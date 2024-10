Les films et séries qui arrivent sur Netflix en novembre 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en novembre 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Love Village : Saison 2

Date : 05/11

Synopsis : Entre problèmes de vue, ronflements sonores et chamailleries à gogo, des célibataires d’âge mûr emménagent dans une maison traditionnelle à Okinawa pour trouver le grand amour.

Love Is Blind : Argentine

Date : 06/11

Synopsis : Parmi ces cœurs à prendre en Argentine, qui s’affranchira des apparences dans cette expérience où les demandes en mariage se font à l’aveugle ? Les capsules attendent…

Outer Banks : Saison 4 : Partie 2

Date : 07/11

Synopsis : Des secrets enfouis remontent à la surface alors que les Pogues se lancent à la recherche d’un artefact légendaire – avec une dangereuse bande de chasseurs de trésors rivaux à leurs trousses.

Compte à rebours : Jake Paul vs. Mike Tyson – Countdown: Paul vs. Tyson

Date : 07/11

Synopsis : En pleine préparation pour le grand combat de boxe du 15 novembre, Jake Paul et Mike Tyson vous invitent à découvrir leur vie personnelle et leurs séances d’entraînement.

Born for the Spotlight

Date : 07/11

Synopsis : Avides de glamour, de célébrité et de talent, des passionnées d’art dramatique repoussent les limites pour réaliser leur rêve dans le monde impitoyable du show-business.

Opération Banco Central – Bank Under Siege

Date : 08/11

Synopsis : Espagne, 1981. Quand un commando armé braque une banque et retient des centaines d’otages, une journaliste veut découvrir le véritable motif de l’attaque avant les autorités.

La Cage

Date : 08/11

Synopsis : Rêvant de passer pro, un jeune combattant peine à se faire remarquer quand un combat inattendu lui offre la chance de sa vie, et un adversaire de taille dans la cage.

Mr. Plankton

Date : 08/11

Synopsis : Un homme malchanceux et son ex-petite amie, la future mariée la plus malheureuse au monde, sont contraints de se tenir compagnie dans le dernier voyage qu’il entreprend.

Arcane : Saison 2

Date : 09/11 – 16/11 – 23/11

Synopsis : Des alliances sont forgées, des allégeances sont brisées et de nouveaux dangers apparaissent alors que la bataille entre Piltover et Zaun inspire à la fois la gloire et le chagrin.

Nouvelle École : Brésil – Rhythm + Flow: Brazil

Date : 12/11

Synopsis : Pour dominer le hip-hop, il faut pouvoir régner sur scène. Ces rappeurs brésiliens s’affrontent dans une compétition avec Filipe Ret, Djonga, Tasha et Tracie.

Sisters Feud

Date : 13/11

Synopsis : Le refus d’une femme de se joindre au plan tordu de sa sœur déclenche la trahison et la vengeance alors qu’elle tente de retrouver sa fille perdue de vue depuis longtemps en prison.

Les Mères pingouins – The Mothers of Penguins

Date : 13/11

Synopsis : Quand son fils de sept ans se fait renvoyer de l’école, une pratiquante de MMA comprend que le combat le plus difficile ne l’attend pas dans l’octogone, mais dans son quotidien de mère.

Beyond Goodbye

Date : 14/11

Synopsis : Après avoir perdu l’amour de sa vie dans un terrible accident, Saeko fait la rencontre d’un inconnu qui a, à leur insu, reçu le cœur de son fiancé décédé.

Cobra Kai : Saison 6 : Partie 2

Date : 15/11

Synopsis : À la veille du tournoi mondial, Daniel et Johnny œuvrent à la reconstruction de leur équipe. Mais de vieux ennemis et de nouvelles menaces se dressent sur le chemin de la victoire.

Zombieverse : Du sang neuf – Zombieverse: New Blood

Date : 19/11

Synopsis : La série coréenne de zombies redouble d’audace, avec des monstres plus féroces, de nouveaux membres et des quêtes encore plus riches en frissons et en rires.

Adorazione – Adoration

Date : 20/11

Synopsis : Lorsqu’une jeune fille de 16 ans disparaît, des secrets sont révélés et bouleversent une petite communauté tandis que ses amis et sa famille tentent de recréer ses derniers mouvements.

Rhythm + Flow : Saison 2 – Rhythm + Flow: Season 2

Date : 20/11

Synopsis : Atlanta se lance à son tour à la recherche de la nouvelle figure du hip-hop. Les stars mondiales Ludacris, Latto et DJ Khaled se joignent au jury pour parrainer les jeunes talents.

Tex Mex Motors : Saison 2

Date : 22/11

Synopsis : Nouvelles recrues, garage plus grand et objectifs de rentabilité boostés : au Mexique, la team de Borderland sort des sentiers battus pour trouver des voitures rares à retaper.

Espion à l’ancienne – A Man on the Inside

Date : Prochainement

Synopsis : Un professeur veuf voit sa vie changer de façon surprenante lorsqu’un détective privé l’engage pour infiltrer une maison de retraite de San Francisco.

Quand le téléphone sonne – When the Phone Rings

Date : 22/11

Le Casse du Ciel – The Helicopter Heist

Date : 22/11

Synopsis : Deux amis d’enfance décident de se lancer dans un dernier braquage pour voler des millions dans un dépôt de fonds suédois ultrasécurisé. Mais la police veille.

L’Impératrice : Saison 2 – The Empress: Season 2

Date : 22/11

Synopsis : Alors que de sombres nuages obscurcissent le ciel de l’empire d’Autriche, la nécessité de donner un héritier au trône met le mariage de Franz et d’Elisabeth à rude épreuve.

Outlander : Saison 7 : Partie 2

Date : 23/11

Synopsis : La guerre n’est plus une menace, mais une réalité. Les loyautés et les liens du clan Fraser sont mis à l’épreuve à l’heure de prendre les armes pour défendre son pays.

The Madness

Date : 28/11

Synopsis : Après avoir découvert un cadavre dans les bois des Poconos, un journaliste se retrouve accusé du meurtre d’un célèbre suprémaciste blanc.

Asaf

Date : 28/11

Synopsis : Aux prises avec son divorce, un père bascule dans le monde du crime organisé. Alors que la vie de son fils ne tient qu’à un fil, quelle voie va-t-il choisir ?

On en mangerait… Ou pas : Spécial Fêtes – Is it Cake? Holiday

Date : 28/11

Synopsis : Des pâtissiers talentueux, des illusions incroyables et de joyeuses vibrations de vacances. L’émission « Is It Cake ? Holiday » ramène neuf pâtissiers All Star des saisons précédentes pour l’ultime épreuve de force des fêtes. Au cours des quatre épisodes, vous verrez les pâtissiers revenir pour créer de savoureuses répliques de patins à glace, de couronnes, de casse-noix et bien d’autres choses encore, dans cette version de vacances du concours de pâtisserie qui fait perdre la tête. Les pâtissiers déconcertent les juges célèbres avec leurs délicieuses tromperies festives et se battent pour remporter le grand prix ultime.

Pour seul bagage – The Trunk

Date : Prochainement

Synopsis : Une malle échouée sur la rive d’un lac met en lumière un service de mariages secrets et l’étrange union entre deux personnes mêlées à cette affaire.

Senna

Date : 29/11

Synopsis : Fasciné par les voitures depuis son enfance, le pilote brésilien Ayrton Senna est devenu une légende du sport, jusqu’à ce que la tragédie frappe et bouleverse à jamais la Formule 1.

Mûrs pour l’amour – The Later Daters

Date : Prochainement

Synopsis : Dans cette série de téléréalité, six célibataires d’âge mûr sont confrontés aux nouvelles règles sentimentales modernes alors qu’ils cherchent l’amour et se redécouvrent.

FILMS

Tout lâcher ? – Let Go

Date : 01/11

Synopsis : Une mère désabusée fait un ultime effort pour souder sa famille en emmenant tout son petit monde assister à une compétition de pole dance à laquelle participe sa fille adolescente.

Le Rendez-vous de Noël – Meet Me Next Christmas

Date : 06/11

Synopsis : Prête à tout afin de rencontrer l’homme de ses rêves, une incorrigible romantique traverse New York à la recherche d’un billet pour un concert de Noël des Pentatonix à guichets fermés.

Pedro Páramo

Date : 06/11

Synopsis : Dans cette histoire inspirée du roman de Juan Rulfo, un homme part à la recherche de son père, Pedro Páramo, dans une ville rongée par la violence et la furie d’un amour contrarié.

10 jours entre le bien et le mal – 10 Days of a Curious Man

Date : 07/11

Synopsis : Lorsqu’une jeune femme disparaît à Istanbul, un écrivain désabusé en quête d’inspiration est pris dans un engrenage mortel alors qu’il tente de la retrouver.

Vijay 69

Date : 08/11

Synopsis : Un homme se met en tête de participer à un triathlon à l’âge de 69 ans. Une comédie avec Anupam Kher, produite par Maneesh Sharma et réalisée par Akshay Roy pour YRF Entertainment.

Umjolo : Folle amoureuse – Umjolo: The Gone Girl

Date : 08/11

Synopsis : Un couple apparemment parfait perd pied lorsque des infidélités insoupçonnées sont révélées. Mais qui a dit que l’amour était toujours facile à entretenir ?

Mon bel homme de neige – Hot Frosty

Date : 13/11

Synopsis : Quand une jeune veuve donne vie à un fringant bonhomme de neige avec son écharpe magique, pourra-t-il l’aider à redécouvrir l’amour, le rire et la joie des fêtes… avant de fondre ?

The Merry Gentlemen

Date : 20/11

Synopsis : Pour sauver la salle de concert familiale, une danseuse renommée monte dans une petite ville une revue de Noël exclusivement masculine… et rencontre un homme aux multiples talents.

GTMAX

Date : 20/11

Synopsis : Quand une bande notoire de braqueurs en TMAX recrute son frère pour un gros coup, une ex-championne de motocross doit affronter sa plus grande peur pour protéger sa famille.

Maybe Baby 2

Date : 21/11

Synopsis : Lorsqu’ils apprennent que la clinique de fertilité n’a finalement pas échangé leurs ovules, deux couples décident d’emménager sous le même toit et d’élever leurs enfants ensemble.

JOY

Date : 22/11

Synopsis : Basé sur une histoire vraie, ce drame suit trois scientifiques britanniques pionniers dans les années 60 et 70 et leur lutte pour développer la FIV – contre toute attente.

The Piano Lesson

Date : 22/11

Synopsis : Dans ce drame inspiré de la pièce d’August Wilson qui a obtenu le prix Pulitzer, une famille risque de se déchirer dans une lutte acharnée pour décider du sort d’un piano ancestral.

Our Little Secret

Date : 27/11

Synopsis : Après avoir découvert que leurs compagnons sont frères et sœurs, deux ex rancuniers doivent passer Noël sous le même toit – tout en cachant leur histoire romantique.

La Destinée de Sikander – Sikander ka Muqaddar

Date : Prochainement

La Sœur des neiges – The Snow Sister

Date : 29/11

Synopsis : Un jeune garçon dont la famille en deuil a oublié Noël noue un lien inattendu et réparateur avec une jeune fille pétillante et pleine d’esprit de fête.

DOCUMENTAIRES

Ça suffit : La colère des footballeuses espagnoles – It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football

Date : 01/11

Synopsis : Des footballeuses espagnoles se retrouvent pour la première fois afin de revenir sur la tumultueuse Coupe du monde féminine de 2023 et le scandale du baiser qui a éclipsé leur victoire.

Sur la trace des ovnis – Investigation Alien

Date : 08/11

Synopsis : Dans cette série documentaire captivante, le célèbre journaliste George Knapp parcourt le monde à la recherche de nouveaux éléments sur les ovnis et leur présence sur notre planète.

SPRINT : Part 2

Date : 13/11

Synopsis : Animés par leur vitesse et leur détermination, les meilleurs sprinters du monde se réunissent à Paris, prêts à battre des records tout en se disputant l’or olympique.

Le Retour du King : Chute et apogée d’Elvis Presley – Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley

Date : 13/11

Synopsis : C’était sa chance de montrer au monde entier qu’il était encore le King. Découvrez les coulisses du retour triomphant d’Elvis Presley sur le devant de la scène en 1968.

Les Enfants perdus : 40 jours dans la jungle – The Lost Children

Date : 14/11

Synopsis : Après un accident d’avion, quatre enfants indigènes luttent pour survivre dans l’Amazonie colombienne en s’appuyant sur la sagesse ancestrale, tandis qu’une mission de sauvetage désespérée se met en place.

Buy Now : Ces marques qui nous manipulent – Buy Now: The Shopping Conspiracy

Date : 20/11

Nos océans – Our Oceans

Date : 20/11

Synopsis : Découvrez les histoires qui se cachent sous la surface de l’eau dans cette étonnante série de documentaires sur la nature, qui explore chacun des cinq océans de la Terre.

900 jours sans Anabel – 900 Days Without Anabel

Date : 22/11

Synopsis : L’enlèvement d’Anabel Segura a tenu l’Espagne en haleine pendant 900 jours. Cette série documentaire explore l’affaire à travers des enregistrements inédits des ravisseurs.

Cold Case : Qui a tué la mini-miss ? – Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey

Date : 25/11

Synopsis : Cette série documentaire retrace plusieurs décennies d’enquête sur le meurtre de JonBenét Ramsey, entachée de nombreuses bavures policières et médiatiques.

Chef’s Table : Volume 7

Date : 27/11

Synopsis : Cinq chefs mondialement reconnus redéfinissent les frontières culinaires avec des plats innovants mettant à l’honneur leur culture et leur philosophie personnelle.

STAND UP

Adrienne Iapalucci: Dark Queen

Date : 12/11

Synopsis : Dans ce spectacle de stand-up sans concession, l’humoriste Adrienne Iapalucci s’en prend aux personnalités publiques, aux tatouages gênants et aux donneurs de leçons de vertu.

UNT. Adam Ray / Dr. Comedy Phil Special

Date : 19/11

Synopsis : L’humoriste Adam Ray se transforme en Dr. Phil pour ce spectacle comique unique en son genre, avec des invités célèbres, du public et des pitreries scandaleuses.

Anthony Jeselnik: Bones and All

Date : 26/11

Synopsis : Anthony Jeselnik célèbre 20 ans d’humour provocateur dans ce spectacle de stand-up particulièrement incisif.

POUR LES ENFANTS

Les Mystères de Barbie : À la Poursuite du Cheval Perdu – Barbie Mysteries: The Great Horse Chase

Date : 01/11

Synopsis : Le vol d’un cheval de concours vient perturber les vacances de Brooklyn et Malibu dans la campagne anglaise, forçant les deux super amies à sillonner l’Europe pour percer le mystère.

Mes parrains sont magiques : Un nouveau souhait – The Fairly OddParents: A New Wish

Date : 14/11

Synopsis : Après avoir déménagé dans la ville de Dimmadelphia avec ses parents, Hazel découvre que ses voisins immédiats sont des parrains magiques déguisés !

Les P’tits Boud’zoos : Saison 2 – Wonderoos: Season 2

Date : 18/11

Synopsis : Les p’tits boud’zoos sont de retour pour de nouvelles aventures et plein de premières fois : se faire couper les cheveux, gérer ses émotions et bien plus encore !

Ellian et le sortilège – Spellbound

Date : 22/11

Synopsis : Lorsqu’un puissant sortilège transforme ses parents en monstres géants, une princesse adolescente doit se rendre dans la nature pour inverser la malédiction avant qu’il ne soit trop tard.

Les Enquêtes Sauvages : Chapitre 4 – The Creature Cases: Chapter 4

Date : 25/11

Synopsis : Prêt à résoudre d’autres mystères animaliers ? Fais équipe avec les agents spéciaux Sam et Kit pour résoudre de nouvelles affaires de créatures dans le monde entier !

ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

Jake Paul vs. Mike Tyson

Date : 16/11

Synopsis : Jake Paul affronte Mike Tyson dans un combat de boxe diffusé en direct et en cinq langues depuis l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas. Un événement exceptionnel à ne pas manquer !

ANIMÉS

Tokyo Override

Date : 21/11

Synopsis : Lorsqu’une hackeuse solitaire rejoint un groupe de livreurs marginaux, la petite équipe découvre la sombre vérité qui se cache derrière un Tokyo en apparence idyllique.

Mononoke, le film : Un fantôme sous la pluie – Mononoke The Movie: The Phantom in the Rain

Date : Prochainement

Synopsis : Au sein du harem d’Edo, deux nouvelles venues se heurtent aux intrigues politiques, aux rivalités et à un esprit vengeur que seul un apothicaire itinérant peut vaincre.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

*La liste ci-dessous est non exhaustive et peut être sujette à des modifications