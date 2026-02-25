TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation Plus : les jeux offerts en mars 2026
Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en mars 2026

3 min.
25 Fév. 2026 • 17:49
0

Sony lève le voile sur la liste des jeux offerts en mars 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a quatre titres, à l’instar de ce qu’on a retrouvé en février. Ils seront disponibles à compter du 3 mars.

PlayStation Plus Logo

Jeux du PlayStation Plus Essential pour mars 2026

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est PGA Tour 2K25 (PS5). Partez à l’assaut des plus grands terrains de golf et prouvez que vous avez l’étoffe d’un champion. Gravissez les échelons dans le mode MyCareer enrichi et forgez votre légende étape après étape. Tracez votre voie vers l’excellence grâce aux nouvelles options de personnalisation du mode MyPlayer, aux arbres de compétences améliorés et aux outils de création de parcours avancés.

En deuxième jeu, on retrouve Monster Hunter Rise (PS4 et PS5). La série à succès Monster Hunter revient avec une multitude de nouvelles mécaniques de gameplay, des monstres inédits et une histoire inspirée du folklore japonais antique. Personnalisez votre chasseur, faites votre choix parmi 14 types d’armes uniques, recrutez votre compagnon félin Palico ou un tout nouveau compagnon canin Palamute, et équipez-vous pour explorer des cartes vastes et détaillées. Que vous préfériez jouer en solo ou en équipe de quatre, la difficulté s’adapte pour garantir un combat divertissant et passionnant.

Pour le troisième jeu, il s’agit de Slime Rancher 2 (PS5). Poursuivez les aventures de Beatrix LeBeau qui fait route vers l’île Arc-en-ciel, une terre mystérieuse regorgeant de technologies anciennes, de ressources naturelles inconnues et d’une avalanche de nouveaux slimes à découvrir. Tout en tentant de percer les secrets de l’île, Beatrix construit, élève du bétail et s’occupe de ses récoltes au sein d’un conservatoire dont les parois vitrées scintillantes lui offrent une vue imprenable sur le paradis prismatique devenu son foyer.

Enfin, le quatrième jeu est The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4 et PS5). Écrivez votre histoire à la faveur d’un chapitre envoûtant du passé lointain de Tamriel, près de 1 000 ans avant les événements du jeu The Elder Scrolls V: Skyrim, et plongez dans un monde riche en aventures et en possibilités. Parcourez les vastes terres de Tamriel et découvrez un monde d’aventure. Explorez les forêts de champignons de Morrowind, affrontez des ennemis daedriques dans les royaumes d’Oblivion ou mesurez-vous aux autres en mode joueur contre joueur.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PS5 Manette DualSense Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en janvier 2026

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en février 2026

Spider-Man 2 PS5 Jeux vidéo

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en février 2026 (dont Spider-Man 2)

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus mai 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Samsung Galaxy S26 vs 26 Plus vs 26 Ultra Mobiles / Tablettes

Samsung annonce les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra… et augmente les prix

25 Fév. 2026 • 19:53
1
Maverick Amazon Games

Amazon abandonne le jeu de course des ex-développeurs de Forza Horizon

25 Fév. 2026 • 19:22
0 Jeux vidéo

Coup dur pour Maverick Games : le studio britannique, fondé en 2022 par d’anciens cadres de Playground Games à l’origine de la...

SFR Logo Boutique

SFR est jugé pour ses forfaits « à vie », risquant une amende de 10 millions d’euros

25 Fév. 2026 • 17:03
0 Business

SFR a comparu le 19 février devant le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, poursuivi par l’UFC-Que Choisir...

Perseverance Rover

Mars : le rover Perseverance pulvérise tous les records… de conduite autonome

25 Fév. 2026 • 16:46
0 Science

Depuis son arrivée sur Mars le 18 février 2021, le rover Perseverance de la NASA ne cesse de redéfinir les standards de la navigation...

C-3PO

Star Wars : la véritable tête de C-3PO mise à prix… dans une vente aux enchères

25 Fév. 2026 • 15:33
0 Geekeries

Les objets cultes de la saga Star Wars continuent d’enflammer le marché des collectionneurs. Au mois de mars prochain, la maison Propstore...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Samsung annonce les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra… et augmente les prix

Samsung annonce les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra… et augmente les prix

25 Feb. 2026 • 19:56

image de l'article L’App Store génère un plus gros chiffre d’affaires pour les jeux que le Google Play Store et Steam réunis

L’App Store génère un plus gros chiffre d’affaires pour les jeux que le Google Play Store et Steam réunis

25 Feb. 2026 • 18:58

image de l'article MacBook low-cost : Apple se bat pour limiter les coûts des composants

MacBook low-cost : Apple se bat pour limiter les coûts des composants

25 Feb. 2026 • 18:11

image de l'article Brésil : Apple de nouveau sanctionnée pour la vente d’iPhone sans chargeur

Brésil : Apple de nouveau sanctionnée pour la vente d’iPhone sans chargeur

25 Feb. 2026 • 16:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site