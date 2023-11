The Last of Us Part II Remastered annoncé pour janvier 2024

Il y a quelques semaines à peine, l’existence même d’une nouvelle version de la suite de The Last of Us était un secret particulièrement bien gardé. Cependant, quelques fuites pointaient vers une version PS5 native dans les tuyaux, entre datamining et interviews. On trouvait la plus grosse fuite sur PS Deals, qui a brièvement proposé The Last of Us II Remastered avec une sortie annoncée pour le 19 janvier 2024. La page dédiée au titre présentait aussi un trailer, avançant lui-même également cette date.

Dans les heures suivant cette fuite, Sony a décidé d’annoncer officiellement le titre sur le blog Playstation. Et hormis la date, désormais confirmée pour le 19 janvier 2023, les informations de cette fuite étaient plutôt justes. Le jeu contiendra ainsi son lot de nouveau contenu. On parle par exemple de « No Return », une sorte de mode roguelike où les joueurs pourront incarner différents personnages. On pourra également y trouver « Lost Levels », des niveaux retirés du jeu, ou encore un mode libre pour jouer de la guitare avec davantage d’options et des pédales à effets. Enfin, on aura bien sûr droit à la petite mise à jour technique. On nous promet là des améliorations graphiques, chargements plus rapides, et une intégration totale DualSense. Quatre ans seulement après la sortie de la première version, ces nouveautés seront les bienvenues. Notons que les joueurs possédant déjà la version originale du titre pourront faire cette mise à jour pour 10$. Ils pourront également importer leurs sauvegardes.