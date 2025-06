Donald Trump décide brutalement de ne plus nommer Jared Isaacman au poste d’administrateur de la NASA

Nouvelle lubie de Trump, nouveau coup de tonnerre : la NASA est à la recherche d’un nouvel administrateur après que le président américain Donald Trump a brusquement retiré la nomination de Jared Isaacman, quelques jours seulement avant le vote de confirmation au Sénat. L’annonce de ce retrait a été faite par Trump en personne via sa plateforme Truth Social : « Après un examen approfondi des affiliations passées, je retire par la présente la nomination de Jared Isaacman à la tête de la NASA. J’annoncerai bientôt un nouveau candidat qui sera aligné sur la mission « America First in Space ». Merci de votre attention à ce sujet ! » Selon The New York Times, ce retrait pourrait être lié aux précédentes donations politiques d’Isaacman à des figures démocrates de premier plan.

Jared Isaacman, milliardaire et CEO de la société de paiement Shift4, est également une figure marquante du secteur spatial commercial. Ce dernier a effectué deux vols dans l’espace et a commandé la mission Polaris Dawn de SpaceX, marquée par la première sortie extravéhiculaire commerciale. Proche d’Elon Musk — CEO de SpaceX et ancien conseiller de la Maison-Blanche — Isaacman était considéré comme un lien stratégique entre les initiatives spatiales publiques et privées. Son retrait soudain place la NASA d’autant plus dans l’embarras que la nomination d’un nouvel administrateur risque de prendre du temps : choisir un pur « MAGA compatible » qui soit aussi suffisamment compétent concernant les affaires spatiales ne sera sans doute pas tâche aisée.