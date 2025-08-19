Porno en ligne : le Royaume-Uni appelle a renforcer le contrôle d’âge sur les VPNs

Rachel de Souza, la commissaire aux enfants pour le Royaume-Uni, a profité de son passager sur BBC Newsnight pour appeler à renforcer le contrôle d’âge sur les services de VPN afin d’empêcher les mineurs de contourner les nouvelles lois sur la sécurité en ligne. En vigueur depuis cet été, l’Online Safety Act oblige les sites diffusant des contenus considérés comme “primordialement dangereux” — notamment la pornographie, les sujets liés à l’automutilation ou aux troubles alimentaires — à vérifier rigoureusement que les utilisateurs sont majeurs. Cependant, face à la multiplication des VPN permettant aux jeunes de masquer leur emplacement et ainsi échapper au filtre, certains responsables estiment que cette brèche doit être comblée via une obligation d’authentification de l’âge au niveau des fournisseurs de ce type de solutions.

Cette recommandation suit plusieurs constats alarmants : malgré une baisse notable du trafic sur les sites pour adultes, l’exposition des mineurs à ce type de contenus a augmenté, souvent via les réseaux sociaux, tandis que le recours aux VPN a explosé — certains observateurs évoquent une hausse allant jusqu’à 500 %. Si le gouvernement exclut pour l’instant d’interdire les VPN, des alternatives plus sûres, comme les identifiants numériques garantissant l’anonymat, sont envisagées pour renforcer la protection des jeunes sans nuire à la vie privée.