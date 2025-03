Les films et séries qui arrivent sur Netflix en avril 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en mars 2025 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Histoires d’amour et d’autisme: Saison 3 – Love on the Spectrum: Season 3

Date : 02/04

Synopsis : Entre nouveaux venus et visages familiers, des célibataires autistes s’apprêtent à vivre les hauts et les bas des rencontres amoureuses dans leur quête de l’âme sœur.

PULSE

Date : 03/04

Synopsis : Dans un service d’urgences de Miami, la Dr. Danny Simms et ses confrères internes sont confrontés à des cas complexes, que ce soit sur le plan médical ou relationnel.

Devil May Cry

Date : 03/04

Synopsis : Quand un mystérieux méchant menace d’ouvrir les portes de l’enfer, un chasseur de démons au charme envoûtant semble détenir le sort de l’humanité entre ses mains.

Karma

Date : 04/04

Synopsis : Après un terrible accident, six vies s’entremêlent dans cette histoire captivante de crime et de karma, où chacun est confronté à ses relations et secrets les plus sombres.

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Saison 5 Partie 2

Date : 08/04

Synopsis : Dave s’entretient avec Miley Cyrus, lauréate d’un Grammy, et Charles Barkley, icône du basket-ball, pour une nouvelle série d’interviews révélatrices sur leurs vies et leurs carrières.

How to Sell Drugs Online (Fast): Saison 4

Date : 08/04

Synopsis : Remis en liberté dans un monde où Lenny et Dan mènent la vie dont il avait toujours rêvé, Moritz élabore un plan complexe pour reprendre le dessus.

Chronique arctique – North of North

Date : 10/04

Synopsis : Résolue à se faire une place dans sa petite ville arctique, Siaja, jeune mère nouvellement célibataire, prend des risques audacieux dans sa carrière comme dans sa vie amoureuse.

Black Mirror: Saison 7

Date : 10/04

Synopsis : La série d’anthologie sombre et satirique de Charlie Brooker revient en 2025 avec six nouveaux épisodes, dont une suite à l’aventure de science-fiction « USS Callister »

El jardinero – The Gardener

Date : 11/04

Synopsis : La mère d’Elmer s’est servie de l’insensibilité de son fils pour en faire un tueur. Mais quand il craque pour sa cible, leur couverture d’entreprise de jardinage est compromise.

Resident Playbook

Date : 12/04

Synopsis : Les internes en première année de gynécologie-obstétrique du centre médical Yulje gèrent le chaos de leur vie pro et perso. Leur seul objectif : devenir des médecins d’exception.

Le Dôme de verre – The Glass Dome

Date : 15/04

Synopsis : Quand la fille d’une amie disparaît, Lejla, une criminologue elle-même enlevée pendant son enfance, participe aux recherches et doit faire face au traumatisme qui la hante depuis.

L’Auberge bizarre de Kian – Kian’s Bizarre B&B

Date : 15/04

Synopsis : Sur une île isolée, Kian84 tient une auberge décalée où Jin et Ji Ye-eun, membres du groupe BTS, guident les invités à travers des défis aussi amusants que chaotiques.

Projekt UFO – Project UFO

Date : 16/04

Synopsis : Un animateur télé arrogant et un ufologue cherchent à découvrir les origines d’une possible observation d’ovni, plongeant la nation dans une spirale de doutes et de croyances.

Nouvelle vie à Ransom Canyon – Ransom Canyon

Date : 17/04

Synopsis : Amour, secrets et mensonges se mêlent quand le rancher Staten Kirkland suit son cœur, se bat pour protéger sa terre et enquête sur le décès d’un proche.

Encyclopédie d’Istanbul – Istanbul Encyclopedia

Date : 17/04

Synopsis : Une étudiante emménage à Istanbul avec une amie de la famille, passant de sa bourgade de province à une grande ville qui va remettre en cause son identité et ses convictions.

Mon amour au paradis – Heavenly Ever After

Date : 19/04

Battle Camp

Date : 23/04

Synopsis : Dans cette émission d’aventure, des stars de la téléréalité Netflix relèvent des défis éprouvants et manigancent pour échapper à l’élimination et remporter 250 000 dollars.

You: Saison 5

Date : 24/04

Synopsis : La boucle se boucle à New York pour Joe, où un conflit familial menace son mariage et un coup de foudre ravive ses pulsions les plus sombres.

Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs – Asterix & Obelix: The Big Fight

Date : 30/04

Synopsis : Le dernier village indépendant de la Gaule, la patrie d’Astérix et Obélix, doit sa supériorité face aux Romains à une potion magique, mais lorsque le Druide qui fabrique leur potion perd la mémoire, les villageois sont livrés à eux-mêmes face à la puissance de Rome.

L’Éternaute – The Eternaut

Date : 30/04

Synopsis : Après une chute de neige toxique ayant causé la mort de millions de personnes, Juan Salvo et des survivants de Buenos Aires font face à une menace invisible venue d’un autre monde.

FILMS

Banger

Date : 02/04

Synopsis : Contacté par la DGSI, un DJ has-been accepte d’infiltrer une bande de voyous dans laquelle trempe son ennemi juré. Son plan : écarter son rival et revenir au sommet avec un banger.

TEST

Date : 04/04

Synopsis : Trois personnes ordinaires voient leur destin se croiser lors d’un match de cricket historique. Elles vont alors devoir prendre des décisions qui vont bouleverser leur vie.

Notre monde à refaire – The Dad Quest

Date : 09/04

Synopsis : Un père et son fils se lancent dans un périple mouvementé à travers le Mexique après avoir appris qu’ils ne sont peut-être pas liés par le sang.

Frozen Hot Boys

Date : 10/04

Synopsis : Pour se rapprocher de son père, une enseignante en centre de réhabilitation pour mineurs persuade des ados marginaux de s’inscrire à un concours de sculpture sur neige au Japon.

Moonrise

Date : 10/04

Synopsis : Lorsque la Terre est attaquée, un héritier insouciant est suspecté d’être du côté des rebelles. Il rejoint une unité spéciale pour traquer le véritable coupable sur la Lune.

Bienvenue chez les Khumalos – Meet the Khumalos

Date : 11/04

Synopsis : Autrefois meilleures amies, deux mères devenues les pires ennemies se lancent dans une guerre sans merci quand elles découvrent que leurs enfants sont fous amoureux.

iHostage

Date : 18/04

Synopsis : Lorsqu’un homme armé fait irruption dans un Apple Store au cœur d’Amsterdam, la police se trouve dans une situation délicate pour résoudre la crise. Inspiré de faits réels.

Bullet Train Explosion

Date : 23/04

Synopsis : Quand la panique gagne un train à grande vitesse à destination de Tokyo qui explosera s’il passe sous les 100 km/h, une course contre la montre s’engage pour sauver les passagers.

Ravage – Havoc

Date : 25/04

Synopsis : Quand un vol de stupéfiants tourne au carnage, un flic blasé s’introduit au sein du système criminel d’une ville vérolée par la corruption pour sauver le fils d’un politicien.

Exterritorial

Date : 30/04

Synopsis : Quand son fils disparaît dans un consulat américain, Sara, ex-soldate des forces spéciales, fait tout ce qu’elle peut pour le retrouver et découvre une sinistre conspiration.

Voleur de diamant : Le casse commence – Jewel Thief – The Heist Begins

Date : Disponible prochainement

Synopsis : Dans ce duel de ruse et de ténacité à 200 à l’heure, l’habile escroc Rehan met sur pied un vol de diamant tout en déjouant les plans de Rajan, son adversaire sadique.

DOCUMENTAIRES

Garnachas : Divine street food mexicaine – Garnachas: Glorious Street Food!

Date : 02/04

Synopsis : Une exploration savoureuse de la street food mexicaine, où l’incontournable garnacha alimente les débats tout en régalant ses fans à chaque bouchée.

The Clubhouse : Un an avec les Red Sox – The Clubhouse: A Year with the Red Sox

Date : 08/04

Synopsis : Cette série documentaire immersive vous emmène dans les coulisses des Boston Red Sox, au plus près des joueurs, lors d’une saison 2024 pleine de rebondissements.

Mauvaise influence : Les dérives du kidfluencing – Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing

Date : 09/04

Synopsis : Dans ce documentaire révélateur, adolescents et parents livrent des témoignages troublants sur les abus et l’exploitation qui ont cours dans le monde des enfants influenceurs.

Le Casse de l’impossible – The Diamond Heist

Date : 16/04

Synopsis : Cette histoire sur un crime où la réalité dépasse la fiction suit la tentative de vol d’une pierre précieuse, racontée par les gangsters et la police à leurs trousses.

L’Attentat d’Oklahoma City : Terreur sur l’Amérique – Oklahoma City Bombing: American Terror

Date : 18/04

Synopsis : Ce documentaire retrace l’attentat à la bombe de 1995 contre un bâtiment fédéral à Oklahoma City, l’acte de terrorisme intérieur le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis.

Pangolin : Chemins de vie – Pangolin: Kulu’s Journey

Date : 21/04

Synopsis : Dans ce documentaire, un bébé pangolin menacé d’extinction et sauvé des braconniers entame une grande aventure pour retourner à la nature sous la protection d’un homme dévoué.

Carlos Alcaraz: A mi manera – Carlos Alcaraz: My Way

Date : 23/04

Synopsis : Cette série documentaire exclusive plonge dans le quotidien de Carlos Alcaraz, garçon ordinaire dans la vie de tous les jours et plus jeune n° 1 mondial de l’histoire du tennis.

Vol 3054 : Une tragédie annoncée – A Tragedy Foretold: Flight 3054

Date : 23/04

Synopsis : Cette série documentaire en trois parties explore les récits cachés et les drames humains nés de la catastrophe aérienne la plus meurtrière d’Amérique latine.

Chef’s Table: Legends

Date : 28/04

Synopsis : La série nommée aux Emmys met à l’honneur quatre chefs légendaires qui ont transformé la gastronomie mondiale : Jamie Oliver, José Andrés, Alice Waters et Thomas Keller.

Turning Point : La guerre du Vietnam – Turning Point: The Vietnam War

Date : 30/04

Synopsis : De « l’incident » du golfe du Tonkin à la chute de Saigon, cette série documentaire qui donne à réfléchir analyse le coût et les conséquences de la guerre du Vietnam.

POUR LES ENFANTS

Jurassic World : La théorie du chaos: Saison 3 – Jurassic World: Chaos Theory: Season 3

Date : 03/04

Synopsis : En mal de confiance, la bande poursuit sa quête visant à déjouer les plans d’un ennemi habile. Mais de nouvelles menaces et surprises les attendent au tournant.

Blippi découvre les métiers – Blippi’s Job Show

Date : 07/04

Synopsis : Blippi et Meekah partent à la découverte de toutes sortes de métiers. Pour conduire un monster truck ou bien faire des pizzas, il va falloir se retrousser les manches !

L’École des licornes: Chapitre 3 – Unicorn Academy: Chapter 3

Date : 09/04

Synopsis : Durant l’été, Layla fait une grosse erreur qui met en péril la magie de l’île et les licornes. Les chevaucheurs se mettent alors en selle pour réparer les dégâts.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

La liste ci-dessous est non-exhaustive et sujette à modifications.