Battlefield 2042 : la saison 1 est reportée à cet été et d’autres nouveautés pour 2022

Battlefield 2042 comprend beaucoup de bugs, ce qui oblige DICE à reporter la disponibilité de la saison 1 à cet été, alors qu’elle aurait dû arriver en mars. « Nous vous avons entendus », assure le studio et « nous allons nous investir activement dans l’avenir » du jeu, ajoute-t-il.

La saison 1 de Battlefield 2042 attendra cet été

Battlefield 2042, qui est un jeu uniquement multijoueur pour la première fois dans l’histoire de la franchise, a été lancé le 19 novembre dernier avec la promesse de proposer quatre saisons offrant des Battle Pass pour accéder à plusieurs niveaux. Il était question de quatre nouveaux personnages jouables et de nouvelles cartes. Mais il y a beaucoup de problèmes avec le jeu et il faut d’abord les corriger avant de proposer la première saison.

DICE sait que le lancement de la saison 1 de Battlefield 2042 est tardif. C’est pour cela que le groupe va faire un geste aux personnes qui ont acheté le Passe Année 1 dans le cadre des éditions Gold et Ultimate. Elles auront le droit à un pack exclusif contenant une skin de spécialiste, des skins d’armes et de véhicules, une arme de corps-à-corps et une fiche de jeu, disponibles avec la prochaine mise à jour.

D’autres changements pour 2022

En outre, DICE détaille les mises à jour à venir. Le tableau des scores va faire son retour (il était présent dans les précédents Battlefield mais pas dans le nouveau). Ce sera en place en février. Il faudra attendre le mois de mars et une autre mise à jour pour avoir un tableau plus complet. Il y aura également l’arrivée de la communication vocale (VOIP), ainsi que le profil des joueurs avec d’autres mises à jour.

En ce qui concerne le jeu d’équipe, DICE dit que les joueurs peuvent s’attendre à une boucle d’escouade plus claire et concise, un système de signalement (ping) amélioré et de meilleures récompenses lorsque les joueurs d’escouade jouent l’objectif. Le gunplay (maniement/équilibrage des armes) continuera aussi d’être amélioré en fonction des retours. Aussi, la section Portal va s’améliorer avec des outils et des modes tout en équilibrant les gains d’expérience.

Un autre point important concerne les cartes et l’amélioration de celles-ci. « Nous nous intéresserons notamment aux commentaires relatifs aux espaces ouverts et au manque d’abris dans certaines zones importantes », dit DICE. Il faut donc s’attendre à des améliorations en 2022.