TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Mars : un probable indice de vie découvert par la NASA
Science

Mars : un probable indice de vie découvert par la NASA

12 Sep. 2025 • 9:45
0

1. Des découvertes marquantes dans le cratère Jezero

Comme on pouvait s’en douter, la conférence exceptionnelle de la NASA concernait bien la découverte de biosignatures sur la planète rouge.  Grâce du rover Perseverance, la NASA a prélevé en juillet 2024 dans le cratère Jezero un échantillon rocheux baptisé Sapphire Canyon, issu du site Cheyava Falls dans la formation Bright Angel. Cette roche sédimentaire, anciennement façonnée par un lit de rivière (Neretva Vallis), contient des minéraux comme la vivianite (phosphate de fer hydraté) et la greigite (sulfure de fer), exclusivement  associés sur Terre à des processus microbiens. De plus, on y trouve aussi du carbone organique, du soufre, du phosphore, et du fer oxydé, soit un ensemble chimique qui, sur Terre, serait là encore  favorable à des métabolismes anciens. Des structures visuelles — taches sombres ou anneaux (surnommés « tâches de Léopard») — renforcent encore cette hypothèse. Si l’on en croit les auteurs de la recherche publiée dans Nature sous le titre “Redox-driven mineral and organic associations in Jezero Crater, Mars”, les réactions chimiques semblent être survenues après que les sédiments se soient déposés – dans des conditions de basse température -,  avec des gradients redox (échanges d’électrons) entre substances oxydées et réduites.

Mars Biosignatures

On distingue très bien les fameuses tâches de léopard, qui sur terre sont considérées comme des traces organiques

2. Limites, prudence scientifique et perspectives futures

Malgré le caractère extrêmement prometteur de ces résultats, les chercheurs insistent : il ne s’agit pas – pour l’instant – d’une preuve directe de vie sur Mars. Les signatures observées pourraient tout aussi bien résulter de processus abiotiques (non biologiques), même si l’hypothèse de ces processus est la moins probable sachant que cette dernière nécessite à priori des conditions géologiques absentes de Mars. En outre, l’analyse de l’échantillon provient exclusivement des instruments embarqués — PIXL, SHERLOC, etc. — qui, bien que de haute précision, ne remplacent pas les capacités analytiques en laboratoire sur Terre.

Bien des inconnues restent encore à résoudre, et notamment la nécessité de distinguer les réactions chimiques résultant de la présence organique de celles résultant simplement de l’altération minérale ou de l’oxydation naturelle. Pour ne rien arranger, la mission Mars Sample Return, qui prévoit le retour des échantillons sur Terre pour analyse plus poussée, reste soumise à de lourds défis techniques et budgétaires, l’administration Trump ayant revu drastiquement à la baisse le budget de l’agence spatiale. L’ampleur de cette découverte pourrait-elle relancer le débat sur ce budget ?

SOURCEReuters

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Perseverance Sherloc Science

De la vie sur Mars ? La NASA tiendra une conférence exceptionnelle dans la journée

Donald-Trump1 Science

NASA : Trump met le cap sur Mars et réduit drastiquement la voilure pour la Lune

Ingenuity au dessus de Mars 1 Science

La NASA travaille sur les données du crash d’Ingenuity, l’hélicoptère-drone qui a survolé Mars

Aurore boréale Mars Science

Perseverance capture les premières images d’une aurore boréale vue de Mars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI Microsoft Logos

Microsoft et OpenAI « clarifient » leur accord… avec un nouvel accord

12 Sep. 2025 • 12:55
0 Hors-Sujet

1. Un partenariat renouvelé pour OpenAI OpenAI et Microsoft ont annoncé jeudi un « protocole d’accord non...

Disney Plus Logo Marvel

Disney+ augmente ses prix en France : jusqu’à 15,99 €/mois

12 Sep. 2025 • 11:32
0 Internet

Disney+ a décidé d’augmenter les prix de ses différents abonnements en France, au point d’atteindre 15,99 €/mois...

Microsoft Teams

Microsoft échappe à une amende de l’UE en séparant Teams de ses offres Office

12 Sep. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

1. Des engagements pour apaiser Bruxelles Microsoft vient d’éviter une lourde sanction financière de la Commission européenne,...

La Poste Mobile Logo

La Poste Mobile change de réseau, en passant de SFR à Bouygues Telecom

11 Sep. 2025 • 22:12
0 Mobiles / Tablettes

La Poste Mobile s’apprête à tourner une page importante. Bien que racheté par Bouygues Telecom depuis plusieurs mois,...

Tron Ares

Tron Ares : Jeff Bridges aura un rôle majeur dans le film (+ nouveau trailer)

11 Sep. 2025 • 21:15
1 Geekeries

Les fans peuvent commencer à se rassurer… tout au moins sur un point : Disney a en effet dévoilé une nouvelle bande-annonce de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Air vs Galaxy S25 Edge : le jeu des 7 différences

iPhone Air vs Galaxy S25 Edge : le jeu des 7 différences

12 Sep. 2025 • 13:15

image de l'article KRANK Berlin : la série médicale allemande remporte des prix et est renouvelée pour une seconde saison

KRANK Berlin : la série médicale allemande remporte des prix et est renouvelée pour une seconde saison

12 Sep. 2025 • 12:05

image de l'article Antitrust : la bataille entre Apple et le Département de la Justice s’enlise

Antitrust : la bataille entre Apple et le Département de la Justice s’enlise

12 Sep. 2025 • 10:45

image de l'article Apple Watch et hypertension : Apple obtient le feu vert aux États-Unis (FDA)

Apple Watch et hypertension : Apple obtient le feu vert aux États-Unis (FDA)

12 Sep. 2025 • 9:56

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site