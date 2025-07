[Test] Netgear Orbi 870 : le Mesh Wi-Fi 7 idéal pour les grandes maisons ?

Avec la démocratisation des objets connectés et l’augmentation constante du streaming en ultra-haute définition et du télétravail, disposer d’un réseau Wi-Fi puissant est devenu essentiel. Netgear, leader reconnu sur ce segment, présente avec l’Orbi 870 une solution intermédiaire dans sa gamme Wi-Fi 7. Annoncé lors du CES 2025, ce modèle combine judicieusement les qualités des séries précédentes pour offrir une couverture optimale sur de grandes surfaces sans compromis sur les performances.

Positionnement et contexte technologique

La série Orbi 870 se positionne stratégiquement entre l’Orbi 773, plus accessible mais limité, et l’Orbi 973, très performant mais coûteux. Cette troisième génération Wi-Fi 7 de Netgear réunit un backhaul intelligent, non dédié, introduit avec la série 770, et des spécifications techniques proches du modèle premium 970. Ce choix stratégique permet à l’Orbi 870 d’être compétitif tout en répondant efficacement aux besoins des utilisateurs exigeants en bande passante.

Un point important à souligner : contrairement à l’Orbi 973, la bande 6 GHz n’est pas exclusivement réservée aux clients, mais est partagée avec le backhaul, ce qui limite partiellement les gains de débit à courte distance. Ce compromis permet toutefois de maintenir la couverture et la stabilité sur de grandes surfaces sans nécessiter une configuration spécifique pour les clients 6 GHz.

Esthétique et intégration : simplicité et discrétion

Visuellement, l’Orbi 870 conserve l’élégance caractéristique des modèles Orbi précédents, avec des satellites de forme cylindrique disponibles en noir ou blanc. Ces unités de taille modérée (27 x 14,7 x 11,2 cm) s’intègrent parfaitement à divers environnements intérieurs, que ce soit dans un salon, un bureau ou un espace professionnel.

Un indicateur lumineux situé à la base de chaque satellite guide efficacement lors de l’installation et des éventuels diagnostics réseau. Chaque unité comporte plusieurs ports Ethernet haut débit : un port WAN 10 Gbps sur le routeur principal et quatre ports LAN 2,5 Gbps par satellite, permettant de connecter facilement plusieurs périphériques filaires, comme des consoles de jeu, des téléviseurs 8K ou des NAS de stockage. Malheureusement, l’absence de port USB et de bouton physique pour désactiver le Wi-Fi peut décevoir les utilisateurs les plus exigeants en matière de flexibilité matérielle.

Technologies embarquées et innovations

Le cœur technologique de l’Orbi 870 repose sur le chipset Qualcomm QCN6274, complété par un puissant processeur quad-core cadencé à 1,5 GHz, 2 Go de mémoire vive et 4 Go de stockage. Ces spécifications lui permettent de gérer efficacement les flux simultanés de nombreux appareils connectés, tout en garantissant des performances homogènes et stables.

Grâce à l’introduction du Wi-Fi 7 (norme 802.11be), l’Orbi 870 bénéficie de technologies avancées telles que le Multi-Link Operation (MLO), la modulation 4K-QAM et l’utilisation de canaux de fréquence ultra-larges de 320 MHz, optimisant le débit et la stabilité même dans les environnements très denses.

Norme Wi-Fi : BE21000 (802.11be)

Bande passante maximale théorique : 21 Gbps

Canaux ultra-larges 320 MHz

Technologie Multi-Link Operation (MLO)

Modulation avancée : 4K-QAM

Antennes internes : 8

Performance réseau détaillée : une couverture étendue et fiable

Les performances du Netgear Orbi 870 se démarquent particulièrement sur les distances moyennes à longues, où d’autres systèmes mesh peinent souvent à maintenir des débits élevés. Lors des tests réalisés à une courte distance de 5 mètres, l’Orbi 870 affiche un débit impressionnant de près de 1,82 Gbps, permettant aisément du streaming 8K ou du gaming intensif sans aucune latence perceptible. Cependant, ce chiffre reste légèrement en retrait par rapport à des modèles haut de gamme avec backhaul dédié, comme l’Orbi 973, qui tire mieux parti de la bande 6 GHz à courte distance.

En augmentant la distance à 15 mètres, le débit reste robuste, affichant environ 627 Mbps, parfait pour des activités gourmandes telles que les vidéoconférences professionnelles ou les transferts de fichiers volumineux. Encore plus remarquable, à 25 mètres, le débit ne chute pas, restant stable autour de 628 Mbps, performance exceptionnelle dans cette catégorie de produits. Enfin, même à 35 mètres, la vitesse mesurée dépasse 100 Mbps, démontrant ainsi la supériorité de l’Orbi 870 pour couvrir de grandes superficies.

Installation et paramétrage : intuitif et accessible à tous

L’installation se déroule sans difficulté grâce à l’application Orbi disponible sur smartphone (iOS et Android). Le processus guidé dure environ 15 à 20 minutes, nécessitant simplement le scan du QR code du routeur, la connexion initiale, puis la configuration automatique via l’application. Une fois la configuration effectuée, le système applique automatiquement les mises à jour nécessaires.

Les utilisateurs avancés peuvent opter pour l’interface web, qui offre des réglages plus poussés, tels que la gestion fine des canaux, des débits prioritaires, ou encore des options avancées de sécurité et de contrôle parental, très appréciées dans un environnement familial ou professionnel.

Zoom sur Netgear Armor : une sécurité réseau avancée

Netgear Armor est une solution de sécurité intégrée à l’Orbi 870, basée sur la technologie Bitdefender. Cette suite protège activement contre les virus, malwares, ransomware, phishing, ainsi que les tentatives d’intrusion réseau. Armor propose également une sécurité proactive grâce à des analyses régulières des vulnérabilités et des alertes en temps réel en cas de menace potentielle.

Armor intègre également un VPN performant, permettant de sécuriser jusqu’à 50 connexions simultanées, très utile pour les familles nombreuses ou les environnements professionnels denses. Toutefois, cette sécurité avancée a un coût : environ 50 € pour la première année d’abonnement puis 150 € annuellement.

Fonctionnalité Netgear Armor Netgear Armor Plus Coût de l’abonnement 99,99 €/an 149,99 €/an Protection locale

(au niveau du routeur) Oui Sécurité en déplacement

(via application ou logiciel) Oui Extension de garantie Oui Support technique 24h/24 7j/7 Oui VPN illimité Non Oui Blocage de publicités illimité Non Oui Anti-traqueur illimité Non Oui

Consommation énergétique maîtrisée

En termes de consommation électrique, l’Orbi 870 affiche des valeurs raisonnables compte tenu de ses performances élevées. Le routeur consomme en moyenne 15,3 W et chaque satellite 11,8 W, générant un coût annuel estimé autour de 50 € en usage continu, un bilan énergétique acceptable au vu de la puissance du dispositif.

Analyse concurrentielle : positionnement face aux alternatives

Si l’Orbi 870 impressionne par ses performances et ses caractéristiques techniques, il demeure toutefois assez coûteux (1399 € environ pour trois unités sur Amazon). À titre de comparaison, l’Asus ZenWiFi BT8 offre des performances proches à un tarif inférieur de près de 40 %, tout en proposant davantage de fonctionnalités telles qu’une garantie plus longue, une assistance technique gratuite à vie et un nombre plus important de ports réseau.

L’absence d’une bande 6 GHz dédiée et la limitation de la garantie (un an) constituent des désavantages notables. En face, des solutions plus orientées « valeur » comme TP-Link Deco BE85 combinent Wi-Fi 7 et prix plus compétitifs, au détriment d’une portée légèrement inférieure.

Caractéristique Asus ZenWiFi BT8 Netgear Orbi 770 Series Netgear Orbi 870 Series Netgear Orbi 970 Series Composition du mesh Routeurs identiques Routeur + Satellite(s) Routeur + Satellite(s) Routeur + Satellite(s) Modèles ZenWiFi BT8 RBE771 (routeur), RBE770 (satellite), RBE772 (pack 2), RBE773 (pack 3) RBE871 (routeur), RBE870 (satellite), RBE872 (pack 2), RBE873 (pack 3) RBE971 (routeur), RBE970 (satellite), RBE972S (pack 2), RBE973S (pack 3) Matériel pré-synchronisé Oui Oui Oui Oui Bande dédiée backhaul Aucune Aucune Aucune 5 GHz-1 Backhaul filaire Toutes bandes disponibles aux clients Idem Idem 5 GHz-1 non disponible aux clients Backhaul multi-gig sans switch 2,5 Gbps en chaîne 2,5 Gbps en chaîne 2,5 Gbps en chaîne 10 Gbps premier satellite, 2,5 Gbps second Dimensions (unité) 187×159×72 mm 251×134×100 mm 270×147×112 mm 294×144×138 mm Poids (unité) 0,82 kg 0,92 kg Routeur : 1,22 kg / Satellite : 1,2 kg 1,79 kg Désignation Wi-Fi Tri-band BE14000 Tri-band BE11000 Tri-band BE21000 Quad-band BE27000 Bande 1 (2,4 GHz) 2×2 BE : 688 Mbps 2×2 BE : 688 Mbps 2×2 BE : 688 Mbps 4×4 AX : 1147 Mbps Bande 2 (5 GHz) 3×3 BE : 4323 Mbps 2×2 BE : 4324 Mbps 4×4 BE : 8647 Mbps 4×4 BE : 8647 Mbps Bande 3 (6 GHz) 3×3 BE : 8643 Mbps 2×2 BE : 5765 Mbps 4×4 BE : 11 530 Mbps 4×4 BE : 11 530 Mbps Bande 4 (5 GHz) — — — 4×4 BE : 5765 Mbps Couverture estimée (3-pack) ~822 m² ~743 m² ~836 m² ~929 m² Application mobile Asus Router Netgear Orbi / Armor Netgear Orbi / Armor Netgear Orbi / Armor Sécurité intégrée AiProtection (à vie) Netgear Armor (30j) Netgear Armor (30j) Netgear Armor (1 an) Compte requis pour app Non Oui Oui Oui Interface Web Oui Oui Oui Oui Mode Point d’Accès Oui Oui Oui Oui Port USB 1× USB 3.0 Aucun Aucun Aucun Prix FR 539 € (pack 2) 622 € (pack 2) 899 € (pack 3) 1069 € (pack 2) 1399 € (pack 3) 1828 € (pack 2) 2399 € (pack 3)



Garantie et support : Un point faible notable

La garantie limitée d’un an et les 90 jours seulement d’assistance technique offerte par Netgear sont nettement inférieurs aux standards actuels du marché, ce qui constitue un désavantage concurrentiel notable. Les utilisateurs ayant besoin d’une tranquillité d’esprit à long terme pourraient ainsi se tourner vers d’autres marques plus généreuses en la matière.

Conclusion : À qui s’adresse l’Orbi 870 ?

En résumé, l’Orbi 870 constitue une excellente solution pour les utilisateurs disposant d’un grand espace à couvrir et d’exigences élevées en matière de débit et de stabilité réseau. Ses performances exemplaires en termes de portée et de vitesse en font un choix judicieux pour les foyers connectés intensifs, les joueurs en ligne, et les environnements professionnels où la fiabilité du réseau est cruciale.

Toutefois, son prix élevé, l’absence de certaines fonctionnalités matérielles comme l’USB, et les frais supplémentaires liés aux services de sécurité peuvent constituer un frein pour certains utilisateurs. Si ces éléments ne représentent pas une contrainte, l’Orbi 870 reste une référence incontournable pour profiter pleinement du potentiel offert par le Wi-Fi 7.

L’orbi 870 (routeur + 2 satellites) est disponible en ce moment au prix de 1399€ sur Amazon. (1069€ avec un seul satellite)