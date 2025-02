[Test] Beats Powerbeats Pro 2 : capteur cardio et puce H2 pour des intras taillés pour le sport

Les Beats Powerbeats Pro 2 (disponibles à 299€ sur Amazon, Boulanger, Fnac) représentent la nouvelle évolution d’une gamme d’écouteurs qui a su marquer l’univers du sport et du lifestyle (voir notre test des Powerbeats Pro de première génération). Lancés sous la houlette d’Apple, ils héritent de la puce H2 déjà à l’œuvre dans les AirPods Pro 2 et promettent un suivi sportif amélioré grâce à un capteur de fréquence cardiaque intégré. L’objectif revendiqué : offrir une expérience sans fil taillée pour l’effort, tout en proposant des performances audio dignes d’un produit premium. Dans cet test, nous vous proposons un tour d’horizon complet de ces écouteurs, depuis leur design jusqu’à leurs fonctionnalités avancées, en passant par la qualité sonore et l’autonomie. C’est parti.

Présentation générale

Les Powerbeats Pro 2 ont fait leur apparition sur le marché début 2025 au tarif conseillé d’environ 299,95 €. Ils se destinent aussi bien aux sportifs réguliers qu’aux utilisateurs à la recherche d’écouteurs stables et résistants à la transpiration. Historiquement, la gamme Powerbeats se démarque par son contour d’oreille caractéristique, gage d’un maintien sûr lors de sessions de course, de fitness ou de tout autre entraînement dynamique. Ce positionnement se retrouve logiquement dans cette seconde génération, qui se dote toutefois de nouveautés significatives : la fameuse puce Apple H2 pour améliorer la réduction de bruit et la latence, mais aussi l’intégration d’un capteur optique de fréquence cardiaque pour suivre les performances en temps réel.

Pour cette version, Beats s’est efforcé de repenser plusieurs points cruciaux. Le design a été revu dans le but d’alléger chaque écouteur et de gagner en confort. Le boîtier de charge, critiqué par le passé pour son volume important, adopte désormais un format plus compact et la recharge sans fil. Des efforts évidents ont été fournis sur la construction acoustique, avec une architecture à double transducteur censée apporter un son plus clair et mieux équilibré. Sur le papier, les Powerbeats Pro 2 revendiquent donc un ensemble de qualités techniques susceptibles de s’aligner sur les meilleurs écouteurs true wireless du marché, tout en conservant la solidité et l’identité sportive propres à la série.

Contenu du coffret

Design et ergonomie sportive

Le premier contact avec ces écouteurs révèle une signature visuelle familière : chaque oreillette comporte un crochet d’oreille qui fait la renommée de la gamme. Toutefois, si l’allure générale reste proche de la précédente version, on remarque quelques retouches : le profil s’arrondit, les coques prennent un aspect plus discret et la tige s’amincit au niveau du logo Beats. Le poids, lui, s’établit autour de 8,7 grammes par écouteur, ce qui les rend plus légers que leurs prédécesseurs. Cette réduction de poids est appréciable : on sent rapidement qu’ils gagnent en confort et en maintien.

Les crochets, faits d’un alliage nickel-titane, offrent une flexibilité accrue. Au lieu de manipuler la tige pour l’ajuster manuellement à l’oreille, comme sur les premières Powerbeats Pro, la structure se plie de façon plus naturelle. Une fois bien positionnés, les écouteurs s’accrochent efficacement sans nécessiter de multiples réglages. Cette configuration présente plusieurs avantages pour les sportifs : les oreillettes restent bien calées même lors de mouvements brusques (sauts, tractions, sprints), et l’ensemble exerce peu de pression parasite.

En revanche, certains utilisateurs remarqueront peut-être une petite gêne dans la zone du conduit auditif, liée à la façon dont le crochet vient “tirer” l’écouteur vers l’extérieur. Beats propose quatre ou cinq tailles d’embouts pour mieux sceller le conduit et répartir la pression. Passé le temps d’adaptation, le confort s’avère globalement très satisfaisant. L’étanchéité IPX4 protège contre la sueur et les petites projections d’eau, rendant l’usage adapté à la plupart des activités en salle ou en extérieur modérément humide.

Visuellement, les Powerbeats Pro 2 s’accordent à la palette de coloris introduite par Beats (noir, mauve, sable et orange). Les finitions mates résistent assez bien aux traces de doigts. Malgré cela, si l’on compare à des intra-auriculaires compacts (AirPods Pro, Sony WF-1000XM5, etc.), l’ensemble reste plus volumineux et attire davantage l’attention en usage urbain. Le gabarit “tour d’oreille” est assumé, et vise avant tout la performance et la stabilité.

Boîtier de charge revu

Les Powerbeats Pro originaux souffraient d’un boîtier de charge particulièrement imposant, difficile à ranger dans une poche. Sur cette nouvelle itération, Beats a retravaillé les dimensions pour aboutir à un boîtier un peu moins large (33% plus petit), quoique toujours épais. Il ne s’agit donc pas d’un boîtier compact dans l’absolu : il n’atteint pas la praticité d’un boîtier d’AirPods Pro. Néanmoins, l’effort reste appréciable pour faciliter le transport au quotidien.

Boitier PowerBeats Pro 2 Vs. Boitier Airpods 4

Ce boîtier conserve une forme ovale, avec un couvercle monté sur une charnière robuste. L’ouverture et la fermeture requièrent souvent l’usage des deux mains, surtout si l’on veut éviter que le boîtier glisse ou tombe. Le boîtier bénéficie d’une finition mate, ce qui limite en partie les traces d’usage, même si la surface peut devenir glissante si on a les mains humides.

Une différence majeure réside dans la présence d’une recharge sans fil Qi, un confort indispensable en 2025 sur ce segment de prix. La charge filaire s’effectue via un port USB-C, remplaçant enfin le port Lightning des anciennes générations. Les aimants internes maintiennent solidement les écouteurs, permettant un alignement correct pour la charge. Une LED signale le niveau de batterie de l’étui, et un petit haut-parleur intégré peut émettre un signal sonore si vous cherchez le boîtier via l’application “Localiser” d’Apple.

Capteur de fréquence cardiaque

L’une des grandes nouveautés des Powerbeats Pro 2 réside dans la présence d’un capteur optique de fréquence cardiaque. À l’image de ce que l’on retrouve sur certaines montres connectées, ce dispositif émet une lumière verte pulsée, dont la réflexion varie selon le flux sanguin. Les écouteurs analysent alors ces variations, afin d’estimer votre pouls.

Pour exploiter ces données, on peut utiliser la fonction intégrée d’iOS (via l’app Santé) ou se tourner vers d’autres applications sportives compatibles avec le profil Bluetooth HRP (Heart Rate Profile). Sur Android, il faut en général passer par l’application Beats ou vérifier qu’une application tierce reconnaît le signal transmis. Globalement, le processus reste assez fluide : on peut consulter en direct sa fréquence cardiaque, l’enregistrer ou la synchroniser avec des services comme Strava.

Sur le terrain, les mesures s’avèrent très satisfaisantes pour un capteur logé dans l’oreille. Sur des courses à rythme constant, l’écart moyen par rapport à une ceinture thoracique ou un capteur réputé fiable est faible. Lors d’exercices fractionnés (montées rapides de la fréquence cardiaque), les écouteurs ont parfois tendance à surestimer légèrement les pics d’effort, mais l’ordre de grandeur reste cohérent. De toute évidence, on ne remplacera pas une ceinture cardio de haute précision pour un usage professionnel ou de compétition, mais pour la majorité des sportifs, les Powerbeats Pro 2 offrent un suivi très pertinent, sans porter d’accessoire supplémentaire au torse ou au poignet.

Expérience logicielle et intégration

Comme souvent avec les produits Beats et Apple, l’expérience sur iPhone et iPad est particulièrement fluide. Dès l’ouverture du boîtier, les écouteurs se détectent automatiquement. Une fenêtre surgit sur l’écran de l’appareil iOS pour confirmer l’appairage. Le basculement entre plusieurs appareils Apple (iPhone, iPad, Mac) se fait d’un simple clic dans les menus, grâce à la synchronisation iCloud. Les utilisateurs Apple profiteront également de l’audio spatial, une technologie qui simule un son en trois dimensions avec un suivi dynamique des mouvements de la tête.

Sur Android, l’intégration y est moins poussée qu’avec un iPhone : on ne retrouve pas l’audio spatial, la fonction Adaptative EQ ou le basculement automatique. Néanmoins, l’ensemble fonctionne de manière assez fiable en Bluetooth, avec un débit stable et peu de déconnexions intempestives.

Concernant les commandes, Beats opte pour du 100 % physique. Sur chaque écouteur, un bouton “b” (logo) gère la lecture/pause, la prise d’appel et l’activation de l’assistant vocal. Au-dessus, une bascule de volume permet d’augmenter ou de baisser le niveau sonore. Cette méthode s’avère pratique si vous transpirez ou si vous portez des gants, puisqu’il n’est pas question de surface tactile. Le revers, c’est qu’il peut arriver qu’on appuie involontairement sur ces boutons lors de la mise en place des écouteurs, surtout si l’on ne saisit pas correctement le crochet.

En somme, le confort d’usage sera maximal pour ceux qui évoluent dans l’écosystème Apple. Sur Android, le principal manque reste l’impossibilité d’ajuster la signature sonore via un égaliseur intégré, mais rien n’empêche d’utiliser un égaliseur tiers si votre lecteur de musique le propose.

Performances sonores

Beats a souvent été associé à des signatures bassy, avec des fréquences graves généreuses. Les Powerbeats Pro 2 dérogent quelque peu à cette règle : le constructeur déclare avoir cherché une balance plus neutre, à la fois capable de procurer une certaine clarté dans les voix et de maintenir un impact convaincant dans les graves. Pour ce faire, les écouteurs embarquent une architecture acoustique à double transducteur et un évent qui évacue la pression pour améliorer la dynamique.

À l’écoute, on perçoit rapidement un parti pris particulier : un surcroît d’énergie dans la zone des médiums, autour de 2 kHz à 3 kHz. Cette mise en avant favorise la netteté des voix et l’intelligibilité de certains détails, mais peut virer à l’agressivité sur des titres où les guitares, cuivres et voix féminines sont déjà proéminents. À volume élevé, cela peut générer une certaine fatigue auditive, avec une pointe métallique dans les attaques de notes.

Les basses ne sont plus aussi exubérantes que par le passé, bien qu’on ressente encore un léger renforcement dans l’extrême grave, notamment si l’embout est inséré correctement. Ce choix plaira à ceux qui trouvaient les anciennes productions Beats trop “boom boom”, mais pourra décevoir ceux qui préfèrent une assise plus marquée dans les basses fréquences. Le résultat est un rendu sec, plus punchy que chaleureux. L’aigu reste relativement propre, sans sifflantes excessives, mais manque parfois de brillance et de délicatesse. L’effet global est une signature en “bosse” autour des médiums, un grave correct mais pas ultra-profond, et un aigu qui peine à s’épanouir lorsqu’on se retrouve dans des morceaux complexes.

Lorsque l’on active l’audio spatial (uniquement sur iOS et avec des enregistrements Dolby Atmos), on obtient une plus large spatialisation en largeur. Toutefois, la colorimétrie sonore sous-jacente ne disparaît pas : le pic dans les médiums demeure, ce qui influe parfois négativement sur l’effet immersif. La spatialisation en hauteur et en profondeur reste moins convaincante que sur des AirPods Pro 2, probablement parce que la structure acoustique diffère et que l’égalisation adaptative d’Apple n’est pas tout à fait la même que sur les AirPods.

En définitive, les Powerbeats Pro 2 livrent un rendu plutôt dynamique, avec beaucoup d’attaque dans les transitoires, mais un équilibre loin d’être neutre. C’est un son qui peut être motivant pour l’exercice physique, car il maintient une certaine énergie. Pour une écoute au calme, voire prolongée, l’excès de médiums peut fatiguer ceux qui cherchent de la rondeur et de la douceur. Un égaliseur intégré aurait pu corriger aisément ce tempérament, mais Beats n’offre pas cette possibilité nativement.

Réduction de bruit active

Avec la puce H2, on s’attendait à une réduction de bruit active (ANC) similaire à celle des AirPods Pro 2, qui figurent parmi les références du marché. Dans la pratique, les Powerbeats Pro 2 se défendent bien pour atténuer les sons graves, comme le ronronnement d’un moteur de bus ou la ventilation d’une climatisation. L’isolation passive, déjà bonne grâce à la conception intra-auriculaire, fournit une base solide.

Sur les fréquences médiums et aiguës, l’ANC n’est pas tout à fait aussi aboutie que chez Sony ou Apple sur leurs écouteurs phares. Certains bruits de conversations proches, de claquements de clavier ou de klaxons demeurent perceptibles. Dans la rue, la sensation de bulle reste moins prononcée que sur des modèles premium axés entièrement sur la réduction du bruit.

Pour le sport, cette ANC s’avère souvent suffisante pour étouffer les ambiances constantes (musique d’une salle de gym, fond sonore d’un plateau de musculation, etc.). Ceux qui comptent sur les Powerbeats Pro 2 pour se concentrer pleinement dans un open space actif ou dans un avion long-courrier remarqueront que la concurrence (Sony WF-1000XM5, Bose QuietComfort Earbuds II, AirPods Pro 2) creuse parfois un écart. On peut malgré tout saluer la mise en place d’une réduction active, absente de la génération précédente, et qui rend l’écoute plus agréable dans divers contextes quotidiens.

Mode Transparence

Le mode Transparence, proposé en complément de l’ANC, s’avère crucial pour la pratique sportive en extérieur. Il s’agit de laisser passer une partie des bruits extérieurs, par l’intermédiaire des micros, afin de rester conscient de son environnement (circulation, signaux d’alerte, etc.). Les Powerbeats Pro 2 offrent une retranscription assez claire des sons aux alentours, bien que moins “naturelle” que sur les AirPods Pro 2.

La restitution des voix environnantes est convenable : on peut converser sans retirer les écouteurs. Cependant, un léger bruit de fond est perçu quand le volume de la musique est bas. Cet effet “souffle” est presque inévitable sur ce type de produit, mais Apple a su le réduire drastiquement sur ses AirPods Pro. Sur les Powerbeats Pro 2, on en perçoit encore la trace, ce qui peut gêner les plus attentifs au moindre bruit artificiel. Cela dit, en environnement bruyant (ville, gymnase), on s’y habitue rapidement, et la fonction s’avère efficace pour la sécurité lors d’un jogging en ville.

Kit mains-libres et qualité d’appel

Grâce à une architecture de microphones multiples et à un accéléromètre vocal, Beats promet une captation de voix “claire en toute circonstance”. En réalité, tout dépend de l’environnement. En intérieur calme, le résultat est probant : la voix est bien mise en avant, peu déformée, et les bruits de fond sont globalement atténués. Les échanges téléphoniques ou en visioconférence se font aisément, sans que l’interlocuteur ne se plaigne d’un son étouffé.

En environnement bruyant, la performance décroît. Les algorithmes de réduction du bruit de fond tentent souvent de masquer les sons les plus envahissants, provoquant parfois des artefacts ou des saccades dans la voix transmise. S’il y a beaucoup de circulation, de klaxons ou de conversations proches, l’interlocuteur peut percevoir des variations de volume ou des coupures inopinées. On demeure dans la moyenne haute des true wireless sportifs, mais on ne rivalise pas avec les meilleurs systèmes de captation vocale (certains modèles Sony ou Apple).

Le point positif : la mise en avant des fréquences médiums, si caractéristique sur ces écouteurs, peut aider à bien distinguer la voix de l’interlocuteur dans ses propres oreilles. Lorsqu’on téléphone, on entend donc clairement la conversation, même si la personne en face percevra plus ou moins de bruit selon le contexte.

Autonomie et rechargement

L’autonomie figure parmi les éléments notables de ces Powerbeats Pro 2. Beats annonce près de 10 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et nos tests s’en approchent effectivement, autour de 9h-9h30 à volume moyen. Sans ANC, on peut grimper jusqu’à 12h de lecture, voire plus selon le niveau sonore et l’usage du mode Transparence. Ces chiffres placent les Powerbeats Pro 2 dans le haut du panier pour des écouteurs true wireless.

Le boîtier de charge permet quant à lui de recharger plusieurs fois les écouteurs, prolongeant l’autonomie globale jusu’à 45 heures. La fonction de charge rapide demeure présente : une dizaine de minutes de charge peut procurer une heure d’écoute supplémentaire, pratique si vous oubliez de brancher le boîtier avant de partir. Le support Qi est un plus, puisqu’il suffit de poser l’étui sur un chargeur à induction pour relancer le cycle, même si la charge complète demande un peu plus de temps que par câble USB-C.

Conclusion

En définitive, les Beats Powerbeats Pro 2 (disponibles à 299€ sur Amazon, Boulanger, Fnac) s’imposent comme des écouteurs sportifs complets, avec une orientation claire : maximiser la stabilité, offrir une protection contre la sueur, intégrer un capteur de fréquence cardiaque et proposer une grande autonomie. Le design « tour d’oreille » reste massif comparé aux concurrents qui misent sur un format plus compact, mais la plupart des adeptes de sport intensif apprécieront ce maintien infaillible.

La signature sonore ne plaira pas à tout le monde : Beats a tempéré les basses par rapport à ce que la marque proposait autrefois, tout en poussant assez fort la zone des médiums. Cela peut être stimulant pour les séances d’entraînement et rehausser la netteté des voix, mais l’agressivité ressentie à volume élevé ou sur des enregistrements déjà riches en médiums pourra en rebuter plus d’un. Ajoutons que la réduction de bruit, certes présente, n’atteint pas le niveau d’excellence de certaines références du marché, tout en restant suffisamment fonctionnelle pour atténuer la plupart des bruits de fond.

Si vous cherchez avant tout une paire d’écouteurs true wireless pour le sport, dotée d’un suivi cardiaque crédible et d’une autonomie remarquable, les Powerbeats Pro 2 remplissent aisément le cahier des charges. Le capteur de fréquence cardiaque fonctionne correctement, et la simplicité d’utilisation sur iOS (avec la puce H2) fluidifie l’expérience. Les conversations téléphoniques sont raisonnablement claires, et le boîtier de charge, malgré son encombrement, propose un usage pratique, surtout grâce à la recharge sans fil.

En revanche, si votre priorité se situe sur la restitution audio la plus équilibrée ou sur une ANC capable de vous isoler de tout, vous trouverez de meilleures solutions chez les concurrents, ou même chez Apple (AirPods Pro 2) si l’objectif principal n’est pas le maintien sportif. Les Powerbeats Pro 2 constituent finalement une excellente synthèse entre un casque d’entraînement musclé, un outil de suivi de la condition physique et un objet technologique moderne. Ils ne sont pas conçus pour satisfaire les mélomanes les plus exigeants, ni pour remplacer un véritable outil de monitoring cardio dédié. Mais pour un sportif souhaitant rester dans l’écosystème Apple et bénéficier d’une solution tout-en-un, difficile de trouver un produit aussi spécialisé et aussi solide dans cette gamme.

En somme, ce modèle se montre particulièrement apprécié de celles et ceux qui cherchent un compagnon d’entraînement fiable, profitant de la synergie Apple sans sacrifier l’autonomie ni la robustesse. Les sportifs en quête de simplicité y trouveront leur bonheur. Les audiophiles, quant à eux, se dirigeront sans doute vers des écouteurs plus neutres, ou vers un modèle offrant une personnalisation audio avancée. Quant aux utilisateurs dont le critère numéro un demeure l’efficacité de la réduction de bruit, il existe d’autres références plus pointues.

L’essentiel est de mesurer précisément vos priorités. Les Powerbeats Pro 2 s’avèrent redoutables sur trois axes : maintien dans l’oreille, suivi cardio et autonomie. Sur la qualité musicale pure, ils proposent un rendu vif et direct, mais pas nécessairement adapté à une écoute contemplative. Les sportifs avertis, attentifs à leur fréquence cardiaque et soucieux de disposer d’une durée d’utilisation prolongée, trouveront difficilement un meilleur compromis. Beats propose ici un produit de niche, résolument tourné vers l’activité sportive, avec une dimension santé bien intégrée, et assez d’options pour séduire un large public, sous réserve d’accepter ses partis pris sonores et

son boîtier volumineux.

Points forts

Maintien d’oreille exceptionnel grâce au crochet flexible.

Capteur de fréquence cardiaque fiable pour le suivi de l’effort.

Autonomie excellente : jusqu’à 10 h avec ANC, et près de 12 h sans.

Intégration Apple fluide (puce H2, audio spatial, basculement d’appareils).

Qualité de fabrication et résistance IPX4 aux éclaboussures.

Rechargement sans fil Qi et USB-C.

Points faibles

Signature sonore portée sur les médiums, pouvant fatiguer l’oreille à volume élevé.

ANC correcte, mais en retrait face aux leaders du marché.

Boîtier de charge encore trop imposant pour un usage purement nomade.

Captation vocale perfectible en environnement très bruyant.

Pas d’égaliseur natif pour ajuster le rendu selon les goûts.

Disponibilité

Les Powerbeats Pro 2 son disponibles à 299€ sur Amazon, Boulanger, Fnac.