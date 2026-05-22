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Specs : les lunettes AR de Snap arriveraient avant celles d’Android XR, mais à un tarif très élevé

3 min.
22 Mai. 2026 • 20:10
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Snap pourrait prendre de vitesse Google sur le terrain des lunettes de réalité augmentée grand public. Selon plusieurs sources que l’on espère bien renseignées, la maison mère de Snapchat préparerait le lancement de ses nouvelles lunettes Specs à l’automne 2026, avec un prix très élevé, soit près de 2 500 dollars (environ 2 140 euros).

De vraies lunettes de réalité augmentée

Contrairement aux lunettes connectées centrées sur l’audio, la photo ou les notifications, les Specs de Snap viseraient une expérience de réalité augmentée complète. L’objectif serait d’afficher des éléments numériques directement dans le champ de vision, afin de placer des objets, interfaces ou expériences interactives dans l’environnement réel.

Snap Spectacles 1

Snap présente ses lunettes comme « un ordinateur portable intégré à une paire de lunettes transparentes ». L’entreprise affirme avoir investi plus de 3 milliards de dollars, dans ce projet et plus de onze ans de recherche pour construire cette nouvelle génération de produit.

Un lancement avant Google, mais un prix très sélectif

Une première série limitée

Le tarif supposé de 2 500 dollars placerait les Specs très loin du marché de masse. Snap viserait d’abord une production d’environ 100 000 unités, probablement destinée aux utilisateurs « premiums », développeurs, créateurs AR et passionnés de technologies immersives, sans oublier sans doute quelques influenceurs.

Ce calendrier pourrait permettre à Snap de devancer les premières lunettes Android XR avec écran, attendues plutôt en 2027 chez Google et ses partenaires. Meta, de son côté, propose déjà des lunettes Ray-Ban avec affichage, mais ces dernières sont davantage pensées comme un écran tête haute que comme une plateforme AR complète.

Snap a aussi comme ambition de faire de ses Specs une plateforme créative, notamment via Snap OS et Lens Studio. Reste à savoir si le public acceptera un produit aussi cher, alors que les lunettes AR doivent encore résoudre des défis majeurs , comme l’autonomie, le confort, la luminosité, la confidentialité et bien sûr l’utilité  au quotidien.

SOURCEUploadVR

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