Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mai 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en mai 2025 dans l’ordre de diffusion.





SÉRIES

Les Quatre saisons – The Four Seasons

Date : 01/05

Synopsis : L’amitié de longue date de trois couples est mise à rude épreuve quand l’un d’eux divorce, compliquant leur tradition de partir ensemble en voyage à chaque saison.

Furtive : Saison 2 – Unseen: Season 2

Date : 02/05

Synopsis : À la suite d’une tragédie, Zenzi doit compter sur ceux qui l’ont envoyée en prison. Son besoin de liberté l’aidera-t-il à faire son deuil ?

À l’épreuve du diable : Saison 2 – The Devil’s Plan: Season 2

Date : 06/05

Synopsis : Une légende du go, un joueur de poker, un acteur, une présentatrice et une avocate s’affrontent dans une redoutable bataille des esprits.

Pour toujours – FOREVER

Date : 08/05

Synopsis : Retrouvés à l’adolescence, deux amis d’enfance vivent les joies et les peines d’un premier amour qui bouleversera leur vie.

The Royals – The Royals

Date : 09/05

Synopsis : Quand le prince Aviraaj rencontre Sophia, entrepreneuse prodige, la royauté percute le monde des start-ups dans un tourbillon de romance et d’ambition.

Bad Thoughts – Bad Thoughts

Date : 13/05

Synopsis : Une série d’histoires drôles et dérangeantes où Tom Segura repousse allègrement les limites de la décence.

Rhythm + Flow : Poland

Date : Prochainement

Synopsis : De jeunes rappeurs polonais rivalisent pour séduire les juges Bedoes 2115, DZIARMA et Sokół, décrocher 500 000 złotys et lancer leur carrière.

Le Jeu de l’échelle – Snakes and Ladders

Date : 14/05

Synopsis : Une enseignante se retrouve au cœur d’une querelle entre deux familles influentes, compromettant son rêve de diriger son école et son intégrité.

Merci et au suivant ! : Saison 2 – Thank You, Next: Season 2

Date : 15/05

Synopsis : Leyla touche enfin au bonheur avec Cem, mais saura-t-elle lui faire confiance et retomber amoureuse ?

Love, Death & Robots : Volume 4 – Love, Death & Robots: Volume 4

Date : 15/05

Synopsis : Tim Miller, David Fincher et Jennifer Yuh Nelson livrent dix courts-métrages avant-gardistes mêlant animation, horreur, science-fiction et humour.

Faussaires – Franklin

Date : 15/05

Synopsis : Pour sauver sa fille mourante, un père célibataire doit produire avec son ex-maîtresse le faux billet de 100 dollars parfait.

Secrets We Keep

Date : 15/05

Synopsis : La disparition d’une jeune fille au pair pousse Cecilie à fouiller un quartier huppé… jusqu’à découvrir des secrets prêts à tout détruire.

Pernille : Saison 5 – Pernille: Season 5

Date : 15/05

Synopsis : Tandis que le mariage d’Ole Johan monopolise l’attention, Pernille peine à équilibrer vie professionnelle, familiale et sentimentale.

Bet

Date : 15/05

Synopsis : Dans un lycée privé où les paris dictent le statut social, une nouvelle élève brillante au passé mystérieux mise sur la vengeance.

Football Parents

Date : 16/05

Synopsis : Pour la carrière foot amateur de leurs enfants, ces parents n’ont ni honte ni scrupule et cultivent un esprit d’équipe très particulier.

Legado – Rotten Legacy

Date : 16/05

Synopsis : Après une grave maladie, un magnat des médias découvre les manigances de ses enfants menaçant l’empire qu’il a bâti et qu’il compte sauver à tout prix.

Cher Hongrang – Dear Hongrang

Date : 16/05

Synopsis : Un héritier disparu réapparaît ; amour et doutes s’entremêlent. Est-ce vraiment Hongrang ou un imposteur ?

Des vrais mecs – Real Men

Date : 21/05

Synopsis : Quatre amis romains luttent pour s’adapter à un monde où les femmes s’affirment.

Sneaky Links : Plan Q ou plan couple ? – Sneaky Links: Dating After Dark

Date : 21/05

Synopsis : Six célibataires venus chercher l’amour découvrent la présence de leurs sex-friends : plan Q ou romance ?

She The People – Tyler Perry’s She The People

Date : 22/05

Synopsis : Première lieutenante-gouverneure noire du Mississippi, Ella doit briller en politique tout en gérant sa famille fantasque et un patron rétrograde.

Sirens

Date : 22/05

Synopsis : Pensant sa sœur sous l’emprise de sa patronne mondaine, Devon intervient. Un week-end explosif s’annonce dans la villa balnéaire des Kell.

Forget You Not

Date : 23/05

Synopsis : Une humoriste débutante transforme ses soucis en rires tout en jonglant entre travail, amours et soin de son père âgé.

Big Mouth : Saison 8 – Big Mouth: Season 8

Date : 23/05

Synopsis : Hormones et chagrins d’amour atteignent leur apogée au lycée ; la bande se prépare à un final en apothéose.

Les Dossiers oubliés – Dept. Q

Date : 29/05

Synopsis : À Édimbourg, un brillant inspecteur dirige une unité dédiée aux affaires non élucidées dans ce drame signé du créateur du « Jeu de la dame ».

Mad Unicorn

Date : Prochainement

Synopsis : Un jeune entrepreneur révolutionne la livraison urbaine mais se fait de puissants ennemis.

Losmen Bu Broto : La série – Losmen Bu Broto: The Series

Date : Prochainement

Synopsis : Gérer une maison d’hôtes à Yogyakarta se complique quand le benjamin de la famille tombe amoureux d’une cliente mariée.

FILMS

Beaucoup trop fan – The Biggest Fan

Date : 01/05

Synopsis : En quête de visibilité, une actrice part au Mexique pour relancer sa carrière, mais sa rencontre avec sa plus grande fan fait basculer sa vie.

Balle perdue 3 – Last Bullet

Date : 07/05

Synopsis : Le mécanicien de génie Lino revient, bien décidé à se venger d’Areski et du commandant qui ont détruit sa vie.

Nonnas

Date : 09/05

Synopsis : Après la mort de sa mère, un mécanicien new-yorkais ouvre un restaurant italien où des grands-mères locales deviennent cheffes pour lui rendre hommage.

Mala influencia – Bad Influence

Date : 09/05

Synopsis : Un millionnaire offre à un ex-détenu un nouveau départ : protéger sa fille harcelée. Une mission plus rapprochée que prévu…

Fear Street : Prom Queen

Date : 23/05

Synopsis : Shadyside, 1988 : la compétition pour devenir reine du bal tourne au cauchemar quand quelqu’un tue les candidates.

Sortie de piste 2 – Off Track 2

Date : 23/05

Synopsis : Daniel et Lisa se préparent au Vätternrundan ; imprévus, ex-amours et soucis conjugaux testeront leur endurance.

Les Yeux du cœur – The Heart Knows

Date : 30/05

Synopsis : Après une greffe, Manuel ressent un changement de personnalité et cherche à comprendre la vie de son donneur, jusqu’à rencontrer sa veuve.

Veuve noire – A Widow’s Game

Date : 30/05

Synopsis : La mort d’un homme révèle la double vie de sa veuve ; un thriller inspiré de faits réels.

Juste l’espace entre nous – Lost in Starlight

Date : Prochainement

Synopsis : Film d’animation romantique : une astronaute en mission sur Mars vit une histoire à très longue distance.

DOCUMENTAIRES

Full Speed : Saison 2

Date : 07/05

Synopsis : Immersion sous haute adrénaline dans la NASCAR Cup Series 2024, sur et hors piste.

F1 Academy : Que les meilleures gagnent ! – F1: The Academy

Date : 28/05

Synopsis : Suivez quinze des meilleures pilotes féminines sur les circuits éprouvants de la F1 Academy.

Angi : Crime et faux-semblants – Angi: Fake Life, True Crime

Date : 01/05

Synopsis : Retour sur l’affaire d’Angi, condamnée pour meurtre et usurpation d’identité, ainsi que la mort suspecte de son mari.

La Grande-Bretagne face au Blitz – Britain and The Blitz

Date : 05/05

Synopsis : Images restaurées et témoignages plongent le spectateur au cœur du Blitz.

L’Envers du sport : Quarterback à scandale – Untold: The Fall of Favre

Date : 20/05

Synopsis : Parcours controversé de Brett Favre et scandales qui ont terni son héritage.

Karol G : Mañana fue muy bonito – Karol G: Tomorrow was Beautiful

Date : 08/05

Synopsis : Récit intime de Karol G : tournée des stades, amour, santé et quête de grandeur.

Du mariage au crime : Drame familial en Amérique – A Deadly American Marriage

Date : 09/05

Synopsis : Un veuf irlandais, une Américaine au pair : mariage, déménagement aux États-Unis, meurtre… légitime défense ou assassinat ?

L’Envers du sport : Tirs en suspension – Untold: Shooting Guards

Date : 06/05

Synopsis : Retour sur l’incident armé entre Gilbert Arenas et Javaris Crittenton dans un vestiaire NBA.

Fred et Rose West : Un cauchemar britannique – Fred and Rose West: A British Horror Story

Date : 14/05

Synopsis : Interrogatoires inédits et témoignages retracent l’histoire de deux des tueurs les plus prolifiques du Royaume-Uni.

Vinícius Júnior, l’attaquant qui danse – Vini Jr.

Date : 15/05

Synopsis : Talent, résilience et audace : immersion dans le parcours inspirant de Vini Jr.

Une traque américaine : Oussama Ben Laden – American Manhunt: Osama bin Laden

Date : 14/05

Synopsis : Images rares et témoignages de la CIA racontent la traque effrénée de Ben Laden.

The Quilters : Une aiguille contre les barreaux – The Quilters

Date : 16/05

Synopsis : Dans une prison du Missouri, des détenus confectionnent des couvertures pour des enfants placés en famille d’accueil.

L’Envers du sport : La vérité crue sur le Liver King – Untold: The Liver King

Date : 13/05

Synopsis : Comment un adepte de viande crue a bâti un empire de compléments alimentaires.

Les Thunderbirds : Élite de l’US Air Force – Air Force Elite: Thunderbirds

Date : 23/05

Synopsis : La patrouille acrobatique de l’USAF révèle adresse, confiance et courage pendant une saison d’entraînement.

Cold Case : Les meurtres au Tylenol – Cold Case: The Tylenol Murders

Date : 26/05

Synopsis : Qui a mélangé du cyanure au Tylenol ? La série explore théories et suspect clé.

STAND-UP

Conan O’Brien, prix Mark Twain de l’humour américain – Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor

Date : 04/05

Synopsis : Icône des late-shows, Conan reçoit le prix Mark Twain devant un parterre de stars du rire.

Sarah Silverman : PostMortem

Date : 20/05

Synopsis : Après la perte de ses parents, Sarah trouve réconfort et humour en célébrant leur vie.

ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

Netflix Tudum 2025 – Netflix Tudum 2025: The Live Event

Date : 01/06

Synopsis : Célébrez vos séries et films préférés lors d’un événement mondial riche en révélations exclusives.

POUR LES ENFANTS

Méga MonsterWheelies : Saison 2 – Mighty Monsterwheelies: Season 2

Date : 05/05

Synopsis : Boulon, Déblai et Axyl protègent Motorvania d’avalanches, tempêtes et grande roue déchaînée.

Les Chansons de Cocomelon : Saison 13 – CoComelon: Season 13

Date : 26/05

Synopsis : Danse avec Jay-Jay sur des airs entraînants comme « Twist and Shout » ou « The Loco-Motion ».

ANIMES

Blood of Zeus : Saison 3 – Blood of Zeus: Season 3

Date : 08/05

Synopsis : Libéré et assoiffé de vengeance, le roi des Titans jure d’écraser les dieux de l’Olympe.

JEUX VIDÉO

Black Mirror : Thronglets

Date : Disponible

Synopsis : Simulation étrangement mignonne issue de l’épisode « Plaything ». Jouez à vos risques et périls.

Street Fighter IV CE

Date : Disponible

Synopsis : Défiez des guerriers du monde entier et dominez le ring dans cette version arcade classique.

Single’s Inferno : Choix – Single’s Inferno: Choices

Date : 29/04

Synopsis : Promenade romantique sur la plage, mot doux et… combat de poulets ? Faites tout pour passer un bon moment avec votre amoureux.