Perseverance capture les premières images d’une aurore boréale vue de Mars

Le rover Perseverance de la NASA vient de marquer une nouvelle fois l’histoire de l’exploration spatiale. Déjà célèbre pour avoir déployé le premier engin volant sur une autre planète (l’hélicoptère Ingenuity) et pour avoir capté les premiers sons martiens, Perseverance est désormais le premier engin à avoir photographié des aurores boréales polaires visibles à l’œil nu depuis la surface de Mars. Ces images inédites ont été prises le 15 mars 2024, à l’approche d’un pic d’activité solaire, lorsqu’une éjection de masse coronale (CME) a déclenché un phénomène auroral dans tout le Système solaire, y compris donc sur la planète rouge.

Contrairement à la Terre, Mars ne possède pas de champ magnétique global, ce qui rend ses aurores différentes : ces dernières apparaissent uniquement lorsque des particules solaires extrêmement énergétiques frappent son atmosphère, produisant ainsi une étrange lueur dans le ciel nocturne… qui peut parfois être vue de tout point sur la planète rouge.

Talk about a picture-perfect moment! 📸@NASAPersevere has captured the first visible-light aurora from the surface of Mars! Coordinating with MAVEN, the science team was able to observe green aurora caused by a solar storm in March 2024.

