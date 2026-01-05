TENDANCES
Internet

B&You Pure Fibre : Bouygues Telecom augmente le prix à partir d’aujourd’hui

5 Jan. 2026 • 18:00


Comme prévu, Bouygues Telecom augmente aujourd’hui le prix de son offre B&You Pure Fibre. Le nouveau tarif en 2026 est de 24,99 €/mois contre 23,99 €/mois auparavant.

Bbox WiFi 7 Bouygues Telecom

Hausse de prix pour B&You Pure Fibre

Rien ne change au niveau de l’offre, Bouygues Telecom s’est seulement chargé d’augmenter le prix sans proposer une quelconque amélioration (meilleur débit, service supplémentaire, etc) pour les clients.

En soi, l’offre B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois reste très intéressante. Elle propose une Bbox Wi-Fi 7 avec Internet 8 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en envoi… et c’est tout. Il n’y a pas d’appels ni de télévision. Autant dire que la formule est intéressante pour ceux qui veulent Internet et rien d’autre.

Du côté de la concurrence, il y a Sosh qui propose une offre à 24,99 €/mois, mais c’est moins intéressant avec un débit de 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi, avec qui plus est une Livebox en Wi-Fi 5. Mais le réseau fibre utilisé est celui d’Orange et celui-ci est connu pour être bon.

Pour sa part, Free propose la Freebox Pop S qui était à 24,99 €/mois au lancement et qui est passée à 23,99 €/mois au printemps. La Freebox Pop S, disponible ici, propose un accès Internet avec un débit partagé de 5 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, le support du Wi-Fi 7, un répéteur Wi-Fi 7 sur demande, ainsi que les appels illimités vers fixes de France et des DOM.

