Artemis : la NASA pourrait abandonner le SLS au profit du Starship

Le programme Artemis de la NASA est actuellement sous pression suite notamment à la nomination d’Elon Musk au gouvernement de Donald Trump. Le Space Launch System (SLS), un lanceur super-lourd développé par Boeing, est en concurrence directe avec le Starship de SpaceX. Bien que le SLS ait déjà prouvé sa fiabilité avec le lancement réussi de la capsule Orion vers la Lune en 2022, le coût exorbitant de ses lancements (4,1 milliards de dollars chacun) le place dans une position délicate face au Starship, ce dernier promettant des coûts beaucoup plus bas (environ 20 millions de dollars par lancement), principalement grâce au retour sur Terre du premier étage (à la verticale). Le Starship reste cependant en phase de développement et n’est pas encore opérationnel, ce qui complique son adoption rapide pour des missions critiques comme Artemis II et III.

Malgré les progrès rapides du Starship, sa mise en œuvre soulève de nombreux défis techniques et logistiques comme par exemple la nécessité d’effectuer 18 lancements pour ravitailler une mission lunaire, une procédure encore jamais testée à cette échelle. La mission est aussi confrontée à des enjeux politiques et économiques, comme le soutien bipartisan à Boeing et le risque de conflits d’intérêts liés à Elon Musk, ce qui rend peu probable l’annulation rapide du SLS. Les éléments pour Artemis II sont déjà livrés et le SLS semble aujourd’hui indispensable pour assurer les missions à court terme. Ceci étant, au delà d’Artemis III, le Starship pourrait bien reprendre la main, la NASA n’écartant pas l’option d’un abandon pur et simple du SLS à terme.