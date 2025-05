NASA : Trump met le cap sur Mars et réduit drastiquement la voilure pour la Lune

Une idée « lunaire » de plus pour le 47ème président américain ? L’administration américaine a fait sa proposition de budget pour la NASA il y a quelques heures, et il y a de quoi être interloqué puisque les financements de l’agence seront 24% plus faibles qu’en 2024. Pour ne rien arranger, cette coupe de budget se fait largement au détriment des projets lunaires, dont certains étaient menés en collaboration avec des partenaires internationaux comme le Canada, le Japon ou l’Agence spatiale européenne (ESA). Bien que les négociations soient encore en cours, ces choix suscitent de vives inquiétudes concernant l’avenir de la coopération spatiale internationale et de certaines missions scientifiques cruciales.

Artemis garde un budget de 7 milliards de dollars jusqu’à Artemis III, les étapes finales restant donc dans le flou le plus total. Quant au SLS, le lanceur lourd sera progressivement abandonné… tout comme la capsule Orion. Trump se tourne désormais entièrement vers le Starship de SpaceX (pourtant encore loin du compte) ou le New Glenn de Blue Origin, une obsession de rentabilité rapide qui colle mal (c’est un euphémisme) avec les contraintes technologiques liées à une colonisation de Mars… que Trump envisage pourtant dans un avenir pas si lointain. Sans un budget aux dimensions pharaoniques, nombre de scientifiques doutent toutefois de la simple faisabilité technique d’une mission martienne habitée.

Autre sacrifié du nouveau budget, la Station Spatiale Internationale, l’administration Trump désirant miser sur des stations privées dès 2030. Enfin, nombre de missions scientifiques passent à la trappe, notamment celles liées au climat. On notera enfin qu’à défaut d’être raisonnables, ces décisions sont raccord avec les positions d’un président américain climatosceptique jusqu’au complotisme.