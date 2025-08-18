TENDANCES
Internet

Google écope d’une amende de 30,7 millions d’euros en Australie pour pratiques anticoncurrentielles

18 Août. 2025 • 13:22
0

Google a accepté de payer une amende de 55 millions de dollars australiens (30,7 millions d’euros) en Australie, après que l’Autorité australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a jugé que l’entreprise avait nui à la concurrence en payant les deux principaux opérateurs du pays, Telstra et Optus, pour préinstaller son application de recherche sur les smartphones Android.

Google Logo

Des accords limitant la concurrence

L’ACCC a révélé que Google avait conclu des accords avec Telstra et Optus entre fin 2019 et début 2021, partageant avec eux les revenus publicitaires générés par son moteur de recherche sur les appareils Android. Ces arrangements garantissaient de préinstaller de l’application Google, excluant de fait les moteurs de recherche concurrents comme Bing ou DuckDuckGo. Selon l’ACCC, ces pratiques ont eu un impact substantiel sur la concurrence.

Google a reconnu les faits, cessé ces accords et accepté l’amende, évitant ainsi un litige prolongé. « Ces dispositions ne figurent plus dans nos accords commerciaux depuis un certain temps », a déclaré un porte-parole de Google à Reuters, soulignant l’engagement de l’entreprise à offrir plus de flexibilité aux fabricants d’appareils Android pour préinstaller d’autres navigateurs ou applications de recherche.

La présidente de l’ACCC, Gina Cass-Gottlieb, a déclaré : « Le résultat d’aujourd’hui a créé la possibilité pour des millions d’Australiens d’avoir un plus grand choix en matière de recherche à l’avenir et pour les fournisseurs de recherche concurrents d’obtenir une visibilité significative auprès des consommateurs australiens ».

L’amende, soumise conjointement par Google et l’ACCC à la Cour fédérale, attend encore l’approbation du tribunal pour confirmer sa pertinence. Cette coopération a permis d’éviter un procès coûteux, selon l’ACCC.

Un contexte réglementaire difficile

Cette amende s’inscrit dans une période mouvementée pour Google en Australie. Récemment, un tribunal a majoritairement statué contre Google et Apple dans une plainte déposée par Epic Games, accusant les deux géants de bloquer les magasins d’applications concurrents sur leurs systèmes d’exploitation. Par ailleurs, YouTube a été ajouté à une interdiction australienne visant les plateformes sociales autorisant les utilisateurs de moins de 16 ans, annulant une exemption préalable.

Ces mesures reflètent une pression croissante sur Google pour se conformer aux réglementations locales.

