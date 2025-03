PlayStation Plus avril 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony dévoile la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en avril 2025 pour les joueurs qui ont l’abonnement PlayStation Plus Essential. Il y aura trois titres qui pourront être récupérés dès le 1er avril.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en avril 2025

Le premier jeu offert avec l’abonnement PlayStation Plus en avril est RoboCop: Rogue City (PS5). Incarnez le légendaire héros de la police, mi-homme mi-machine, et faites régner la justice dans les rues rongées par le crime du vieux Détroit. Tout au long de cette aventure à la première personne, éradiquez les criminels armés de votre puissant Auto-9 ou de l’une des 20 autres armes disponibles. Vos capacités cybernétiques, améliorables au cours de votre progression, associées à votre force robotique, font de vous l’officier le plus efficace pour faire régner l’ordre.

En deuxième jeu, on retrouve The Texas Chain Saw Massacre (PS4, PS5). Dans The Texas Chain Saw Massacre, un jeu d’horreur asymétrique à la troisième personne inspiré du film d’horreur de 1974 Massacre à la tronçonneuse, incarnez l’un des célèbres membres de la Famille du Massacre ou l’une de leurs victimes. En tant que victime, vous allez devoir faire preuve de discrétion et de discernement pour échapper à la Famille et trouver les outils nécessaires à votre potentielle fuite.

Enfin, le troisième et dernier jeu est Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4). Après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, Keisuke Amazawa n’a d’autre choix que de plonger dans le Digital World pour enquêter et prouver son innocence. Pour arriver à ses fins, il est même prêt à rejoindre un groupe de hackers et de les aider à mettre un terme aux problèmes qui menacent ce mystérieux univers.

Il reste encore quelques jours pour récupérer les jeux offerts en mars.