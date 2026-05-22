Humanoid s’allie à Bosch pour produire ses robots industriels à grande échelle en Europe

La robotique humanoïde passe à son tour à l’étape industrielle en Europe. La société Humanoid vient d’annoncer un partenariat avec Bosch afin de préparer la production à grande échelle de son robot HMND 01, pensé pour les entrepôts, la logistique et les environnements de fabrication.

Un accord stratégique au-delà de la simple production

Bosch ne se limitera pas à assembler les robots : le groupe allemand apportera aussi son expertise en conception industrielle, optimisation des coûts, chaîne d’approvisionnement et en fiabilité. L’objectif est de transformer un prototype à la pointe de la tech en un produit réellement déployable dans les usines européennes.

Le partenariat fait suite à une preuve de concept menée en mars à Bühl, en Allemagne, dans un environnement logistique de Bosch. Les robots HMND 01 y ont déplacé de manière autonome des cartons depuis un convoyeur vers un chariot, en manipulant plusieurs formats, hauteurs et poids. Suite à cet essai en conditions réelles, Humanoid affirme que ses machines ont démontré « leur pleine capacité dans un flux industriel complexe ».

Deux versions pour s’adapter aux usages

Un humanoïde bipède et un modèle sur roues

La plateforme HMND 01 existe en deux variantes. Le modèle bipède mesure environ 1,78 mètre pour 90 kg, marche jusqu’à 1,5 mètre par seconde et offre près de trois heures d’autonomie. La version sur roues est plus imposante, soit environ 2,20 mètres, 300 kg, quatre heures d’autonomie et une vitesse maximale de 2 mètres par seconde. Les deux modèles peuvent transporter jusqu’à 15 kg de charge.

L’ « intelligence » de ces machines repose sur KinetIQ, le système IA développé par Humanoid pour analyser l’environnement, comprendre les objets et planifier les gestes. À terme, certains composants Bosch, comme les capteurs, actionneurs ou systèmes d’entraînement, pourraient intégrer les futures générations de robots.

Après Figure, Unitree ou bien encore Tesla, ce nouvel accord confirme que la robotique humanoide a changé de dimension, passant en quelques mois à peine au stade industriel. attention : après les « cols blancs » chassés par l’IA, les robots « intelligents » arrivent dans les usines !