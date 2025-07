L’Australie va bloquer YouTube pour les moins de 16 ans

L’Australie renforce sa régulation d’Internet en interdisant YouTube aux moins de 16 ans. Cette mesure, en place dès décembre, visera à protéger les jeunes contre les « algorithmes prédateurs », a annoncé la ministre de la Communication, Anika Wells.

Une protection contre les algorithmes

« Il y a une place pour les réseaux sociaux, mais il n’y a pas de place pour les algorithmes prédateurs ciblant les enfants », a déclaré Anika Wells. Cette mesure s’inscrit dans la continuité d’une loi adoptée en novembre 2024, qui interdit déjà l’accès à des plateformes comme TikTok, X, Facebook et Instagram pour les moins de 16 ans. Initialement exempté en raison de son usage éducatif, YouTube rejoint désormais la liste. Le Premier ministre Anthony Albanese a souligné l’objectif de cette politique : « Les jeunes de moins de 16 ans ne pourront pas avoir de compte YouTube. Nous voulons que les familles australiennes sachent que nous les soutenons ».

YouTube, l’une des plateformes les plus populaires au monde, a réagi en contestant son classement parmi les réseaux sociaux. « YouTube n’est pas un réseau social », a affirmé un porte-parole à plusieurs médias. « C’est une plateforme de partage de vidéos avec une bibliothèque de contenu gratuit, de haute qualité, de plus en plus regardée sur les téléviseurs ». Cette défense intervient après le revirement du gouvernement, qui avait d’abord épargné YouTube. Les modalités d’application restent floues et des experts qualifient la mesure de potentiellement symbolique en l’absence de détails concrets sur son exécution.

Des sanctions lourdes, mais des critiques persistantes

Les plateformes visées risquent des amendes allant jusqu’à 49,5 millions de dollars australiens (environ 27,9 millions d’euros) en cas de non-respect. Cependant, TikTok et d’autres acteurs ont critiqué un projet jugé « vague », « problématique » et « précipité ». TikTok a notamment accusé le gouvernement d’ignorer les avis des experts en santé mentale et en sécurité en ligne, qui s’opposent à cette interdiction. Alors que l’Australie se positionne comme pionnière en matière de régulation numérique, cette mesure soulève des débats sur son efficacité et son impact sur les jeunes utilisateurs.