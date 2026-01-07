TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires [CES 2026] Project Ava : Razer dévoile un compagnon-IA sous forme d’avatar holographique
Matériel et Accessoires

[CES 2026] Project Ava : Razer dévoile un compagnon-IA sous forme d’avatar holographique

7 Jan. 2026 • 18:41
0

Razer a profité du CES 2026 pour lever le voile sur Project AVA, un concept/prototype qui entend redéfinir la relation entre l’utilisateur et l’intelligence artificielle. Présenté comme un véritable compagnon numérique, AVA se veut disponible à tout moment de la journée, aussi bien pour organiser la vie quotidienne que pour accompagner les sessions de jeu.

Un assistant intelligent à la personnalité évolutive

Project AVA prend la forme d’un hologramme animé affiché sur un écran de 5,5 pouces. L’utilisateur peut choisir parmi plusieurs avatars, dont Faker, une star de l’eSport, Sora, une Idol très connue au Japon, mais aussi un personnage féminin de type Waifu (baptisé Kira), le malabar Zane  ou bien simplement un logo animé Razer.  L’IA apprend au fil des interactions, mémorise les préférences et adapte ses réponses pour offrir une expérience toujours plus personnalisée.

Une IA capable de voir, entendre et conseiller

Grâce à une caméra HD, un suivi oculaire avancé et un microphone longue portée, AVA analyse son environnement pour proposer des réponses contextuelles. Le système repose actuellement sur le moteur Grok de xAI, tout en s’appuyant sur une architecture ouverte pensée pour accueillir d’autres plateformes d’intelligence artificielle à l’avenir, y compris une solution développée en interne par Razer.

Bien plus qu’un assistant de jeu

Si le jeu vidéo reste un pilier de l’expérience, AVA dépasse ce cadre. Gestion de l’agenda, recommandations vestimentaires, aide à la préparation des repas ou assistance au travail créatif font partie des usages envisagés. En mode PC Vision, le compagnon peut même analyser l’écran de l’utilisateur pour fournir des conseils stratégiques en temps réel… du moins en théorie.

Annoncé pour une disponibilité au second semestre 2026, Project AVA intrigue autant qu’il interroge, notamment sur les enjeux liés à la vie privée : Projet Ava serait en effet extrêmement demandeur en données personnelles, de quoi se poser des questions sur le niveau de sécurisation du dispositif.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Razer_Motoko Matériel

[CES 2026] Razer Project Motoko : un casque gaming hybride, qui est aussi un véritable « wearable IA »

Nvidia Rubin Matériel

[CES 2026] Vera Rubin NVL72 : Nvidia dévoile son architecture surpuissante pour l’IA

Nvidia Alpamayo Hors-Sujet

[CES 2026] Nvidia dévoile Alpamayo pour doter les voitures autonomes d’un raisonnement humain

Sweekar 1 Matériel

[CES 2026] Sweekar : le Tamagotchi 2.0 boosté à l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Razer_Motoko

[CES 2026] Razer Project Motoko : un casque gaming hybride, qui est aussi un véritable « wearable IA »

7 Jan. 2026 • 17:49
0 Matériel

Évidemment présent au CES 2026, Razer a une nouvelle fois attiré l’attention avec un concept audacieux baptisé Project...

Samsung Logo

Pénurie de RAM : Samsung alerte sur une hausse de prix des smartphones, PC et autres

7 Jan. 2026 • 17:11
1 Mobiles / Tablettes

Samsung avertit que les coûts des smartphones, ordinateurs et appareils connectés risquent d’augmenter en raison d’une...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 7 janvier

7 Jan. 2026 • 17:00
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Netflix Warner Bros Logos

Warner Bros rejette l’offre de rachat de Paramount, préférant toujours Netflix

7 Jan. 2026 • 15:30
0 Hors-Sujet

La bataille pour le rachat de Warner Bros vient de connaître un nouveau tournant décisif. Le conseil d’administration du studio a...

Pile déchets

Objets connectés de santé : 1 million de tonnes de déchets électroniques d’ici 2050

7 Jan. 2026 • 14:15
0 Hors-Sujet

Alors que le CES 2026 met une nouvelle fois en lumière une nouvelle salve d’objets connectés dédiés à la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article WhatsApp ajoute trois nouveautés pour les discussions de groupe

WhatsApp ajoute trois nouveautés pour les discussions de groupe

7 Jan. 2026 • 17:21

image de l'article Logi Options+ et G HUB ne s’ouvraient plus sur Mac, Logitech propose un correctif

Logi Options+ et G HUB ne s’ouvraient plus sur Mac, Logitech propose un correctif

7 Jan. 2026 • 16:32

image de l'article Un designer de l’iPhone Air quitte Apple pour rejoindre une startup d’IA

Un designer de l’iPhone Air quitte Apple pour rejoindre une startup d’IA

7 Jan. 2026 • 15:15

image de l'article iPhone : Apple envisage l’imagerie multispectrale pour ses capteurs photo

iPhone : Apple envisage l’imagerie multispectrale pour ses capteurs photo

7 Jan. 2026 • 14:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site