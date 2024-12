L’astronaute privé Jared Isaacman est nommé à la tête de la NASA par Donald Trump

Ce n’est pas le plus « fou » des choix de Trump à des postes administratifs ou gouvernementaux américains, mais cela reste une surprise : le milliardaire et astronaute privé Jared Isaacman a été nommé à la tête de la prestigieuse Agence Spatiale Américaine (NASA). Décrit par Trump lui-même comme « un chef d’entreprise accompli, un philanthrope, un pilote et un astronaute », Isaacman aurait aussi l’avantage (ou le désavantage, c’est selon), d’être un partisan radical d’Elon Musk (le Elon Musk 2.0 devenu une égérie des néo-conservateurs américains), sachant que Musk a intégré il y a peu l’équipe gouvernementale de Trump.

Jared Isaacman a aussi quelques « caractéristiques » plus en phase avec le poste qu’il occupera à partir du 20 janvier prochain : le jeune CEO (41 ans) de la société financière Shift4 Payments, est un pilote expérimenté et doit son statut d’astronaute à la première sortie spatiale privée de l’histoire effectuée dans le cadre de la mission Polaris supervisée par… SpaceX. Les motifs de soupçons de conflit d’intérêts ne manquent donc pas, d’autant que Isaacman aurait versé 200 millions de dollars au programme Polaris. On peut douter néanmoins que ces quelques « réserves » aient véritablement freiné la décision de Donald Trump….