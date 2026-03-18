Subnautica 2 : la justice tacle Krafton et rétablit dans ses fonctions les deux ex-CEO du studio

Le feuilleton judiciaire autour de Subnautica 2 prend un nouveau virage. Un tribunal du Delaware a ordonné la réintégration des dirigeants d’Unknown Worlds Entertainment dans le conflit qui oppose le studio à sa maison mère, Krafton. Au cœur de ce dossier, un mécanisme de prime de performance (earn-out) pour le studio pouvant atteindre 250 millions de dollars (environ 230 millions d’euros), et surtout des documents judiciaires qui détaillent des discussions internes chez Krafton visant à en empêcher le déclenchement.

Une acquisition à 500 millions, puis une bataille sur le bonus

Pour rappel, Krafton a racheté Unknown Worlds en 2021 pour 500 millions de dollars (environ 460 millions d’euros), avec un complément conditionné aux résultats. À partir de la mi-2025, les fondateurs du studio ont accusé l’éditeur d’avoir repris la main sur le projet et d’avoir retardé la sortie du jeu afin d’éviter que les objectifs financiers ne soient atteints dans les délais… ce qui aurait obligé Krafton à verser une prime de performance 250 millions de dollars à Unknown Worlds Entertainment.

Project X et l’ombre d’un “plan” assisté par IA

Les pièces versées au dossier décrivent notamment la création d’un groupe de travail interne baptisé Project X, ainsi que des échanges montrant que le CEO Changhan Kim explorait de nouveaux scénarios de renégociation, voire envisageait une prise de contrôle du studio plus directe. La direction de Krafton aurait utilisé ChatGPT pour élaborer des options tactiques autour de l’accord et de la gouvernance du studio.

Le tribunal sanctionne une rupture de l’accord

La décision de justice estime que Krafton a enfreint des dispositions clés du contrat d’acquisition. En conséquence, la direction est rétablie dans ses prérogatives et la période de calcul de l’ »earn-out » est prolongée, ce qui signifie que le studio a désormais jusqu’à 2026-2027 afin de réaliser ses objectifs de performances (et peut-être ainsi récupérer 250 millions au passage). Krafton n’a pas encore réagi à cette déroute judiciaire.

Au delà de cette sombre affaire, on vient d’apprendre il y a quelques heures que Subnautica 2 approche de la ligne d’arrivée : l’accès anticipé au jeu sera proposé au mois de mai prochain, sur PC et Xbox Series.