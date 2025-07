Netflix dévoile les séries et films les plus regardés en 2025

Netflix a partagé la liste des séries et des films qui ont été les plus regardés sur sa plateforme de streaming en 2025. Il y a 10 programmes pour chaque catégorie. Cela concerne ici le premier semestre de l’année.

Les programmes les plus regardés sur Netflix en 2025

Voici les 10 films les plus regardés sur Netflix au premier semestre de 2025 :

Back in Action : 165 millions de vues

À bout : 103 millions de vues

Demain est un autre jour : 96 millions de vues

Exterritorial : 88 millions de vues

Ravage : 87 millions de vues

Comme des bêtes 2 : 75 millions de vues

The Electric State : 74 millions de vues

Contre-attaque : 71 millions de vues

Ad vitam : 70 millions de vues

Moi, moche et méchant 4 : 70 millions de vues

Et le top 10 pour les séries :

Adolescence : 145 millions de vues

Squid Game (saison 2) : 117 millions de vues

Squid Game (saison 3) : 72 millions de vues

Zero Day : 61 millions de vues

Tu me manques : 58 millions de vues

American Murder: Gabby Petito : 56 millions de vues

Ms. Rachel (saison 1) : 53 millions de vues

Sirens : 53 millions de vues

The Night Agent (saison 2) : 53 millions de vues

Ginny & Georgia (saison 3) : 48 millions de vues

Netflix souligne que près de la moitié des heures de visionnage de ses programmes originaux au cours du premier semestre de 2025 provenaient de titres lancés en 2023 ou avant. Il s’agit notamment des séries Orange Is the New Black, Ozark et La Casa de Papel, qui ont chacune enregistré plus de 100 millions d’heures de visionnage au cours du premier semestre de 2025, tandis que les films Red Notice, Leo et C’est nous les héros ont chacun enregistré plus de 20 millions de visionnages.