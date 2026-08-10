Voyager 2 : la NASA trouve une nouvelle astuce pour prolonger la mission scientifique de sa sonde spatiale

Près de 49 ans après son lancement, Voyager 2 refuse toujours de prendre sa retraite. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont réussi à réduire davantage la consommation électrique de la sonde grâce à une opération baptisée « Big Bang ». Cette intervention devrait permettre à trois instruments scientifiques de continuer à fonctionner au moins un an de plus que prévu.

Quelques watts économisés pour maintenir Voyager 2 en activité

Voyager 2 dépend de générateurs thermoélectriques à radio-isotope, qui transforment la chaleur issue de la désintégration du plutonium en électricité. Leur production diminue inexorablement d’environ 4 watts chaque année. Après presque un demi-siècle dans l’espace, chaque watt est donc devenu précieux, extrêmement précieux.

Le projet Big Bang consiste à désactiver simultanément plusieurs équipements alimentés et à les remplacer par des solutions consommant moins d’énergie, sans laisser la sonde refroidir au point de compromettre son fonctionnement.

Sans cette modification, la NASA aurait dû éteindre un nouvel instrument scientifique avant la fin de l’année en cours. Voyager 2 pourra finalement conserver ses trois instruments encore actifs au moins une année supplémentaire. Pour rappel, la sonde avait déjà rejoint l’espace interstellaire en 2018.

La NASA veut appliquer la même méthode à Voyager 1

La situation est tout aussi délicate pour sa jumelle. En avril, la NASA avait éteint un nouvel instrument de Voyager 1 afin d’économiser suffisamment d’énergie pour prolonger ses observations. Les équipes prévoient désormais d’y appliquer à son tour la procédure Big Bang dans les prochains mois.

Ce nouvel exploit s’inscrit dans une longue série de réparations réalisées à des distances vertigineuses. Les ingénieurs étaient notamment parvenus à rétablir les communications avec Voyager 1 après plusieurs mois de panne, puis à modifier son système de propulsion à distance.

Voyager 1 et Voyager 2 restent les seuls engins humains à fonctionner au-delà de l’héliosphère. Chaque année gagnée permet ainsi de recueillir des données impossibles à obtenir avec une autre mission ; ces sondes des années 1970 sont désormais les outils scientifiques les plus endurants de l’histoire spatiale.