The Last of Us Part 2 ajoute un mode pour jouer dans l’ordre chronologique

Naughty Dog a déployé une mise à jour gratuite surprise pour The Last of Us Part 2 Remastered. La mise à jour 2.1.0 sur PS5 et 1.5 sur PC ajoute un mode qui permet de jouer l’histoire dans l’ordre chronologique.

Une structure narrative repensée

Les joueurs se souviennent de la structure narrative particulière du jeu original. L’aventure commence avec Ellie explorant Seattle dans sa quête de vengeance. Lors de la première rencontre entre Ellie et Abby, le récit effectue un bond dans le temps et change de perspective. Les joueurs suivent alors le parcours d’Abby jusqu’à cette confrontation fatidique, découvrant son passé et ses motivations.

Le nouveau mode chronologique permet désormais de vivre l’histoire dans l’ordre temporel. Les joueurs alternent entre les sections d’Ellie et d’Abby, progressant vers leur rencontre. Naughty Dog indique que cette approche permettra aux joueurs « d’acquérir une compréhension encore plus profonde du récit » du jeu.

Jonathon Dornbush, responsable du contenu éditorial chez Naughty Dog, précise que la structure initiale était intentionnelle. Il recommande aux nouveaux joueurs de découvrir d’abord la version originale avant d’expérimenter le mode chronologique.

Nouveaux contenus et améliorations techniques

Cette mise à jour inclut également de nouveaux skins inspirés d’Uncharted 4 pour Tommy et Joel, avec les habits respectifs de Sam et Nathan Drake. Ces tenues se débloquent après avoir terminé le mode chronologique, qui propose aussi de nouveaux trophées pour les collectionneurs. Les skins peuvent ensuite être utilisés dans le mode Sans retour.

La mise à jour apporte enfin diverses corrections de bugs et améliorations de performances pour les versions PlayStation 5 et PC. Mais Naughty Dog ne rentre pas dans les détails ici.

The Last of Us Part 2 avait initialement vu le jour en 2020 sur PlayStation 4. Le titre a bénéficié d’une version remasterisée sur PS5 en janvier 2024, avant de débarquer sur PC cette année. Naughty Dog a ensuite proposé dans la Complete Collection, accompagné de The Last of Us Part 1, le remake de 2022 du jeu original.