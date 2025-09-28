Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en octobre 2025 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Love Is Blind : Saison 9 – Love Is Blind: Season 9

Date : 01/10/2025

Synopsis : À Denver, des célibataires bravent rebondissements et ambiguïtés pour trouver l’âme sœur… sans se voir.

RIV4LITÉS – RIV4LRIES

Date : 01/10/2025

Synopsis : À Pise, l’arrivée de Terry bouscule l’ordre établi et fait naître de nouvelles rivalités au sein d’un collège dominé par les populaires.

The Game: You Never Play Alone

Date : 02/10/2025

Synopsis : Cible d’attaques misogynes en ligne et hors ligne, une développeuse de jeux se rebelle contre les préjugés de l’industrie.

De mâles en pis – Dudes

Date : 02/10/2025

Synopsis : Quatre amis quadragénaires tentent d’embrasser la masculinité moderne… souvent pour empirer les choses.

Véto des villes – Old Dog, New Tricks

Date : 03/10/2025

Synopsis : Antón, véto fauché, troque les bêtes de ferme pour les chiens choyés d’une animalerie huppée.

Des vœux pour un génie – Genie, Make a Wish

Date : 03/10/2025

Synopsis : Après mille ans de sommeil, un génie exauce les vœux d’une femme très organisée. Magie, amour, fantaisie : à quel prix ?

Monstre : L’histoire d’Ed Gein – Monster: The Ed Gein Story

Date : 03/10/2025

Synopsis : Le parcours glaçant d’Ed Gein, tueur et pilleur de tombes qui inspira de nombreux monstres du cinéma.

Policières – The New Force

Date : 03/10/2025

Synopsis : Suède, années 1950 : un commissariat en sous-effectif accueille ses premières femmes policières. Inspiré de faits réels.

Ranma1/2 : Saison 2 – Ranma1/2: Season 2

Date : 04/10/2025

Synopsis : Chaos au dojo Tendo : fiancée armée d’une spatule, rival opiniâtre et maître libidineux compliquent la vie de Ranma et Akané.

Pour le meilleur et à l’aveugle : Les retrouvailles – Love is Blind: France: the reunion

Date : 05/10/2025

Synopsis : Les couples se retrouvent pour revenir sur l’expérience des capsules… et ses conséquences.

Néro – Néro the Assassin

Date : 08/10/2025

Synopsis : Sud de la France, 1504. Traqué, un assassin doit choisir : sauver sa peau ou sa fille abandonnée.

On en mangerait… ou pas : Spécial Halloween – Is It Cake? Halloween

Date : 08/10/2025

Synopsis : Les maîtres de l’illusion pâtissière reviennent pour une édition terrifiante spéciale Halloween.

The Resurrected

Date : 09/10/2025

Synopsis : Deux mères endeuillées ressuscitent l’escroc responsable des drames de leurs filles… mais la justice se dérobe à mesure que la vérité éclate.

Boots

Date : 09/10/2025

Synopsis : Harcelé, un ado s’engage impulsivement chez les Marines et se découvre dans une fraternité inattendue.

Kurukshetra : La guerre du Mahabharata – Kurukshetra: The Great War of Mahabharata

Date : 10/10/2025

Synopsis : L’épopée de Kurukshetra racontée via des points de vue multiples : Pandavas contre Kauravas, dix-huit jours d’affrontements.

L’Héritière et l’Ambitieux – Old Money

Date : 10/10/2025

Synopsis : À Istanbul, l’irruption d’un magnat autodidacte ébranle le confort de Nihal, en affaires comme en amour.

Typhoon Family

Date : 11/10/2025

Synopsis : 1997, crise financière : un fils insouciant hérite de l’entreprise familiale en perdition et doit enfin grandir.

Splinter Cell: Deathwatch

Date : 14/10/2025

Synopsis : Légende de l’ombre, Sam Fisher reprend du service pour aider une recrue à déjouer un complot mondial.

Personne ne nous a vus partir – No One Saw Us Leave

Date : 15/10/2025

Synopsis : Inspiré de faits réels : une mère lutte pour récupérer ses enfants enlevés par son mari lors d’une séparation.

La Diplomate : Saison 3 – The Diplomat: Season 3

Date : 16/10/2025

Synopsis : En pleine diplomatie de crise, Kate affronte une nouvelle administration fragile et une menace aux répercussions mondiales.

Romantics Anonymous

Date : 16/10/2025

Synopsis : Elle, chocolatière de génie, craint le regard ; lui, héritier, redoute le contact. Ensemble, une alchimie improbable opère.

Pêche interdite : Saison 2 – Turn of the Tide: Season 2

Date : 17/10/2025

Synopsis : À Rabo de Peixe, anciens rivaux et nouveaux venus se disputent le contrôle du trafic.

Le Monstre de Florence – The Monster of Florence

Date : 22/10/2025

Synopsis : Un tueur visant des couples terrorise l’Italie ; l’enquête rouvre un dossier de 1968 aux échos troublants.

Nobody Wants This : Saison 2 – Nobody Wants This: Season 2

Date : 23/10/2025

Synopsis : L’idylle de Joanne et Noah vacille entre familles compliquées, défis pro et grande décision à venir.

La Vie rêvée de M. Kim – The Dream Life of Mr. Kim

Date : 25/10/2025

Synopsis : Après avoir tout perdu, M. Kim parcourt un long chemin pour retrouver sa véritable identité.

The Asset

Date : 27/10/2025

Synopsis : Tea infiltre un empire criminel et hésite entre mission et envie d’aider la petite amie d’un chef de gang à s’échapper.

Selling Sunset : Saison 9 – Selling Sunset: Season 9

Date : 29/10/2025

Synopsis : Nouvelles têtes, nouvelles querelles : la pression monte au sein du groupe Oppenheim, pro et perso.

Maîtres du jeu – Rulers of Fortune

Date : 29/10/2025

Synopsis : À Rio, un ambitieux rêve de devenir baron du jeu clandestin, entre trahisons, luxure et bains de sang.

The Witcher : Saison 4 – The Witcher: Season 4

Date : 30/10/2025

Synopsis : Séparés par la guerre et d’innombrables ennemis, Geralt, Yennefer et Ciri trouvent de nouveaux alliés… et l’espoir de se retrouver.

Son of a Donkey

Date : 30/10/2025

Synopsis : Theo enchaîne les plans foireux pour récupérer sa voiture ; son père mourant cherche désespérément un rein.

Amsterdam Empire

Date : 30/10/2025

Synopsis : L’adultère de Jack éclate ; Betty ourdit un plan pour le priver de sa raison de vivre : son empire de coffee shops.

Bad Influencer

Date : 31/10/2025

Synopsis : Une faussaire de sacs s’allie à une influenceuse égocentrique pour écouler sa marchandise et éponger ses dettes.

Nouvelle École : Saison 4 – Rhythm + Flow France: Season 4

Date : 31/10/2025

Synopsis : SCH et SDM mènent chacun leur camp : un seul ticket vers le succès, de nouveaux défis, un duel total.

Respira : Saison 2 – Breathless: Season 2

Date : 31/10/2025

Synopsis : La privatisation de l’hôpital amène un directeur intraitable ; le personnel craque, Patricia et Jésica luttent pour survivre.

100 % physique : Asie – Physical: Asia

Date : Prochainement

Synopsis : Athlètes de huit pays s’affrontent en force et endurance pour hisser leur drapeau.

FILMS

Steve

Date : 10/03/2025

Synopsis : Un directeur de centre pour mineurs lutte avec ses démons tout en maintenant la discipline lors d’une journée sous haute tension.

Caramelo

Date : 10/08/2025

Synopsis : Un jeune chef frappé par un diagnostic retrouve l’espoir grâce à son chien, compagnon de résilience.

La Disparue de la cabine 10 – The Woman in Cabin 10

Date : 10/10/2025

Synopsis : Sur un yacht de luxe, une journaliste voit quelqu’un tomber à l’eau. Personne ne la croit ; elle met sa vie en jeu pour la vérité.

Propre – Swim to Me

Date : 10/10/2025

Synopsis : La proximité entre une employée de maison et une adolescente tourne au drame, rattrapée par la réalité sociale.

Everybody Loves Me When I’m Dead

Date : 14/10/2025

Synopsis : Deux employés détournent l’héritage d’une défunte et déclenchent la colère de criminels impitoyables.

Furioza 2 – Inside Furioza

Date : 15/10/2025

Synopsis : Après un meurtre, Golden, nouveau chef de Furioza, emmène son gang hooligan vers une escalade transfrontalière.

The Time That Remains

Date : 16/10/2025

Synopsis : Entourée de morts mystérieuses, une vieille femme revit son amour pour un homme éternellement jeune ; un inspecteur traque leur secret.

Un fantôme dans la bataille – She Walks in Darkness

Date : 17/10/2025

Synopsis : Une agente infiltre l’ETA au péril de sa vie pour découvrir les caches terroristes dans le sud de la France.

Good News

Date : 17/10/2025

Synopsis : Des pirates de l’air détournent un vol vers Pyongyang ; un stratège imagine un plan insensé pour le rediriger vers Séoul.

27 nuits – 27 Nights

Date : 17/10/2025

Synopsis : Internée à la demande de ses filles, une femme excentrique est-elle malade… ou simplement libre ?

The Elixir

Date : 23/10/2025

Synopsis : Un élixir créerait des morts-vivants ; une famille fracturée doit s’unir pour survivre à la destruction de son village.

A HOUSE OF DYNAMITE

Date : 24/10/2025

Synopsis : Un missile inconnu vise les États-Unis ; course contre la montre pour identifier l’assaillant et répondre.

Ballad of a Small Player

Date : 29/10/2025

Synopsis : À Macao, un joueur criblé de dettes tombe sous le charme d’une mystérieuse femme à une table de baccarat.

DOCUMENTAIRES

Duki : Rockstar du bout du monde – Rockstar: DUKI from the End of the World

Date : 02/10/2025

Synopsis : Des battles de quartier à la scène mondiale : portrait intime de l’artiste trap argentin.

Nouvelle École et après : Réussir ou mourir – Rhythm + Flow France: After the Beat

Date : 03/10/2025

Synopsis : Parcours des candidats emblématiques de « Nouvelle École » au-delà de l’émission.

Hantises – True Haunting

Date : 07/10/2025

Synopsis : Reconstitutions immersives et témoignages pour revivre des rencontres paranormales.

Victoria Beckham

Date : 09/10/2025

Synopsis : Dans son atelier londonien, Victoria prépare la Fashion Week de Paris et se confie sur sa vie.

Mon père, le serial killer – My Father, the BTK Killer

Date : 10/10/2025

Synopsis : Le témoignage glaçant de la fille du tueur BTK, entre double vie et reconstruction.

Cinq majeur : Saison 2 – Starting 5: Season 2

Date : 16/10/2025

Synopsis : Brown, Durant, Gilgeous-Alexander, Haliburton et Harden au cœur de la saison NBA 2024-2025.

La Voisine idéale – The Perfect Neighbor

Date : 17/10/2025

Synopsis : Des caméras de police dévoilent comment un conflit de voisinage a viré au drame.

Pêche interdite : L’histoire surréaliste de Rabo de Peixe – Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe

Date : 17/10/2025

Synopsis : 2001 : des kilos de cocaïne s’échouent au Portugal ; impact durable sur une communauté.

Un mythe du baseball : Qui a tué les Expos de Montréal ? – Who Killed the Montreal Expos?

Date : 21/10/2025

Synopsis : Enquête sur la chute des Expos, première équipe MLB du Canada : quelles responsabilités ?

Mob War : Philadelphie contre la mafia – Mob War: Philadelphia vs. The Mafia

Date : 22/10/2025

Synopsis : Les années 90 ensanglantées entre John Stanfa et Joey Merlino.

Terrifiante nature : Perdus dans la jungle – Nightmares of Nature: Lost in the Jungle

Date : 28/10/2025

Synopsis : Récits de survie où la jungle révèle sa beauté sombre et son danger.

Babo : L’histoire de Haftbefehl – Babo: The Haftbefehl Story

Date : 28/10/2025

Synopsis : L’icône du rap allemand se raconte avec une franchise brutale.

Aileen : La demoiselle de la mort – Aileen: Queen of the Serial Killers

Date : 30/10/2025

Synopsis : De l’enfance maltraitée au couloir de la mort : la trajectoire d’Aileen Wuornos.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero – Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will

Date : 30/10/2025

Synopsis : Images rares et interviews dévoilent le génie et les sacrifices de l’icône latino.

STAND UP

Mo Amer: Wild World

Date : 28/10/2025

Synopsis : Le regard sans filtre de Mo Amer sur un monde en feu… et nos petites contradictions.

ÉVÉNEMENTS

Six Kings Slam

Date : 15/10/2025

Synopsis : Tournoi d’exhibition à Riyad réunissant l’élite mondiale pour le titre honorifique de « roi des courts ».

POUR LES ENFANTS

Horton ! – Dr. Seuss’s Horton!

Date : 10/06/2025

Synopsis : Quand la jungle est en péril, Horton et Samson promettent d’aider : honneur d’éléphant, parole d’oiseau !

Les Deux Gredins – The Twits

Date : 17/10/2025

Synopsis : Deux enfants courageux et une famille d’animaux magiques s’unissent pour sauver leur ville de terribles méchants.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Sonic le film – Sonic the Hedgehog — 01/10/2025

Mystère – Vicky and Her Mystery — 01/10/2025

Le Fabuleux Noël de Zoey – Zoey’s Extraordinary Christmas — 01/10/2025

Agents Presque Secrets – Central Intelligence — 01/10/2025

Woodlawn — 01/10/2025

Eileen — 01/10/2025

Rien que pour vos cheveux – You Don’t Mess with the Zohan — 01/10/2025

Zoey et son incroyable playlist : Saison 2 — 01/10/2025

The Craft – Les nouvelles sorcières — 01/10/2025

Zoey et son incroyable playlist – Saison 1 — 01/10/2025

Home Economics : Saison 2 — 01/10/2025

Intrusion – The Intruder — 01/10/2025

Insidious : la dernière clé — 01/10/2025

Anaconda — 01/10/2025

Inside Llewyn Davis — 01/10/2025

École paternelle – Daddy Day Care — 01/10/2025

L’Expérience interdite : Flatliners — 01/10/2025

La famille Black à Beverly Hills – Meet the Blacks — 01/10/2025

Home Economics : Saison 3 — 01/10/2025

L’Attaque du métro 123 – The Taking of Pelham 123 — 01/10/2025

Identity — 01/10/2025

La Famille Hollar – The Hollars — 01/10/2025

Milliardaire malgré lui – It Could Happen to You — 01/10/2025

L’Affaire Roman J. – Roman J. Israel, Esq. — 01/10/2025

Super blonde – The House Bunny — 01/10/2025

Home Economics – Saison 1 — 01/10/2025

Henry Danger : Saison 5 — 01/10/2025

Henry Danger : Saison 3 — 01/10/2025

Ejen Ali: The Movie — 01/10/2025

Ejen Ali: The Movie 2 — 01/10/2025

Winx Club : La magie est de retour – Saison 1 — 02/10/2025

Haruko, reine du bureau – The Pride of the Temp : Saison 1 — 02/10/2025

Goodbye Farewell — 03/10/2025

Sacrées sorcières – The Witches — 03/10/2025

Delirium — 03/10/2025

Le Parc des merveilles – Wonder Park — 03/10/2025

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon — 04/10/2025

Au pays du tteok – Saison 1 — 06/10/2025

Halloween — 07/10/2025

Spycies — 08/10/2025

Dendam Malam Kelam — 09/10/2025

Only We Know — 09/10/2025

U.S. Marshals — 10/10/2025

Moi, moche et méchant 4 – Despicable Me 4 — 10/10/2025

Comme des Bêtes – The Secret Life of Pets — 10/10/2025

Comme des bêtes 2 – The Secret Life of Pets 2 — 10/10/2025

La Chasse aux scoops – The Golden Egg : Saison 1 — 10/10/2025

Let’s Dance — 10/10/2025

Martabat: Misi Berdarah — 12/10/2025

Une femme sans filtre – A Woman with No Filter — 15/10/2025

Fanny — 15/10/2025

La Fille du puisatier – The Well-Digger’s Daughter — 15/10/2025

Le Schpountz – Heartbeat — 15/10/2025

Topaze — 15/10/2025

César — 15/10/2025

Angèle — 15/10/2025

Marius — 15/10/2025

La Femme du boulanger – The Baker’s Wife — 15/10/2025

Keluarga Super Irit — 16/10/2025

Le Flic de Beverly Hills – Beverly Hills Cop — 16/10/2025

Sans un bruit – A Quiet Place — 16/10/2025

Retour vers le futur – Back to the Future — 16/10/2025

Le Flic de Beverly Hills III – Beverly Hills Cop III — 16/10/2025

Sans un bruit 2 – A Quiet Place Part II — 16/10/2025

Le Flic de Beverly Hills II – Beverly Hills Cop II — 16/10/2025

Transformers : Earthspark : Saison 3 — 17/10/2025

LEGO Ninjago : Le soulèvement des dragons : Saison 3 — 17/10/2025

Radiation House : Saison 2 — 17/10/2025

Pas un mot – Don’t Say a Word — 18/10/2025

À Bras Ouverts – With Open Arms — 18/10/2025

The Wrath of Becky — 18/10/2025

Roméo + Juliette — 18/10/2025

Black Adam — 19/10/2025

Le temps d’un week-end – Scent of a Woman — 20/10/2025

Kill Bill : volume 2 — 20/10/2025

Kill Bill : volume 1 — 20/10/2025

The Blair Witch Project — 20/10/2025

Lettres à Juliette – Letters to Juliet — 20/10/2025

American Psycho — 20/10/2025

Attack 13 — 21/10/2025

Hataraki Man – Saison 1 — 22/10/2025

Tokyo Tarareba Girls : シーズン2 — 22/10/2025

Tokyo Tarareba Girls : Saison 1 — 22/10/2025

Coupez ! – Final Cut — 22/10/2025

Le garçon au pyjama rayé – The Boy in the Striped Pajamas — 23/10/2025

Démineurs – The Hurt Locker — 24/10/2025

S.W.A.T. : Saison 7 — 24/10/2025

Ordinary Angels — 24/10/2025

Zero Dark Thirty — 24/10/2025

La Conspiration du Caire – Boy from Heaven — 26/10/2025

Le Caire confidentiel – The Nile Hilton Incident — 26/10/2025

Ichikei’s Crow – The Criminal Court Judges : Saison 1 — 26/10/2025

Lasting Moments — 30/10/2025

Zomvivor : Saison 1 — 30/10/2025

Le Fantôme de Canterville – The Canterville Ghost — 31/10/2025