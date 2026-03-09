TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Battlefield 6 : EA licencie des employés, malgré le lancement record
Jeux vidéo

Battlefield 6 : EA licencie des employés, malgré le lancement record

3 min.
9 Mar. 2026 • 18:52
1

Electronic Arts procède à des licenciements dans ses quatre studios Battlefield (DICE, Criterion, Ripple Effect et Motive Studios) dans le cadre d’un « réalignement » de l’organisation, selon les termes de l’éditeur transmis aux employés. Le nombre exact de postes supprimés n’a pas été communiqué.

Battlefield 6

Record de ventes pour Battelfield 6, mais une communauté qui décroche

Un porte-parole d’EA a indiqué à IGN : « Nous avons apporté des changements ciblés au sein de notre organisation Battlefield pour mieux aligner nos équipes autour de ce qui compte le plus pour notre communauté. Battlefield reste l’une de nos plus grandes priorités et nous continuons à investir dans la franchise, guidés par les retours des joueurs et les enseignements de Battlefield Labs. »

Il y a un paradoxe ici. Battlefield 6 a été le jeu le plus vendu aux États-Unis en 2025 avec 7 millions d’exemplaires écoulés en trois jours, soit le meilleur lancement de l’histoire de la franchise. Trois mois plus tard, la situation est bien différente.

Sur Steam, les avis sont passés de « Très positifs » à « Moyens ». Les critiques des joueurs convergent vers plusieurs points : une monétisation jugée excessive, le recours à l’IA générative pour des cosmétiques en jeu et un rythme de mises à jour inférieur aux attentes. La fréquentation sur Steam illustre l’ampleur du décrochage : après un pic à 747 440 joueurs simultanés au lancement en octobre, la plateforme oscille désormais dans les dizaines de milliers (67 000 au pic la veille de l’annonce des licenciements). EA a déjà repoussé le début de la saison 2 pour intégrer davantage de retours communautaires et vient de publier une feuille de route sur trois mois. Le battle royale free-to-play (gratuit) associé, Battlefield Redsec, cumule quant à lui un score « Plutôt négatif » sur les avis récents Steam.

Une restructuration à l’ombre d’un rachat à 55 milliards

Ces licenciements surviennent alors qu’EA est en passe d’être racheté par un consortium composé du Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite, de Silver Lake et d’Affinity Partners pour environ 55 milliards de dollars. La transaction n’est pas encore finalisée, mais place l’éditeur dans une période de transition où chaque décision structurelle prend un poids supplémentaire.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Battlefield 6 Jeux vidéo

Battlefield 6 établit un nouveau record de ventes pour son lancement

Battlefield 6 Jeux vidéo

Battlefield 6 : voici la bande-annonce (trailer) du jeu

Battlefield 6 Jeux vidéo

Battlefield 6 : bande-annonce du gameplay multijoueur et les dates de la bêta

Battlefield 6 Jeux vidéo

Battlefield 6 sera présenté cette semaine, voici la première image

Un commentaire pour cet article :

  • Frileux
    9 Mar. 2026 • 19:45
    Qu’ils se plantent ses vautours ! Tout ce cirque pour quelques millions dans les poches de quelques uns mais plus de boulots pour des milliers !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Super Mario Galaxy Le Film

Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce finale

9 Mar. 2026 • 22:26
0 Geekeries

Nintendo et Illumination diffusent aujourd’hui la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy le film. Le premier trailer avait été...

OpenAI Logo

OpenAI rachète Promptfoo pour muscler la sécurité des agents IA

9 Mar. 2026 • 20:47
0 Internet

La course aux agents IA a un angle mort : la sécurité. OpenAI y répond en rachetant Promptfoo, une start-up de deux ans...

Odyssey 3D

Samsung veut relancer le jeu en 3D sans lunettes : 120 jeux compatibles annoncés d’ici fin 2026

9 Mar. 2026 • 19:48
0 Jeux vidéo

La 3D (relief) n’a peut-être pas dit son dernier mot. À l’occasion de la GDC 2026, Samsung a assuré que sa plateforme...

Caitlin Kalinowski

OpenAI perd sa cheffe de la robotique Caitlin Kalinowski après l’accord avec le Pentagone

9 Mar. 2026 • 19:36
1 Business

La controverse autour du partenariat entre OpenAI et le département américain de la Défense continue de secouer le leader de...

Claude Anthropic Logo

Anthropic (Claude IA) poursuit le gouvernement américain après la désignation d’entreprise à risque

9 Mar. 2026 • 17:05
0 Internet

Anthropic, qui propose le chatbot d’intelligence artificielle Claude, a déposé deux plaintes contre le département...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les nouveaux HomePod mini et Apple TV 4K sortiront quand Siri IA sera prêt

Les nouveaux HomePod mini et Apple TV 4K sortiront quand Siri IA sera prêt

9 Mar. 2026 • 21:08

image de l'article Le retard de Siri IA entraîne le report le hub domotique d’Apple à septembre

Le retard de Siri IA entraîne le report le hub domotique d’Apple à septembre

9 Mar. 2026 • 20:09

image de l'article iOS 26.4 ajoute de nouveaux emojis avec la bêta 4

iOS 26.4 ajoute de nouveaux emojis avec la bêta 4

9 Mar. 2026 • 19:08

image de l'article Bêta 4 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

Bêta 4 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

9 Mar. 2026 • 18:21

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site