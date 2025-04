PlayStation Plus mai 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 qui vont être offerts en mai avec l’abonnement PlayStation Plus Essential. On retrouve trois titres, à l’instar des mois précédents. Ils seront offerts dès le 6 mai.

Jeux offerts en mai 2025 avec le PlayStation Plus

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en mai est Ark: Survival Ascended (PS5). Êtes-vous prêt à former une tribu, à dompter et à élever des centaines d’espèces de dinosaures et d’autres créatures primitives, à explorer, fabriquer, construire et à vous hisser au sommet de la chaîne alimentaire ? Votre nouveau monde vous attend dans cette simulation de survie.

En deuxième, on retrouve Balatro (PS4 et PS5). Dans cette expérience stratégique, jouez des combinaisons de poker interdites, découvrez des jokers capables de changer le cours d’une partie et déclenchez des combos dévastateurs. Combinez des mains de poker avec des jokers uniques pour créer une variété de synergies et de decks. Gagnez assez de jetons pour venir à bout des mises, tout en découvrant des bonus de main et des decks secrets.

Enfin, le troisième titre est Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 et PS5). Incarnez un Space Marine aguerri, lancé dans une mission à travers la galaxie qui le mènera à affronter les pires Démons et autres Space Marines du Chaos. Déployez l’arsenal dévastateur des Space Marines dans toute sa splendeur pour faire jaillir le sang et des morceaux de sprites et de pixels tout autour de vous.

Il vous reste encore quelques jours (jusqu’au 5 mai) pour récupérer les jeux offerts en avril.