Comme des bêtes 2 – The Secret Life of Pets 2 — 10/10/2025
La Chasse aux scoops – The Golden Egg : Saison 1 — 10/10/2025
Let’s Dance — 10/10/2025
Martabat: Misi Berdarah — 12/10/2025
Une femme sans filtre – A Woman with No Filter — 15/10/2025
Fanny — 15/10/2025
La Fille du puisatier – The Well-Digger’s Daughter — 15/10/2025
Le Schpountz – Heartbeat — 15/10/2025
Topaze — 15/10/2025
César — 15/10/2025
Angèle — 15/10/2025
Marius — 15/10/2025
La Femme du boulanger – The Baker’s Wife — 15/10/2025
Keluarga Super Irit — 16/10/2025
Le Flic de Beverly Hills – Beverly Hills Cop — 16/10/2025
Sans un bruit – A Quiet Place — 16/10/2025
Retour vers le futur – Back to the Future — 16/10/2025
Le Flic de Beverly Hills III – Beverly Hills Cop III — 16/10/2025
Sans un bruit 2 – A Quiet Place Part II — 16/10/2025
Le Flic de Beverly Hills II – Beverly Hills Cop II — 16/10/2025
Transformers : Earthspark : Saison 3 — 17/10/2025
LEGO Ninjago : Le soulèvement des dragons : Saison 3 — 17/10/2025
Radiation House : Saison 2 — 17/10/2025
Pas un mot – Don’t Say a Word — 18/10/2025
À Bras Ouverts – With Open Arms — 18/10/2025
The Wrath of Becky — 18/10/2025
Roméo + Juliette — 18/10/2025
Black Adam — 19/10/2025
Le temps d’un week-end – Scent of a Woman — 20/10/2025
Kill Bill : volume 2 — 20/10/2025
Kill Bill : volume 1 — 20/10/2025
The Blair Witch Project — 20/10/2025
Lettres à Juliette – Letters to Juliet — 20/10/2025
American Psycho — 20/10/2025
Attack 13 — 21/10/2025
Hataraki Man – Saison 1 — 22/10/2025
Tokyo Tarareba Girls : シーズン2 — 22/10/2025
Tokyo Tarareba Girls : Saison 1 — 22/10/2025
Coupez ! – Final Cut — 22/10/2025
Le garçon au pyjama rayé – The Boy in the Striped Pajamas — 23/10/2025
Démineurs – The Hurt Locker — 24/10/2025
S.W.A.T. : Saison 7 — 24/10/2025
Ordinary Angels — 24/10/2025
Zero Dark Thirty — 24/10/2025
La Conspiration du Caire – Boy from Heaven — 26/10/2025
Le Caire confidentiel – The Nile Hilton Incident — 26/10/2025
Ichikei’s Crow – The Criminal Court Judges : Saison 1 — 26/10/2025
Lasting Moments — 30/10/2025
Zomvivor : Saison 1 — 30/10/2025
Le Fantôme de Canterville – The Canterville Ghost — 31/10/2025
