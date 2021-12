Battlefield 2042 : la troisième mise à jour corrige plus de 150 bugs

Battlefield 2042 a le droit ce jeudi à sa troisième mise à jour et celle-ci se veut massive puisqu’elle corrige plus de 150 bugs. Il y a également des ajustements au niveau de l’interface. Pour rappel, le précédent patch a vu le jour à la fin novembre.

Une grosse mise à jour corrective pour Battlefield 2042

L’un des plus grands changements est une évolution de l’interface utilisateur destinée à rendre quelques informations importantes beaucoup plus claires. Après cette mise à jour, les joueurs à terre pourront voir s’il y a d’autres joueurs dans un rayon de 50 mètres autour d’eux. Ainsi, ils sauront si quelqu’un est en mesure de les ranimer. Le jeu indiquera également au joueur à terre si son réanimateur lui signale qu’il est en route. Tout aussi utile, l’interface affichera désormais une icône au-dessus de la tête des joueurs amis s’ils ont besoin de munitions supplémentaires ou de soins. Ainsi, vous pourrez les aider si vous êtes équipé de cet objet.

DICE, le studio qui développe Battlefield 2042, a également mis à jour les menus d’équipements pour les rendre moins encombrants, notamment le menu Plus qui permet de changer d’accessoire pendant une partie. Les notes du patch ne décrivent pas toutefois exactement ce qui a changé.

Comme dit précédemment, la troisième mise à jour de Battlefield 2042 comprend plus de 150 correctifs divers et variés. Les invitations multi-plateformes devraient maintenant être plus cohérentes, tout comme le matchmaking dans son ensemble. Les menus du jeu devraient également être plus fluides, notamment lors de la transition en quittant une partie.

Quelques oublis malgré tout

Il est bon de noter que plusieurs éléments réclamés par les joueurs ne sont toujours pas là. Il est notamment question du tableau des scores et du chat vocal pendant une partie. Ils étaient là sur les précédents Battefield et se voulaient pratiques. Les joueurs devront donc attendre pour éventuellement les avoir à nouveau. DICE reste également silencieux sur les problèmes de performances au niveau du jeu sur PC.

La troisième mise à jour de Battlefield 2042 sera disponible demain sur PC, PlayStation et Xbox. La (très) longue liste des correctifs est à retrouver sur cette page.