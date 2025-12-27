Ryzen AM4 : les anciens processeurs AMD regagnent du terrain sur Amazon, la flambée de la DDR5 rebat les cartes

On les disait relégués au rang de solutions de transition, coincées entre des plateformes modernes plus performantes et des PC portables toujours plus populaires. Pourtant, en cette fin décembre 2025, plusieurs processeurs AMD au socket AM4 (certains lancés il y a près de cinq ans) remontent nettement dans les classements de ventes sur Amazon. Le phénomène n’a rien d’un simple effet de nostalgie : il reflète un arbitrage budgétaire très concret, déclenché par la hausse spectaculaire du coût de la mémoire vive DDR5 et, plus largement, par le renchérissement de l’écosystème des nouvelles plateformes.

Un retour pragmatique : quand le prix de la plateforme compte autant que le CPU

Dans la pratique, la décision d’achat ne se résume plus à choisir le meilleur processeur à performances égales. Pour une configuration complète, le coût de la plateforme (carte mère, mémoire, parfois refroidissement) pèse désormais autant que la puce elle-même. Et sur ce point, l’AM4 conserve un atout décisif : sa compatibilité DDR4, plus accessible et souvent déjà présente dans les tiroirs des joueurs qui veulent mettre à jour leur tour sans tout remplacer.

Résultat : des références comme les Ryzen 7 5800X et 5800XT s’installent à nouveau très haut dans les ventes, tandis que des modèles plus “grand public” (Ryzen 5 5600 et dérivés, voire Ryzen 5 3600) retrouvent une visibilité qu’on ne leur prêtait plus sur les pages best-sellers. Les positions exactes varient selon les pays, les stocks et la période, mais la tendance est nette : l’AM4 redevient un choix rationnel pour contenir la facture.

La DDR5, nouvelle ligne rouge des configurations raisonnables

Depuis plusieurs mois, le marché de la DRAM traverse une phase de tension marquée. Les hausses relevées sur la mémoire DDR5 sont particulièrement frappantes, au point de modifier l’économie d’un PC neuf : à budget constant, passer sur une plateforme récente peut obliger à baisser d’un cran le GPU, réduire la capacité de RAM, ou repousser l’achat. Pour de nombreux joueurs, cette équation est difficile à accepter, surtout lorsqu’une mise à niveau AM4 permet de réutiliser de la DDR4 et une carte mère existante.

Le dilemme est d’autant plus sensible que les plateformes actuelles d’AMD (AM5) sont conçues autour de la DDR5. Même si les performances progressent, l’accès à cette génération peut coûter bien plus cher que prévu quand on additionne les composants. À l’inverse, une mise à jour AM4 “intelligente” ressemble à un raccourci financier : un processeur plus rapide, sans le ticket d’entrée complet d’une nouvelle base matérielle.

Pourquoi ces Ryzen « anciens » restent très pertinents pour jouer

Le point clé, c’est que le vieillissement de l’AM4 n’est pas aussi pénalisant qu’on pourrait l’imaginer pour une grande partie des usages. Les Ryzen Zen 3, notamment, conservent d’excellentes performances en jeu en 1080p/1440p, et tiennent encore très bien la route en création de contenu légère à modérée. Pour qui vise une expérience fluide plutôt qu’un record de benchmark, un Ryzen 7 5800X ou un Ryzen 5 5600X reste une base solide — et souvent plus équilibrée qu’un processeur plus récent accompagné de compromis sur le reste de la configuration.

Le facteur disponibilité : la rareté des modèles X3D change la donne

Autre élément déterminant : la disponibilité. Les processeurs AM4 les plus recherchés par les joueurs ces dernières années sont les modèles dotés de 3D V-Cache, en particulier le Ryzen 7 5800X3D. Or ces références sont devenues difficiles à trouver neuves, et leur rareté a alimenté un marché secondaire à des prix parfois très élevés. Dans ce contexte, les acheteurs se tournent vers des alternatives immédiatement disponibles, comme les 5800X/5800XT, qui offrent un rapport performances/prix plus stable… à condition de rester sur DDR4.

Cette dynamique explique pourquoi des puces non-X3D reprennent de la valeur “perçue” : elles deviennent la solution la plus simple pour gagner des FPS et améliorer la réactivité globale sans basculer sur une plateforme DDR5. En clair, ce n’est pas seulement l’âge d’un produit qui détermine son attractivité, mais le coût total pour l’intégrer dans un PC.

Les prix observés fin 2025 : une concurrence interne inattendue

La situation donne lieu à un scénario presque paradoxal : certains Ryzen AM4 se retrouvent affichés à des tarifs proches de processeurs plus récents, mais restent compétitifs grâce à l’économie réalisée sur la mémoire et la carte mère. Fin décembre 2025, on observe par exemple des prix autour de 200 à 250 dollars pour certaines références AM4 très populaires sur Amazon aux États-Unis, et des tarifs attractifs sur Amazon UK pour des modèles comme le Ryzen 7 5800X. À performances pures, des processeurs plus récents peuvent faire mieux, mais ils imposent souvent un investissement DDR5 qui déséquilibre l’ensemble.

Ce rapport de force explique aussi pourquoi l’on voit cohabiter, dans les listes de meilleures ventes, des processeurs AM5 très haut de gamme et des AM4 plus anciens : le marché est en train de se scinder entre ceux qui veulent le sommet des performances coûte que coûte, et ceux qui privilégient une montée en gamme “raisonnée”.

Quel profil d’acheteur se tourne vers l’AM4 aujourd’hui ?

Plusieurs profils se dégagent :

Les joueurs déjà équipés en AM4 qui veulent prolonger la vie de leur PC avec un changement de CPU (et parfois une mise à jour du BIOS) plutôt que repartir de zéro.

qui veulent prolonger la vie de leur PC avec un changement de CPU (et parfois une mise à jour du BIOS) plutôt que repartir de zéro. Les configurations à budget serré où chaque euro compte : DDR4, cartes mères B550 abordables, bundles et promos rendent l’AM4 attractif.

où chaque euro compte : DDR4, cartes mères B550 abordables, bundles et promos rendent l’AM4 attractif. Les assembleurs pragmatiques qui veulent une machine équilibrée (GPU prioritaire) : économiser sur la plateforme permet d’investir davantage sur la carte graphique.

Les limites à connaître avant d’acheter

Tout n’est pas parfait : l’AM4 reste une plateforme en fin de cycle. Les perspectives d’évolution sont plus limitées que sur une base moderne, et certaines fonctionnalités (connectique, stockage, PCIe, gestion fine de l’alimentation, etc.) dépendront fortement de la carte mère choisie. Autrement dit, l’AM4 est un choix pertinent quand il sert un objectif clair : maximiser le rapport performances/prix aujourd’hui, ou upgrader une machine existante sans explosion de budget.

Pour les nouveaux acheteurs qui veulent une trajectoire de mise à niveau sur plusieurs années, l’AM5 garde une logique évidente… à condition d’accepter le coût d’entrée de la DDR5. En attendant une normalisation des prix mémoire, l’AM4 joue un rôle inattendu : celui de refuge technique et économique, dans un marché où le composant le plus banal (la RAM) est redevenu un facteur décisif.

Reste à voir si cette résurgence durera. Si la DDR5 se détend et redevient plus accessible, l’avantage budgétaire de l’AM4 s’amenuisera mécaniquement. Mais tant que la mémoire pèse aussi lourd dans le prix final d’un PC, il n’est pas surprenant de voir de “vieux » Ryzen reprendre place dans les paniers.