[Test] Flexispot BS14, une chaise ergonomique adaptée à votre dos ?

Avec le développement croissant du télétravail, posséder une chaise ergonomique devient un choix pertinent pour préserver sa santé et son confort au quotidien. Flexispot, déjà connu pour ses bureaux ergonomiques, propose aujourd’hui la chaise BS14, spécialement conçue pour améliorer le confort des longues journées de travail. Nous avons testé ce modèle durant plusieurs jours pour évaluer ses performances.

Déballage et premières impressions

Le colis reçu pèse environ 26 kg, ce qui traduit une certaine robustesse des matériaux utilisés. Bien que l’emballage soit classique, chaque élément est convenablement protégé par des mousses et des cartons renforcés. Les matériaux employés (métal, mousse haute densité, maille respirante) semblent solides à première vue, y compris les roulettes qui inspirent une bonne stabilité. On note aussi que la base étoilée en aluminium contribue à cette impression générale de solidité.

Montage : simple et efficace

Le montage de la chaise Flexispot BS14 est intuitif, grâce à une notice multilingue claire et des vis bien organisées. Le temps d’assemblage est estimé à une vingtaine de minutes environ, même en travaillant seul. Le tournevis en T fourni facilite les opérations. La seule difficulté mineure concerne la fixation du dossier, mais elle reste accessible. Une vidéo explicative officielle disponible sur YouTube peut compléter utilement les instructions fournies, particulièrement pour les personnes peu habituées à ce type de montage.

Design sobre et fonctionnel

Le design de la chaise BS14 est sobre et épuré, adapté à la majorité des environnements professionnels ou domestiques. Elle est proposée en deux couleurs basiques (gris ou noir), offrant une discrétion appréciable. Le dossier en maille apporte légèreté visuelle et aération, utile pour réduire les désagréments liés à une utilisation prolongée. Ce type de matériau évite efficacement l’accumulation de chaleur et de transpiration durant les longues périodes d’utilisation, en particulier pendant les mois d’été.

Ergonomie : multiples réglages pour divers besoins

La chaise BS14 offre plusieurs réglages ergonomiques. Sa hauteur d’assise est réglable de 48 à 56 cm, convenant ainsi à différentes morphologies. La profondeur de l’assise peut également être ajustée entre 45 et 50 cm, permettant une personnalisation importante selon les préférences de chacun.

Soutien lombaire ajustable

Le soutien lombaire réglable en hauteur constitue un point positif important. Cette fonctionnalité permet d’adapter précisément la chaise à la courbure naturelle de la colonne vertébrale, réduisant les douleurs dorsales après plusieurs jours d’utilisation régulière. Ce réglage indépendant est particulièrement utile pour les personnes ayant déjà des problèmes de dos ou celles qui souhaitent prévenir de futures douleurs.

Accoudoirs polyvalents

Les accoudoirs 3D sont ajustables en hauteur, profondeur et largeur. Ils offrent un confort appréciable et une adaptabilité selon les différentes tâches effectuées. Un réglage supplémentaire permettant un pivotement horizontal aurait néanmoins été utile. Cependant, la polyvalence actuelle est déjà suffisante pour une majorité d’activités bureautiques.

Dossier inclinable avec verrouillage

La chaise dispose d’un dossier inclinable entre 98° et 125°, pouvant être verrouillé en plusieurs positions. Le mécanisme synchro-tilt accompagne naturellement le mouvement, évitant tout sentiment d’instabilité. Il est possible d’ajuster la tension selon son poids et ses préférences. Ce réglage est apprécié notamment pour des pauses détente ou des périodes de repos bref au cours de la journée de travail.

Inclinaison vers l’avant de l’assise

Une inclinaison avant de l’assise de 8° est disponible, incitant naturellement à adopter une posture droite et active, utile pour les sessions de travail prolongées. Une courte période d’adaptation est toutefois nécessaire pour en apprécier pleinement les bénéfices. Ce réglage s’avère particulièrement utile pour les personnes ayant tendance à s’affaisser en travaillant, les aidant à maintenir une meilleure posture tout au long de la journée.

Matériaux : robustesse satisfaisante mais quelques limites

La Flexispot BS14 utilise divers matériaux : mousse haute densité pour l’assise, maille respirante pour le dossier, métal et polyamide pour la structure. La solidité globale est satisfaisante, bien que certains plastiques, notamment sur les accoudoirs, paraissent moins résistants. La base en aluminium assure cependant une bonne stabilité. Sur une longue période d’utilisation, ces matériaux se montrent généralement résistants, mais il serait préférable que certains éléments plastiques soient renforcés.

Utilisation quotidienne : un confort convenable sur la durée

Après plusieurs jours d’utilisation quotidienne (environ 8 heures par jour), la chaise Flexispot BS14 montre des résultats globalement positifs. L’assise est ferme mais suffisamment confortable, même si une légère gêne peut apparaître après plusieurs heures sans interruption. Il reste recommandé de prendre des pauses régulières pour optimiser le confort.

Le dossier en maille offre une bonne ventilation, appréciable lors des longues sessions de travail. L’appui-tête ajustable procure également un confort cervical correct, bien qu’il soit un peu rigide lors d’appuis prolongés. Les accoudoirs, malgré un rembourrage modéré, apportent un soutien suffisant pour les bras et les épaules.

Conclusion : la chaise Flexispot BS14 est-elle un bon choix ?

La chaise ergonomique Flexispot BS14 constitue un choix adapté pour une utilisation prolongée au bureau. Ses nombreuses possibilités d’ajustements, son soutien lombaire réglable et son design discret sont ses principaux atouts. Malgré quelques limites sur certains matériaux et réglages, cette chaise reste une option intéressante dans sa gamme de prix (299,99 € en promotion).