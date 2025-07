Battlefield 6 sera présenté cette semaine, voici la première image

Après une longue période de spéculations, Electronic Arts a enfin confirmé le nom Battlefield 6 et fait savoir que la présentation officielle du jeu de tir se fera le 24 juillet avec une bande-annonce.

Annonce imminente de Battlefield 6 et bêta ouverte

L’annonce du nom de Battlefield 6 a été accompagnée d’un teaser annonçant la sortie d’un trailer complet le 24 juillet, qui sera disponible sur YouTube à 16h57.

Le visuel diffusé avec ce teaser montre une scène visiblement tirée de New York, où la ville est en proie aux flammes. Quatre soldats surveillent une version endommagée du pont de Brooklyn, un lieu symbolique dans la culture urbaine. Ce choix de décor, si l’on exclut quelques rares exceptions comme Battlefield Hardline, est surprenant. En effet, la série a toujours évité de se concentrer sur des villes américaines, ce qui pourrait changer avec ce nouvel épisode.

En parallèle, EA a confirmé qu’une bêta ouverte pour Battlefield 6 serait disponible prochainement, après plusieurs mois de tests avec quelques joueurs. Les joueurs pourront ainsi choisir entre des armes verrouillées ou déverrouillées selon les classes du jeu. Cela soulève une question intéressante : les éclaireurs devront-ils se contenter de fusils de précision ou auront-ils la liberté d’utiliser n’importe quelle arme ? Ce dilemme divise déjà les fans et pourrait influencer la réception du jeu une fois sorti.

Un retour aux sources ?

Les derniers mois ont été difficiles pour la franchise, surtout après la sortie de Battlefield 2042 en 2021. Ce titre avait déçu de nombreux fans, avec des problèmes techniques et des mises à jour tardives. Si l’état actuel du jeu est correct, la réputation de la franchise a pris un coup, semant le doute sur son avenir. Mais EA semble avoir tiré des leçons de cet échec et a regroupé plusieurs équipes internes pour proposer une expérience plus fidèle aux racines de Battlefield.

Ce Battlefield 6 devrait offrir une expérience plus proche de Battlefield 4, avec un retour aux conflits militaires modernes. Selon les informations qui circulent, le budget de développement de ce jeu serait supérieur à 400 millions de dollars, ce qui témoigne de l’importance de ce projet pour EA et DICE. Toutefois, malgré l’ampleur de l’investissement, le développement du jeu aurait été semé d’embûches.