Battlefield 2042 : des dizaines de milliers de joueurs réclament un remboursement du jeu

L’agacement des joueurs pour Battlefield 2042 se poursuit avec une pétition en cours qui réclame le remboursement du jeu. Celle-ci comptait 40 000 personnes hier, il y en a désormais près de 70 000.

Une pétition pour le remboursement de Battlefield 2042

« La sortie de Battlefield 2042 par EA a tourné en dérision tous les clients qui ont acheté ce jeu vidéo pour 70 dollars en raison de la publicité mensongère d’EA », peut-on lire dans la pétition. « Battlefield 2042 a coûté aux consommateurs des millions de dollars de dommages et intérêts et a bouleversé des milliers de clients dans le monde entier ».

La pétition poursuit en affirmant que « Electronic Arts et DICE n’ont pas tenu de nombreuses promesses faites au lancement, et Battlefield 2042 a été lancé comme injouable. Aujourd’hui encore, Battlefield 2042 présente des bugs qui changent radicalement l’expérience de jeu, à tel point qu’il est considéré comme une version inachevée par de nombreux membres de la communauté ».

L’objectif est donc simple : qu’Electronic Arts et DICE remboursent les joueurs. Steam a déjà accepté de rembourser certains joueurs sur PC. La pétition estime que la même politique doit être appliquée sur PlayStation et Xbox.

Des critiques sont apparues presque immédiatement lorsque Battlefield 2042 a été lancé le 19 novembre avec des problèmes de serveur et d’interface utilisateur. Les joueurs ont rapidement remarqué un certain nombre de fonctionnalités qui manquaient dans le jeu. Il y a ensuite eu des mises à jour, dont celle de décembre qui a corrigé plus de 150 bugs !

Récemment, Electronic Arts a reconnu que son jeu « n’a pas répondu aux attentes ». Aussi, le tableau des scores a été reporté, tout comme la saison 1 du jeu. Beaucoup de galères donc…