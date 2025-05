[Test] Realme 14T 5G : un smartphone Android qui bouscule le milieu de gamme

Realme poursuit sa stratégie offensive : après le 14 « standard », place au 14T 5G, un modèle qui promet de conjuguer ADN gamer, polyvalence multimédia et certification IP69. Nous l’avons utilisé pendant une dizaine de jours de façon intensive. Ce retour d’expérience vous livre le verdict point par point.

Design : de l’esthétique Mecha à la robustesse IP69

Le 14T 5G fait tourner les têtes dès la sortie de boîte. realme n’a pas simplement plaqué un motif pixel-art : l’arrière en verre Gorilla Glass Victus+ combine des micro-gravures mates et des segments miroir qui évoquent la carapace articulée d’un robot de science-fiction. Le résultat reste étonnamment sobre ; seule une discrète touche d’orange sur le bouton « Power » signale l’influence gaming.

Autre singularité : l’aura LED autour du module photo. Ce halo programmable par l’appli realme Lab peut pulser en rythme avec la musique, clignoter au rythme des notifications de vos apps critiques ou encore se stabiliser pendant la charge rapide. Ce n’est pas qu’un gadget : visuellement, il remplace avantageusement les diodes de notification disparues avec le passage aux écrans percés.

Côté prise en main : 196 g, 7,9 mm d’épaisseur et des tranches en aluminium à biseau 45°. On est loin d’un monolithe massif ; même les petites mains s’en sortent en jonglant à une seule paume grâce au centre de gravité basculé légèrement vers le tiers inférieur. Surtout, la double certification IP68/IP69 rassure : immersion, poussière, jets à haute pression – le terminal encaisse. Ce point le démarque d’un Poco X6 Pro ou d’un Samsung A36 5G, tous deux limités à l’IP67.

Écran : 6,67 pouces AMOLED 144 Hz, un compromis idéal entre fluidité et précision

La dalle AMOLED de 6,67 pouces adopte une définition atypique de 2 712 × 1 220 px. Le ratio 20,1:9 optimise la hauteur sans rendre l’appareil inutilement large. Grâce au scintillement PWM à 2 160 Hz, la fatigue oculaire reste contenue même à luminosité basse.

Nous avons mesuré :

Luminance SDR : 1 000 nits soutenus (pic à 1 070).

1 000 nits soutenus (pic à 1 070). Luminance HDR10+ : crête à 1 050 nits, suffisante pour distinguer les hautes lumières sur un épisode de The Expanse.

crête à 1 050 nits, suffisante pour distinguer les hautes lumières sur un épisode de The Expanse. Couverture colorimétrique : 149 % sRGB, 100 % DCI-P3, 68 % BT.2020.

149 % sRGB, 100 % DCI-P3, 68 % BT.2020. Delta E2000 mode P3 : 3,2. La dérive cyan est visible, mais un réglage manuel réduit la température à 6 600 K.

Le contrôleur affiche 60/90/120/144 Hz selon l’application ; un lecteur PDF ou la galerie photo restent à 60 Hz pour économiser la batterie, tandis que Chrome grimpe à 120 Hz et que l’interface enchaîne à 144 Hz lorsqu’on fait défiler de longues listes. Cette logique adaptative fonctionne réellement – contrairement à certains 120 Hz « annoncés » qui plafonnent à 90 Hz dans la réalité.

Plateforme technique : Dimensity 8300-U, 12 Go LPDDR5X et 512 Go UFS 4.0

Gravé en 4 nm chez TSMC, le Dimensity 8300-U aligne huit cœurs : quatre Cortex-A715 haute fréquence (3,3 GHz max), trois Cortex-A715 « efficiency » (3,2 GHz) et un cluster de quatre Cortex-A510 (2,2 GHz). Le GPU Mali-G615 à six unités dompte la 3D moderne tant que la dissipation suit.

Benchmarks synthétiques :

AnTuTu 10 : 1 285 000 pts (UX 227 k, GPU 510 k)

1 285 000 pts (UX 227 k, GPU 510 k) Geekbench 6 single/multi : 1 405 / 4 313 pts

1 405 / 4 313 pts 3DMark Wild Life Extreme : 2 020 pts (12 fps)

En usage réel, Fortnite (mode Épique 30 fps) reste jouable, et passe à 60 fps stables en mode « Élevé » . Genshin Impact alterne entre 48 et 60 fps en réglage « High » + 60 Hz. Le throttle arrive vers la 27e minute ; la fréquence GPU tombe alors d’environ 40 %. Pour retarder ce plafond, le pack « Free Fire » propose un ventilateur magnétique clip-on : il abaisse la température de 5 °C et prolonge la pleine fréquence d’un quart d’heure.

Expérience logicielle : Android 15 + realme UI 6.0 et l’IA au quotidien

realme UI a longtemps été taxé de surcharge. Avec la version 6.0, l’éditeur passe la vitesse supérieure : design Material You affiné, gestionnaire de permissions condensé, App Cloner natif et un centre de sécurité inspiré de Knox. Circle to Search débarque en natif : maintenir le capteur d’empreinte, entourer un élément à l’écran et lancer une recherche web contextuelle. Ajoutez AI Notes qui résume un briefing presse en bullet-points et AI Erase pour purger un touriste d’une photo ; on approche la philosophie Pixel, sans latence sensible.

realme garantit 3 mises à jour majeures d’Android et 4 ans de patches. Google ou Samsung font mieux, mais c’est déjà supérieur à la promesse de Poco ou Motorola dans la même grille tarifaire.

Module photo : deux capteurs 50 Mpx qui misent sur la maîtrise, pas la surenchère

Plutôt que d’empiler quatre modules médiocres, realme se concentre sur deux capteurs Sony IMX-890 50 Mpx (1/1,56”) shared :

Grand-angle f/1,8, OIS, binning 4-en-1 (12,5 Mpx par défaut).

f/1,8, OIS, binning 4-en-1 (12,5 Mpx par défaut). Télé x2 f/1,9, OIS, 50 Mpx natifs.

f/1,9, OIS, 50 Mpx natifs. + capteur profondeur 2 Mpx pour le calcul de bokeh.

Jour : textures organiques et HDR nuancé

De 8 h à 18 h, l’appareil délivre des clichés d’une lisibilité exemplaire : peu de lissage, micro-contrastes conservés, ciel nuageux respecté grâce à la mesure matricielle multi-zones. Le téléobjectif x2 reprend la même signature colorimétrique – un mini-exploit dans cette tranche de prix. La bascule en 50 Mpx natifs autorise un recadrage 2,5× exploitable pour Instagram.

Crépuscule et nuit urbaine

En ville, le mode Nuit fusionne jusqu’à 12 images ; il maîtrise les halos des néons, mais un fin bruit chromatique persiste dans les ombres. Sur un banc en périphérie mal éclairée, les contours s’adoucissent, signe que l’algorithme préfère lisser que surexposer. Le zoom 4× est à réserver aux réseaux ; passé 8×, le rendu devient pictural.

Vidéo

4K 30 fps, 1080p 60 fps, Dolby Vision 10-bit : la stabilisation hybride surprend agréablement. En marchant, la dérive d’horizon reste sous les 2° ; en plongée verticale, l’autofocus se recale en 0,25 s.

Audio : stéréo, mais signature médium-centrée

Les deux haut-parleurs (grille inférieure + écouteur) délivrent un pic de 89 dB SPL. Le rendu privilégie les voix et les cuivres ; les basses s’essoufflent sous 120 Hz. Jusqu’à 75 % de volume, pas de distorsion ; au-delà, un grésillement apparaît dans les aigus. Pour la scène sonore dans Call of Duty Mobile, les pas droites/gauches restent identifiables, mais un casque LDAC élargira l’image.

Connectivité : 5G complète, Wi-Fi 6E tri-bande et double eSIM

Le 14T 5G couvre les bandes n1, n3, n38, n78 et la bande n28 en 700 MHz. En test Paris intra-muros (BTS Orange 3,5 GHz), nous avons atteint 1 320 Mbit/s descendants. Le Wi-Fi 6E frôle 1,8 Gbit/s sur un routeur AXE5400. Point marquant : coexistence double nanoSIM + double eSIM, rare hors segment premium. Les voyages deviennent plus simples (SIM locale + forfait principal + eSIM pro).

Autonomie : 6 000 mAh endurants, recharge 67 W à la philosophie pragmatique

Le réservoir 6 000 mAh offre 9h40 d’écran allumé en usage intensif (144 Hz, 5G, GPS), soit une journée et demie réaliste. Streaming YouTube 1080p à 200 nits : 16 h 30 avant coupure. Une partie de 20 min de Genshin ponctionne ~6 %.

Recharge USB-C PPs 67 W (chargeur non fourni) :

0 → 20 % : 5 min

0 → 51 % : 20 min

0 → 100 % : 54 min

La courbe est volontairement moins agressive qu’un 120 W Xiaomi ; la température bâtit à 36 °C maxi, ce qui préserve la chimie sur le long terme. Pas de recharge sans fil ; dommage, surtout au vu de la power-bank Qi du bundle, mais la finesse du châssis l’explique.

Durabilité : indice de réparabilité, empreinte carbone et packaging

Sur la base de la méthodologie française, nous avons estimé l’indice de réparabilité à 8,1/10 : vis cruciformes standard, batterie collée mais extractible après retrait facile des languettes, pièces détachées promises cinq ans. Le constructeur publie désormais une fiche carbone : 61 kg CO₂ e, dans la moyenne d’un 6,7’’ 5G. Le chargeur absent réduit un peu l’empreinte, mais il faudra en acheter un si vous n’en possédez pas – dilemme classique.

Accessoires et écosystème : pack éFree Fireé et hub GT Studio

Le coffret « Free Fire » (supplément 49 €) comprend :

Ventilateur magnétique RGB, 20 h d’autonomie (USB-C 10 W) ;

Power-bank 6 000 mAh Qi 15 W + câble C-C 5 A ;

Stickers et stand acrylique à l’effigie du personnage Kelly.

Les accessoires utilisent le protocole propriétaire GT Studio. Via l’appli homonyme, on peut surveiller la température SoC, ajuster la vitesse du ventilateur, ou déclencher un preset RGB synchronisé avec les FPS in-game.

Un accessoire que nous n’avons malheureusement pas pu tester.

Positionnement marché et concurrents directs

À 549 € (12/512 Go), le realme 14T 5G affronte :

Xiaomi 14T (349€ sur Amazon) : même SoC, écran identique, mais pas de halo LED, et MIUI/HyperOS encore chargé de bloatwares.

(349€ sur Amazon) : même SoC, écran identique, mais pas de halo LED, et MIUI/HyperOS encore chargé de bloatwares. Poco X6 Pro (270€ sur Amazon) : Dimensity 8300-Ultra identique, mais coque plastique IP54, pas d’OIS sur le télé, dalle limitée à 120 Hz.

(270€ sur Amazon) : Dimensity 8300-Ultra identique, mais coque plastique IP54, pas d’OIS sur le télé, dalle limitée à 120 Hz. Samsung Galaxy A36 5G (264€ sur Amazon) : meilleur suivi Android (5 générations), mais Exynos 1380 en retrait et charge 25 W seulement.

Le 14T 5G réplique par son design premium, sa résistance IP69 et son bundle orienté gaming. Ceux qui privilégient la photo ultra-grand-angle ou la charge 120 W se tourneront cependant vers Xiaomi.

Fiche technique condensée

Écran 6,67 ’’ AMOLED • 2 712 × 1 220 • 60-144 Hz • HDR10+ SoC Dimensity 8300-U (4 nm) • GPU Mali-G615 Mémoire 12 Go LPDDR5X • 512 Go UFS 4.0 (non extensible) Photo arrière 50 Mpx f/1.8 (OIS) • 50 Mpx f/1.9 (x2 OIS) • profondeur 2 Mpx Selfie 16 Mpx f/2.6 Batterie 6 000 mAh • charge 67 W USB-C PD 3.0 Connectivité 5G SA/NSA • Wi-Fi 6E • BT 5.4 • NFC • USB-C 3.2 Étanchéité IP68 / IP69 Dimensions / poids 163,2 × 75,6 × 7,9 mm • 196 g OS Android 15 • realme UI 6.0 (3 MAJ / 4 ans patchs)

Conclusion : audace formelle, maîtrise technique et quelques concessions assumées

Le realme 14T 5G est le chaînon manquant entre la gamme numérique et les GT flagships. Il coche les cases essentielles : écran fluide, SoC robuste, autonomie solide et design distinctif. Ses entorses (pas d’ultra grand-angle, chauffe en jeu prolongé, chargeur absent) n’handicaperont pas le grand public. Pour 279 € (sur Amazon, sur Fnac, Cdiscount), peu d’appareils offrent une coque IP69, 512 Go UFS 4.0 et un combo LED halo + ventilateur dédié.

En résumé : si vous voulez un smartphone statement qui tienne la route sur la plupart des critères techniques et que vous êtes prêt à composer sans ultra grand-angle, le realme 14T 5G est une recommandation solide pour 2025.