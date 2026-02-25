Godeal24 lance ses ventes spéciales : Office 2021 Pro à vie à 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 €

Le revendeur de logiciels Godeal24 a récemment lancé sa Software Special Sale, une période idéale pour auditer vos outils de productivité et remplacer ce qui freine votre activité. De votre suite bureautique à votre système d’exploitation, chaque outil numérique doit fonctionner au maximum de ses capacités. Sinon, cela peut vous coûter cher. Avec plus de 90 % de réduction sur les clés à vie de MS Office Pro 2021 et MS WinOS 11 Pro, le retour sur investissement d’une mise à niveau n’a jamais été aussi intéressant.

Votre PC est déjà performant, mais si vous voulez passer au niveau supérieur, il est peut-être temps d’exploiter le meilleur de Microsoft. Cette licence à vie MS Office 2021 Pro équipe votre appareil avec huit applications utiles, et en ce moment, vous pouvez toutes les obtenir pour seulement 30,25 € (au lieu de 239 €). L’installation est simple : téléchargez vos applications en version numérique pour un accès immédiat. À noter : ce type de licence est lié à votre appareil, et non à votre compte Microsoft. Les mises à jour sont également incluses, pour profiter des dernières fonctionnalités et correctifs. Et si vous achetez en volume, Office 2021 Pro descend jusqu’à 25 € par PC. Une excellente occasion d’obtenir une suite bureautique complète pour faciliter le travail et la création.

Le meilleur moment pour se débarrasser de l’abonnement : un seul paiement, une licence à vie

Que vous soyez entrepreneur en phase de lancement ou développeur ayant besoin d’un environnement fluide et réactif, Windows 11 Pro s’adapte à vos usages. Grâce aux offres Godeal24, vous pouvez obtenir une clé authentique de Win 11 Pro pour 12,25 €, alors que son prix habituel est bien plus élevé. Ce système polyvalent convient à de nombreux profils professionnels. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle sur un OS performant.

Offre limitée : WinOS authentique à prix imbattables

-62 % sur Office et les bundles (Code promo « SGO62 »)

Packs multi-licences authentiques : les prix les plus bas de l’année

Godeal24 propose aussi des clés d’outils pratiques à prix réduits : optimisation système, sécurité, multimédia et utilitaires. De quoi améliorer les performances, protéger vos machines et simplifier vos workflows, tout en respectant votre budget. Ces offres exclusives sont limitées dans le temps.

Logiciels d’outils informatiques pratiques

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 se spécialise dans les licences logicielles garanties avec livraison numérique (donc sans frais de livraison). En dehors de la clé logicielle, vous n’avez aucun autre frais à prévoir. L’offre inclut aussi des conseils gratuits de la part du service client professionnel, que ce soit avant l’achat ou après. L’engagement de Godeal24 envers la satisfaction client se reflète dans des milliers d’avis authentiques et une excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot. Si vous cherchez un moyen abordable d’activer durablement vos logiciels, Godeal24 est une solution solide. Toutes les clés sont des produits Microsoft authentiques : ne tardez pas à commander tant que le code promo est encore valable.

