Astronomie : une étoile quadruple ultra-compacte bouscule les modèles de formation stellaire

Des astronomes viennent de mettre en lumière un système stellaire aussi rare que déroutant, baptisé TIC 120362137. Il s’agit d’une étoile multiple de type « 3+1 » qui se distingue par une compacité record. Décrit dans une étude publiée dans Nature Communications, cet ensemble de quatre étoiles force les astrophysiciens à réévaluer certains scénarios de formation des systèmes multiples, pourtant fréquents dans notre galaxie.
La découverte a été menée par une équipe internationale dirigée par l’astronome Tamás Borkovits (Université de Szeged, Hongrie). Les chercheurs ont repéré l’objet dans les données du télescope spatial TESS, collectées entre 2019 et 2024. Habituellement utilisé pour traquer des exoplanètes via la méthode des transits, TESS peut aussi révéler des systèmes d’étoiles lorsque les éclipses produisent une courbe de lumière complexe.
La distance de 1 645 années-lumière, dans la constellation du Cygne, a été déterminée grâce aux mesures de parallaxe très précises de la mission Gaia.
Le cœur du système est constitué d’une paire d’étoiles (Aa et Ab) qui s’orbite en seulement 3,28 jours. Une troisième étoile (B) gravite autour de ce duo avec une période de 51,3 jours. Enfin, une quatrième étoile (C) tourne autour de l’ensemble sur 1 045,5 jours (environ 2,8 ans), un délai particulièrement court pour une « quatrième » étoile dans une architecture de ce type.
Le télescope spatial TESS
Autre fait marquant : l’ensemble des quatre étoiles tiendrait à l’intérieur de l’orbite de Jupiter, et le trio interne à l’intérieur de l’orbite de Mercure. Le système, âgé d’environ 1,5 milliard d’années, comprend une étoile de type solaire, tandis que les autres seraient légèrement plus massives et plus chaudes.
Des simulations numériques suggèrent une stabilité à court terme, mais une évolution chaotique à long terme. Les interactions gravitationnelles, déjà responsables d’une synchronisation du couple central, finiraient par déstabiliser l’ensemble, menant à des fusions successives. À très grande échéance, TIC 120362137 pourrait terminer sa vie sous la forme d’un système binaire de deux naines blanches.
Au-delà du spectacle offert par ces 4 étoiles, cette découverte sert de laboratoire naturel tout en mettant à l’épreuve les modèles de fragmentation des nuages moléculaires et la dynamique des systèmes multiples, deux pièces maîtresses pour comprendre comment naissent — et évoluent — les étoiles de la Voie lactée.
SOURCEFutura-Sciences
