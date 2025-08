Tesla a proposé 29 milliards de dollars à Musk pour qu’il reste CEO !

Malgré les polémiques, malgré la chute des ventes, le « board » veut qu’il reste : dans un long post publié sur X, Tesla annonce avoir proposé un nouveau plan de rémunération à Elon Musk sous la forme de 96 millions d’actions restreintes d’une valeur totale estimée à 29 milliards de dollars, et ce afin d’inciter l’homme d’affaires à rester à la tête de l’entreprise en pleine tourmente juridique. Cette décision inattendu survient après qu’un tribunal du Delaware ait annulé le précédent plan de rémunération de Musk, jugé excessif et largement entaché de conflits d’intérêts. Bien que les actionnaires aient approuvé à deux reprises la rémunération initiale de plus de 50 milliards de dollars, la juge a maintenu sa décision. Tesla a donc fait appel tout en soumettant ce nouveau plan de stock-options au vote lors de l’assemblée générale du 6 novembre. Si l’ancien plan venait à être rétabli par la cour, l’attribution actuelle serait alors annulée ou compensée.

A Letter to Our Shareholders on the 2025 CEO Interim Award

Dear Fellow Tesla Shareholders,

Today we announce an important first step in compensating Elon Musk for his extraordinary work at Tesla. As you know, Elon has not received meaningful compensation for eight years since…

