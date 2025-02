Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en mars 2025 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

The Potato Lab

Date : 01/03

Synopsis : La vie d’une chercheuse passionnée bascule lorsqu’un directeur strict débarque dans son labo de pommes de terre, prouvant que l’amour peut éclore n’importe où.

With Love, Meghan

Date : 04/03

Synopsis : Meghan, duchesse de Sussex, invite des amis et des célébrités dans une magnifique propriété californienne, où elle parle cuisine, jardinage et art de recevoir.

Juste un Regard – Just One Look

Date : 05/03

Synopsis : Quand une mystérieuse photo apparaît dans sa vie, Greta doit examiner des vérités enfouies et remonter le fil de sa mémoire pour sauver son mari de secrets trop lourds à porter.

Medusa

Date : 05/03

Synopsis : Quelqu’un veut tuer Bárbara Hidalgo, la PDG de Medusa. Réussira-t-elle à trouver le coupable alors que sa famille se déchire pour le contrôle de ce grand groupe colombien ?

Le Guépard – The Leopard

Date : 05/03

Synopsis : À l’aube de l’unification de l’Italie en 1860, un prince sicilien doit s’adapter aux changements révolutionnaires qui menacent les privilèges séculaires de sa famille.

Love is Blind : Suède : Saison 1 : After the Altar

Date : 06/03

Synopsis : Un an après l’expérience, deux participants invitent les autres à une fête de l’écrevisse pour partager leur ressenti sur ce qui s’est passé.

Beauty in Black : Saison 1 – Partie 2

Date : 06/03

Synopsis : Le destin d’une strip-teaseuse bascule lorsqu’elle croise le chemin d’une famille dysfonctionnelle qui dirige un véritable empire cosmétique tout en trempant dans un trafic tordu.

La Vie Portera ses Fruits – When Life Gives You Tangerines

Date : 07/03

Synopsis : L’histoire d’une jeune fille et d’un garçon de l’île coréenne de Jeju, à travers les vicissitudes et les victoires de toute une vie, prouve que l’amour transcende les générations.

Bienvenidos a la Familia – Welcome to the Family

Date : 12/03

Synopsis : Quand son riche père décède et laisse derrière lui une énorme dette, une mère célibataire en difficulté réunit sa famille atypique pour déjouer les plans de la mafia.

Adolescence

Date : 13/03

Synopsis : Lorsqu’un ado de 13 ans est accusé de meurtre, sa famille, une psychologue clinicienne et l’inspecteur chargé de l’affaire se demandent ce qui s’est vraiment passé.

Love is Blind : Suède : Saison 2

Date : 13/03

Synopsis : Un nouveau groupe de célibataires s’apprête à vivre l’expérience de rencontre la plus folle : trouver le grand amour et s’engager pour la vie avant même de se rencontrer.

Inside : Saison 2

Date : 17/03

Synopsis : Des créateurs de contenu relèvent une série de défis pour rafler un énorme pactole dans cette émission de téléréalité concoctée par de fameux youtubeurs britanniques, les Sidemen.

Vengeances : Saison 2 – Woman of the Dead: Season 2

Date : 19/03

Synopsis : Deux ans après avoir vengé la mort de son mari, Blum a retrouvé un semblant de tranquillité. Mais les secrets ne restent jamais enfouis bien longtemps.

On Parie ? – Bet Your Life

Date : 20/03

Synopsis : Un journaliste fauché, spécialisé en paris sportifs, se retrouve embarqué dans une enquête par le fantôme d’un homme d’affaires tyrannique qui veut élucider son propre meurtre.

La Résidence – The Residence

Date : 20/03

Synopsis : Quand un dîner d’État à la Maison-Blanche se transforme en scène de crime, la détective Cordelia Cupp enquête sur des dizaines d’employés et invités pour trouver qui est coupable.

Go!

Date : 21/03

Synopsis : Un jeune coureur se voit offrir une seconde chance quand il décroche une bourse d’athlétisme. Mais pourra-t-il poursuivre ses rêves sans trébucher sur ses mensonges ?

Khakee : Chronique d’un flic du Bengale – Khakee: The Bengal Chapter

Date : Prochainement

Synopsis : Lorsqu’il s’attaque au terrible don Bagha de Calcutta et à ses sbires, le flic intègre Arjun Maitra doit combattre un système en crise et des guerres de gang.

Faute de Preuves – Caught

Date : 26/03

Synopsis : À la mort de son mari, une journaliste se jette à corps perdu dans une nouvelle affaire. Mais sa quête de vérité et de rédemption pourrait bien détruire sa réputation.

Million Dollar Secret

Date : Épisodes 1 à 3 : 26/03 – Épisodes 4 à 6 : 02/04 – Épisodes 7 et 8 : 09/04

Synopsis : Dans ce concours de téléréalité féroce, un millionnaire incognito doit se faire discret et échapper à l’élimination pour conserver l’argent et gagner la partie.

La Loi de la plus Forte : Saison 2 – Survival of the Thickest: Season 2

Date : 27/03

Synopsis : Avec une marque en plein essor et une vie amoureuse tumultueuse, l’ambitieuse styliste Mavis prend des risques pour faire bouger les choses dans le monde de la mode.

De Parfaites Demoiselles – The Lady’s Companion

Date : 28/03

Synopsis : Embauchée comme chaperon pour trouver un mari à trois sœurs fortunées, Elena Bianda plonge dans un monde d’amour, de scandales et de drôles d’intrigues à la fin du 19e siècle.

Nouvelle École : Italie : Saison 2 – Rhythm + Flow Italy: Season 2

Date : 31/03

Synopsis : Nouveaux talents. Nouveaux lieux. De jeunes artistes du Nord, du Sud et même de l’étranger s’affrontent pour remporter le grand prix et le titre de prochaine star du rap italien.

FILMS

Exquis – Delicious

Date : 07/03

Synopsis : Pendant ses vacances dans la campagne française, une famille allemande aisée se retrouve piégée par une jeune employée d’hôtel aux sinistres desseins.

Nadaaniyan : Les coeurs naïfs – Nadaaniyan

Date : 07/03

Synopsis : Lorsque ses amies se dressent contre elle à cause d’un malentendu, la jeune et fortunée Pia engage Arjun, un nouvel étudiant ambitieux, pour qu’il joue le rôle de son petit ami.

The Electric State

Date : 14/03

Synopsis : Dans cette aventure rétrofuturiste mettant en vedette Millie Bobby Brown et Chris Pratt, une adolescente orpheline part à la recherche de son frère après une révolte de robots.

Au fin fond de la petite Sibérie – Little Siberia

Date : 21/03

Synopsis : La foi d’un pasteur finlandais est mise à rude épreuve lorsqu’une météorite s’écrase sur sa petite ville, semant le chaos et attisant des intentions criminelles.

Revelations

Date : 21/03

Synopsis : Un pasteur qui croit aux révélations divines et un détective hanté par des visions enquêtent sur la disparition d’une personne, faisant ressortir au passage leurs propres démons.

Demain est un autre jour – The Life List

Date : 28/03

Synopsis : Encouragée par sa mère à réaliser sa liste d’objectifs et de rêves d’enfance, une jeune femme perce des secrets de famille, rencontre l’amour et se redécouvre.

Les Promesses du coeur – Promised Hearts

Date : 31/03

Synopsis : L’avenir d’une jeune femme est compromis lorsqu’un accord secret fait basculer sa vie dans le chaos, bien qu’il s’agisse peut-être du seul moyen de sauver sa famille.

STAND UP

Andrew Schulz: LIFE

Date : 04/03

Synopsis : Dans ce stand-up spécial, à la fois incisif et sincère, Andrew Schulz analyse le moment le plus fou de son existence : celui où il est devenu père.

Bert Kreischer : Lucky

Date : 18/03

Synopsis : Entre sa perte de poids et les conseils de Snoop Dogg sur la manière d’éduquer les enfants, Bert Kreischer revient sur les événements chanceux qui ont auréolé sa vie.

Chelsea Handler: The Feeling

Date : 25/03

Synopsis : Entre un désastre de Thanksgiving et un fol amour d’été, Chelsea Handler raconte un passage à l’âge adulte truffé de rencontres inattendues, notamment celle avec Bill Cosby.

DOCUMENTAIRES

Larissa : L’autre facette d’Anitta – Larissa: The Other Side of Anitta

Date : 06/03

Synopsis : La pop star brésilienne Anitta dévoile son univers le plus intime dans un documentaire qui se penche sur sa double identité, ses luttes personnelles et sa quête de joie.

Chaos : Les meurtres de la famille Manson – Chaos: The Manson Murders

Date : 07/03

Synopsis : En août 1969, les disciples de Charles Manson tuent sept personnes à sa demande. Replongez dans cette histoire mêlant manipulation mentale, expériences de la CIA et meurtre.

Formula 1 : Pilotes de leur destin : Saison 7 – Formula 1: Drive to Survive: Season 7

Date : 07/03

Synopsis : Des visages familiers font leur retour, des pilotes emblématiques rejoignent la concurrence et de nouveaux champions émergent. L’une des saisons les plus tumultueuses en Formule 1.

Une traque américaine : Oussama Ben Laden – American Manhunt: Osama bin Laden

Date : 10/03

Synopsis : À partir d’images rares et de témoignages de membres de la CIA, cette série documentaire haletante retrace la traque effrénée d’Oussama Ben Laden.

Twister : En pleine tornade – Twister: Caught in the Storm

Date : 19/03

Synopsis : En mai 2011, une énorme tornade dévaste la ville de Joplin, Missouri. Plongez au cœur d’une catastrophe meurtrière avec ce documentaire aux images brutes impressionnantes.

Gold & Greed : Une impitoyable chasse au trésor – Gold & Greed: The Hunt for Fenn’s Treasure

Date : 27/03

Synopsis : L’excentrique Forrest Fenn lance une chasse au trésor grandeur nature dans les Rocheuses. Pour trouver son coffre plein d’or… il faut déchiffrer les indices cachés dans un poème !

Disparues : Le tueur de Long Island – Gone Girls: The Long Island Serial Killer

Date : 31/03

Synopsis : Cette série d’enquêtes policières examine la traque du tueur en série de Long Island à travers le point de vue de ses victimes, de leurs proches et de la police.

ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

Everybody’s Live with John Mulaney

Date : 12/03

Synopsis : John Mulaney donne libre cours à son incomparable génie comique dans cette émission hebdomadaire de fin de soirée détonante et pleine de spontanéité (en direct et en VO).

POUR LES ENFANTS

Hot Wheels Let’s Race : Saison 3

Date : 03/03

Synopsis : Le moment tant attendu est enfin arrivé pour Coop et ses amis : qui remportera l’Ultimate Garage de Hot Wheels City ? Trois courses épiques seront décisives.

Plankton : Le Film – Plankton: The Movie

Date : 07/03

Synopsis : L’histoire d’amour compliquée entre Plankton et sa femme ordinateur vire au chaos quand elle prend position et décide de détruire le monde sans lui.

Cocomelon Lane : Saison 4

Date : 17/03

Synopsis : Suis JJ et ses amis dans leurs aventures sous le signe de l’imagination, où ils essaient de nouvelles choses, fêtent les moments forts et bien plus encore !

Le Roi Loup – Wolf King

Date : 20/03

Synopsis : Dans cette série d’aventure fantastique, un jeune homme ordinaire entre dans l’âge adulte et se découvre le dernier d’une longue lignée de loups-garous – et l’héritier du trône.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

La liste ci-dessous est non-exhaustive et sujette à modifications.