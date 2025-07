Artemis : le Sénat américain vote un budget de 10 milliards de dollars pour le programme lunaire de la NASA

Le Sénat américain a adopté mardi 1er juillet le projet de loi budgétaire du président américain Donald Trump, accordant ainsi 10 milliards de dollars supplémentaires au programme Artemis de la NASA. Cet afflux massif de dollars, qui est une petite victoire pour le secteur de l’aérospatiale US, va permettre de financer de nouveaux lanceurs Space Launch System (SLS) ainsi que la station lunaire Gateway, et ce malgré les vives critiques d’Elon Musk et de Jared Isaacman (un temps pressenti pour devenir le nouvel administrateur de la NASA), ces derniers étant partisans de technologies réutilisables comme celles de SpaceX. Cette décision s’oppose aussi à la proposition de budget initiale de Trump qui visait à supprimer progressivement le SLS et le vaisseau Orion après Artemis III.

Le vote du Sénat reflète la volonté du Congrès (et potentiellement de Trump si ce dernier vote la loi), de maintenir le SLS comme élément central du programme lunaire. Sur les 10 milliards de dollars, 4,1 milliards financeront les missions Artemis 4 et 5 avec SLS, tandis que 2,6 milliards seront alloués à la station Gateway. Le budget prévoit également 700 millions pour un nouvel orbiteur martien, 1,25 milliard pour soutenir l’ISS, et 325 millions pour SpaceX afin de développer un véhicule destiné à désorbiter l’ISS à la fin de la décennie. On peut légitimement se demander si ce budget au final plutôt généreux n’est pas la conséquence plus ou moins directe de la succession d’échecs du Starship (4 explosions à la suite), sans oublier les tensions croissantes entre Trump et Musk ainsi que le rejet de la nomination d’Isaacman à la tête de la NASA (Isaacman étant un ami de Musk).