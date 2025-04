[Prise en main] Routeur devolo Wi-Fi 6 3600 5G LTE : l’internet haut débit à emporter (+ promo)

Le besoin d’une connexion Internet fiable, rapide et sécurisée ne cesse de grandir, que ce soit pour le télétravail, le streaming, les jeux en ligne ou simplement pour accomplir les tâches du quotidien. Dans ce contexte, devolo propose une solution intéressante : son nouveau routeur Wi-Fi 6 3600 5G LTE. Conçu pour fonctionner partout, il s’adresse aussi bien aux utilisateurs qui peinent à obtenir un débit correct via la fibre ou l’ADSL qu’à ceux qui cherchent une connexion 5G stable en déplacement.

Un routeur 5G orienté performance et mobilité

Le routeur devolo se distingue avant tout par sa capacité à exploiter le réseau 5G, tout en prenant en charge la 4G et la 3G si nécessaire. On peut donc compter sur des débits particulièrement élevés, à condition d’insérer une carte nano-SIM disposant d’un abonnement 5G actif. Côté Wi-Fi, la présence de la norme Wi-Fi 6 permet un débit théorique pouvant atteindre 3 600 Mbit/s grâce à une diffusion sur la bande 2,4 GHz et 5 GHz.

port carte nano-SIM

Ce modèle a été pensé pour être « transportable » plutôt que strictement nomade. Ses dimensions restent raisonnables et son design sobre le rend facile à intégrer chez soi ou au bureau, tout en étant suffisamment compact pour se glisser dans un sac en cas de déplacement. Il suffit d’une prise électrique pour l’alimenter et la mise en route est quasi immédiate : on branche le routeur, on insère la carte SIM et l’application devolo Home Network prend le relais pour une configuration automatisée.

Une connexion polyvalente adaptée à tous les usages

Grâce au Wi-Fi 6 bibande, ce routeur répond à de multiples besoins. Que vous regardiez des séries en streaming, que vous jouiez en ligne ou que vous participiez à des visioconférences, vous bénéficiez d’une latence réduite et de vitesses de téléchargement plus élevées. Son temps de latence pouvant descendre jusqu’à 1 ms s’avère particulièrement appréciable pour les joueurs en ligne.

Autre atout notable : la capacité à prendre en charge plus de 100 connexions Wi-Fi simultanées. C’est idéal lorsque plusieurs appareils sont connectés en même temps pour la domotique, le streaming ou pour jouer en ligne, sans craindre de retards ou de ralentissements.

L’utilisation ne s’arrête pas à la maison : si votre connexion fixe est défaillante ou simplement absente, ce routeur 5G deviendra votre passerelle Internet principale. Il se montre également pratique pour une connexion ponctuelle lors de déplacements professionnels ou de vacances. Avec une simple carte SIM d’un opérateur mobile et l’alimentation secteur, on dispose d’un accès rapide à Internet en tout lieu.

Une connectique complète pour une installation flexible

Sous son apparence sobre, le devolo Wi-Fi 6 3600 5G LTE rassemble une connectique digne d’un routeur fixe :

Un port Ethernet jusqu’à 2,5 Gbps pour relier un commutateur réseau, un ordinateur ou un autre routeur.

pour relier un commutateur réseau, un ordinateur ou un autre routeur. Un second port Ethernet à 1 Gbps pour connecter d’autres appareils en filaire.

pour connecter d’autres appareils en filaire. Un port FXS (RJ11) pour brancher un téléphone analogique et disposer d’une ligne téléphonique si nécessaire.

Un bouton WPS facilitant la connexion de vos appareils au Wi-Fi sans saisir de mot de passe.

Cette modularité rend le routeur aussi performant qu’une box Internet traditionnelle, tout en profitant de la rapidité du réseau mobile. Son antenne interne, adaptée aux standards 3G, 4G et 5G, facilite l’installation puisqu’elle ne requiert pas de câbles coaxiaux spécifiques.

Prix, garantie et nouveaux switchs Ethernet

Le routeur devolo Wi-Fi 6 3600 5G LTE est proposé au tarif de 449,99 € ( 441€ sur Amazon ) et bénéficie d’une garantie constructeur de trois ans.

Bien qu’il n’intègre pas la norme Wi-Fi 7 ou Wi-Fi 6E, il reste une solution pertinente pour quiconque cherche une alternative fiable à la fibre, ou souhaite maximiser son abonnement mobile avec un second forfait ou une carte SIM supplémentaire.

HOT! Jusqu’au 22 avril 2025, Devolo propose son routeur à 359,92 € avec le code EASTER20 .

Conclusion

Avec son nouveau routeur Wi-Fi 6 3600 5G LTE, devolo mise sur la rapidité, la fiabilité et la facilité d’installation. Que vous cherchiez à améliorer une connexion fixe insuffisante ou que vous ayez besoin d’un accès mobile performant en déplacement, ce routeur coche de nombreuses cases : de solides débits 5G, une compatibilité Wi-Fi 6 et une connectique complète pour couvrir divers usages. Le tout est soutenu par une application simple à prendre en main et une garantie de trois ans.

Toutefois, il ne faut pas oublier que de plus en plus de smartphones 5G offrent déjà un partage de connexion performant, ce qui peut réduire la pertinence d’un routeur dédié dans certains scénarios. Par ailleurs, le tarif de 449,99 € reste un investissement conséquent, surtout compte tenu de l’absence du Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7.

Notre avis : Si vous êtes souvent en déplacement ou si votre connexion fixe n’est pas fiable, vous apprécierez la stabilité et les bonnes performances offertes par ce routeur 5G. La possibilité de gérer plus de 100 appareils connectés et sa connectique complète en font un équipement robuste et évolutif. En revanche, pour un usage ponctuel ou si vous disposez déjà d’un smartphone 5G performant, l’intérêt peut être moindre. Il vous faudra alors peser la commodité et la stabilité proposées par devolo face au coût initial plus élevé qu’un simple partage de connexion via téléphone.