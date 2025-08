NASA : les coupes budgétaires de Trump vont mettre à l’arrêt deux satellites climatiques

C’était prévisible : l’administration Trump souhaite opérer une coupe drastique dans le budget de la NASA pour l’année fiscale 2026, ce qui met directement en péril deux satellites essentiels à l’étude du climat, les Orbiting Carbon Observatories (OCO-2 et OCO-3). Lancés en 2014 et 2019, ces instruments scientifiques permettent de cartographier le dioxyde de carbone atmosphérique à l’échelle mondiale, fournissant ainsi des données cruciales pour les scientifiques, les agriculteurs et et les industries. Malgré un financement assuré jusqu’à la fin de l’année en cours, la NASA préparerait déjà des plans de fin de mission – appelés « Phase F » – pour anticiper un arrêt imposé par la nouvelle proposition budgétaire. Plusieurs scientifiques, dont l’ingénieur principal du programme David Crisp, confirment que l’agence semble déjà se préparer à cette issue.

L’abandon de ces missions représenterait une perte majeure pour la recherche climatique. Les OCO ont permis d’évaluer l’efficacité des puits de carbone (forêts, océans), de surveiller les émissions urbaines et même de mesurer la croissance des plantes (via une faible lueur émise lors de la photosynthèse), une mesure utile en agriculture pour prédire les rendements ou surveiller les sécheresses. Alors que l’OCO-2 semble irrémédiablement destiné à être détruit lors de sa rentrée dans l’atmosphère, l’OCO-3 pourrait encore être sauvé si des partenaires acceptent d’en financer la maintenance à bord de l’ISS. Le sort de ces satellites, emblématiques de la recherche climatique américaine, demeure donc plus qu’incertain à l’approche des prochains débats budgétaires.