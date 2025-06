[Prise en main] Bob & Brad M7 Plus : un pistolet de massage compact, efficace et chauffant

Que vous soyez sportif assidu ou que vous passiez de longues journées assis au bureau, vous connaissez sûrement les tensions musculaires, les douleurs cervicales ou dorsales qui s’installent avec le temps. Malheureusement, faute de budget ou de temps, les massages professionnels ne sont pas toujours une option. C’est là qu’interviennent les pistolets de massage, conçus pour soulager ces inconforts de manière autonome et à domicile.

Parmi eux, le M7 Plus de Bob & Brad se démarque en promettant une relaxation musculaire ciblée, grâce à un design ergonomique, plusieurs têtes interchangeables et une fixation chauffante innovante. Nous avons testé ce modèle pour évaluer ses performances en conditions réelles.

Unboxing et première impression

Le M7 Plus est livré dans une boîte compacte et bien organisée. On y trouve :

Le pistolet de massage lui-même

Cinq têtes interchangeables, dont une avec fonction chauffante et lumière bleue intégrée

et Un câble USB-C pour la recharge

Une pochette de rangement.

Affiché à 89,99 € en ce moment, il se positionne dans l’entrée de gamme, à un tarif proche du T2 Mini, qui n’offre pas, lui, de fonction thermique.

Le M7 Plus fait bonne impression dès la prise en main. Les matériaux sont de qualité, les finitions soignées. La poignée recouverte de caoutchouc assure une prise en main confortable et limite la transmission des vibrations.

Caractéristiques techniques et autonomie

Malgré son format réduit (13,5 x 8,5 x 4,8 cm pour 400 g), l’appareil intègre trois batteries lithium de 1 200 mAh, offrant une autonomie suffisante pour plusieurs séances. La recharge complète prend environ deux heures.

Le changement de tête est simple et sécurisé : il suffit d’éteindre l’appareil avant de retirer ou fixer un embout.

Utilisation et efficacité

Avant la première utilisation, un coup d’œil au manuel s’impose pour choisir la tête adaptée à chaque groupe musculaire :

Tête boule : idéale pour les muscles profonds (jambes, fessiers, mains, pieds).

: idéale pour les muscles profonds (jambes, fessiers, mains, pieds). Tête en U : recommandée pour la nuque, le dos ou les épaules.

: recommandée pour la nuque, le dos ou les épaules. Coussin d’air : parfait pour les zones sensibles.

: parfait pour les zones sensibles. Tête chauffante : utilisable sur l’ensemble du corps, avec deux niveaux de chaleur (38 °C et 42 °C) et une lumière bleue censée favoriser la régénération cutanée.

L’appareil propose cinq niveaux d’intensité, accessibles via un bouton unique. Les vibrations varient de 2 000 à 3 000 percussions par minute, avec une amplitude de 9 mm. Une LED bleue indique le niveau en cours.

La brochure fournie donne des indications utiles sur la durée recommandée des massages selon les zones traitées. Pour éviter toute surcharge, un arrêt automatique est programmé après 10 minutes d’utilisation – une durée généralement suffisante pour une séance efficace.

Ergonomie et transport

Grâce à son format compact, le M7 Plus peut facilement être transporté dans un sac ou une valise, ce qui le rend idéal pour les déplacements, les vacances ou les entraînements à la salle. Un étui souple est fourni, mais on aurait préféré une mallette rigide compartimentée, afin de sécuriser l’ensemble des accessoires pendant les trajets.

Verdict : un excellent rapport qualité-prix

Le Bob & Brad M7 Plus séduit par son format réduit, sa prise en main ergonomique et la polyvalence de ses embouts. La tête chauffante, avec ses deux niveaux de température et sa lumière bleue, constitue un vrai plus pour favoriser la détente musculaire.

Facile d’utilisation, modulable selon l’intensité souhaitée, il conviendra aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs expérimentés. Seul bémol : l’absence d’un vrai système de rangement rigide pour les accessoires.

À moins de 90 € (sur Amazon), c’est un choix judicieux pour qui cherche un pistolet de massage fiable, performant et abordable.