NASA : la sonde Psyche frôle Mars pour filer vers un mystérieux astéroïde métallique

La mission Psyche vient de réussir une étape clé de son long voyage vers l’astéroïde 16 Psyche. Le 15 mai 2026, la sonde de la NASA a survolé Mars à seulement 4 500 kilomètres de sa surface, plus près que les lunes Phobos et Deimos, afin de profiter d’une assistance gravitationnelle.

Un coup de pouce cosmique pour économiser du carburant

Lors de ce passage, Psyche avançait à environ 19 850 km/h. En utilisant la gravité martienne, la sonde a gagné de la vitesse et modifié sa trajectoire sans consommer de grande quantité de xénon, le gaz utilisé par son système de propulsion ionique solaire-électrique.

Cette manœuvre permet désormais à l’engin d’aligner sa course avec celle de son objectif : 16 Psyche, un astéroïde riche en métaux situé dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. La sonde, lancée le 13 octobre 2023, doit atteindre sa cible en juillet 2029, après un périple de 3,5 milliards de kilomètres.

Un astéroïde qui pourrait révéler les secrets des noyaux planétaires

Mars comme banc d’essai scientifique

Le survol n’était pas seulement une opération de navigation. Les caméras de Psyche ont observé Mars sous la forme d’un fin croissant lumineux, provoqué par la réflexion de la lumière solaire sur la surface et les poussières de l’atmosphère. Ces images serviront aussi à calibrer les instruments avant l’arrivée autour de l’astéroïde.

Les scientifiques pensent que 16 Psyche pourrait être le vestige du noyau métallique d’un ancien planétésimal, un embryon de planète détruit lors de collisions primitives. L’étudier revient donc à approcher indirectement ce que l’on ne peut pas atteindre sur Terre : le cœur métallique d’un monde rocheux. Une fois sur place, Psyche orbitera environ deux ans autour de l’astéroïde pour cartographier sa surface, mesurer sa composition et étudier son champ gravitationnel.