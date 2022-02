Battlefield 2042 « n’a pas répondu aux attentes », reconnaît Electronic Arts

Battlefield 2042 connaît des difficultés et Electronic Arts reconnaît que les ventes ne correspondent pas à ses attentes. Andrew Wilson, le patron d’Electronic Arts, a fait cette déclaration dans l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe.

Le jeu, qui a été lancé en novembre après un retard, a été créé sur l’idée d’échelle, avec des batailles gigantesques en multijoueur et même des fonctionnalités comme la météo dynamique sous forme de tornades. Selon Andrew Wilson, cette ambition, combinée aux défis que représente le développement d’un jeu en télétravail, est à l’origine des problèmes persistants de Battlefield 2042.

Battlefield 2042 a toujours été un jeu ambitieux et nos équipes ont poussé pour innover à travers de nombreuses dimensions, y compris l’échelle massive et les batailles à 128 joueurs, de nouveaux modes, un nouveau gameplay dynamique, et plus encore. Développer ce jeu avec nos équipes travaillant à domicile pendant près de deux ans s’est finalement avéré être un défi. Grâce à nos processus de test et de préparation, nous avons estimé que l’expérience était prête à être mise entre les mains de nos joueurs. Nous avons lancé le jeu avec une grande stabilité. Cependant, au fur et à mesure que les joueurs découvraient le jeu complet, il est devenu évident qu’il y avait des problèmes de performance inattendus que nous devions résoudre. Certains des choix de conception que nous avons faits pour le jeu n’ont pas non plus trouvé d’écho auprès de tous les membres de notre communauté.