[CES 2026] Project Ava : Razer dévoile un compagnon-IA sous forme d’avatar holographique

Razer a profité du CES 2026 pour lever le voile sur Project AVA, un concept/prototype qui entend redéfinir la relation entre l’utilisateur et l’intelligence artificielle. Présenté comme un véritable compagnon numérique, AVA se veut disponible à tout moment de la journée, aussi bien pour organiser la vie quotidienne que pour accompagner les sessions de jeu.

Un assistant intelligent à la personnalité évolutive

Project AVA prend la forme d’un hologramme animé affiché sur un écran de 5,5 pouces. L’utilisateur peut choisir parmi plusieurs avatars, dont Faker, une star de l’eSport, Sora, une Idol très connue au Japon, mais aussi un personnage féminin de type Waifu (baptisé Kira), le malabar Zane ou bien simplement un logo animé Razer. L’IA apprend au fil des interactions, mémorise les préférences et adapte ses réponses pour offrir une expérience toujours plus personnalisée.

Une IA capable de voir, entendre et conseiller

Grâce à une caméra HD, un suivi oculaire avancé et un microphone longue portée, AVA analyse son environnement pour proposer des réponses contextuelles. Le système repose actuellement sur le moteur Grok de xAI, tout en s’appuyant sur une architecture ouverte pensée pour accueillir d’autres plateformes d’intelligence artificielle à l’avenir, y compris une solution développée en interne par Razer.

Bien plus qu’un assistant de jeu

Si le jeu vidéo reste un pilier de l’expérience, AVA dépasse ce cadre. Gestion de l’agenda, recommandations vestimentaires, aide à la préparation des repas ou assistance au travail créatif font partie des usages envisagés. En mode PC Vision, le compagnon peut même analyser l’écran de l’utilisateur pour fournir des conseils stratégiques en temps réel… du moins en théorie.

Annoncé pour une disponibilité au second semestre 2026, Project AVA intrigue autant qu’il interroge, notamment sur les enjeux liés à la vie privée : Projet Ava serait en effet extrêmement demandeur en données personnelles, de quoi se poser des questions sur le niveau de sécurisation du dispositif.