Mars : un probable indice de vie découvert par la NASA

Comme on pouvait s’en douter, la conférence exceptionnelle de la NASA concernait bien la découverte de biosignatures sur la planète rouge. Grâce du rover Perseverance, la NASA a prélevé en juillet 2024 dans le cratère Jezero un échantillon rocheux baptisé Sapphire Canyon, issu du site Cheyava Falls dans la formation Bright Angel. Cette roche sédimentaire, anciennement façonnée par un lit de rivière (Neretva Vallis), contient des minéraux comme la vivianite (phosphate de fer hydraté) et la greigite (sulfure de fer), exclusivement associés sur Terre à des processus microbiens. De plus, on y trouve aussi du carbone organique, du soufre, du phosphore, et du fer oxydé, soit un ensemble chimique qui, sur Terre, serait là encore favorable à des métabolismes anciens. Des structures visuelles — taches sombres ou anneaux (surnommés « tâches de Léopard») — renforcent encore cette hypothèse. Si l’on en croit les auteurs de la recherche publiée dans Nature sous le titre “Redox-driven mineral and organic associations in Jezero Crater, Mars”, les réactions chimiques semblent être survenues après que les sédiments se soient déposés – dans des conditions de basse température -, avec des gradients redox (échanges d’électrons) entre substances oxydées et réduites.
On distingue très bien les fameuses tâches de léopard, qui sur terre sont considérées comme des traces organiques
Malgré le caractère extrêmement prometteur de ces résultats, les chercheurs insistent : il ne s’agit pas – pour l’instant – d’une preuve directe de vie sur Mars. Les signatures observées pourraient tout aussi bien résulter de processus abiotiques (non biologiques), même si l’hypothèse de ces processus est la moins probable sachant que cette dernière nécessite à priori des conditions géologiques absentes de Mars. En outre, l’analyse de l’échantillon provient exclusivement des instruments embarqués — PIXL, SHERLOC, etc. — qui, bien que de haute précision, ne remplacent pas les capacités analytiques en laboratoire sur Terre.
Bien des inconnues restent encore à résoudre, et notamment la nécessité de distinguer les réactions chimiques résultant de la présence organique de celles résultant simplement de l’altération minérale ou de l’oxydation naturelle. Pour ne rien arranger, la mission Mars Sample Return, qui prévoit le retour des échantillons sur Terre pour analyse plus poussée, reste soumise à de lourds défis techniques et budgétaires, l’administration Trump ayant revu drastiquement à la baisse le budget de l’agence spatiale. L’ampleur de cette découverte pourrait-elle relancer le débat sur ce budget ?
SOURCEReuters
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
1. Un partenariat renouvelé pour OpenAI OpenAI et Microsoft ont annoncé jeudi un « protocole d’accord non...
Disney+ a décidé d’augmenter les prix de ses différents abonnements en France, au point d’atteindre 15,99 €/mois...
1. Des engagements pour apaiser Bruxelles Microsoft vient d’éviter une lourde sanction financière de la Commission européenne,...
La Poste Mobile s’apprête à tourner une page importante. Bien que racheté par Bouygues Telecom depuis plusieurs mois,...
Les fans peuvent commencer à se rassurer… tout au moins sur un point : Disney a en effet dévoilé une nouvelle bande-annonce de...
12 Sep. 2025 • 13:15
12 Sep. 2025 • 12:05
12 Sep. 2025 • 10:45
12 Sep. 2025 • 9:56