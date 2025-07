L’administration Trump prévoit de réduire considérablement le budget de la NASA pour 2025, ce qui entraînerait la perte d’au moins 2 145 employés expérimentés, selon le site Politico. Ces départs, presque tous volontaires mais concentrés sur des postes clés, pourraient avoir de lourdes conséquences sur les futures missions, notamment le programme Artemis (retour d’astronautes sur la Lune) dont la seconde mission est toujours prévu pour 2026. Parmi les partants, 1 818 employés travaillaient dans les domaines scientifiques ou les vols habités, et plusieurs centaines d’autres occupaient des postes au Centre spatial Kennedy et au Centre Johnson, deux sites cruciaux pour les lancements et la gestion des vols habités.

Ces départs massifs ne représentent que la moitié des suppressions de postes demandées dans le budget de la Maison Blanche, budget qui prévoit une coupe de plus de 6 milliards de dollars. Une réduction aussi massive du financement de l’agence pourrait mettre en péril plusieurs projets majeurs, dont la station orbitale lunaire Gateway. Même si le Congrès pourrait encore réviser ce budget très contraignant pour la NASA, de nombreux employés sont déjà sur le départ. Ces derniers ne devraient pas avoir trop de mal à retrouver un poste au vu de l’essor des entreprises spatiales privées.