PlayStation Plus : les jeux offerts en mars 2026

Sony lève le voile sur la liste des jeux offerts en mars 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a quatre titres, à l’instar de ce qu’on a retrouvé en février. Ils seront disponibles à compter du 3 mars.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour mars 2026

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est PGA Tour 2K25 (PS5). Partez à l’assaut des plus grands terrains de golf et prouvez que vous avez l’étoffe d’un champion. Gravissez les échelons dans le mode MyCareer enrichi et forgez votre légende étape après étape. Tracez votre voie vers l’excellence grâce aux nouvelles options de personnalisation du mode MyPlayer, aux arbres de compétences améliorés et aux outils de création de parcours avancés.

En deuxième jeu, on retrouve Monster Hunter Rise (PS4 et PS5). La série à succès Monster Hunter revient avec une multitude de nouvelles mécaniques de gameplay, des monstres inédits et une histoire inspirée du folklore japonais antique. Personnalisez votre chasseur, faites votre choix parmi 14 types d’armes uniques, recrutez votre compagnon félin Palico ou un tout nouveau compagnon canin Palamute, et équipez-vous pour explorer des cartes vastes et détaillées. Que vous préfériez jouer en solo ou en équipe de quatre, la difficulté s’adapte pour garantir un combat divertissant et passionnant.

Pour le troisième jeu, il s’agit de Slime Rancher 2 (PS5). Poursuivez les aventures de Beatrix LeBeau qui fait route vers l’île Arc-en-ciel, une terre mystérieuse regorgeant de technologies anciennes, de ressources naturelles inconnues et d’une avalanche de nouveaux slimes à découvrir. Tout en tentant de percer les secrets de l’île, Beatrix construit, élève du bétail et s’occupe de ses récoltes au sein d’un conservatoire dont les parois vitrées scintillantes lui offrent une vue imprenable sur le paradis prismatique devenu son foyer.

Enfin, le quatrième jeu est The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4 et PS5). Écrivez votre histoire à la faveur d’un chapitre envoûtant du passé lointain de Tamriel, près de 1 000 ans avant les événements du jeu The Elder Scrolls V: Skyrim, et plongez dans un monde riche en aventures et en possibilités. Parcourez les vastes terres de Tamriel et découvrez un monde d’aventure. Explorez les forêts de champignons de Morrowind, affrontez des ennemis daedriques dans les royaumes d’Oblivion ou mesurez-vous aux autres en mode joueur contre joueur.