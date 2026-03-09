TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo NetEase ne finance plus le studio du créateur de Yakuza : l’avenir de Gang of Dragon incertain
Jeux vidéo

NetEase ne finance plus le studio du créateur de Yakuza : l’avenir de Gang of Dragon incertain

3 min.
9 Mar. 2026 • 10:55
0

L’industrie du jeu vidéo pourrait bientôt perdre l’un de ses projets les plus attendus et excitants du moment. Selon plusieurs informations concordantes, le groupe chinois NetEase prévoit de mettre fin au financement de Nagoshi Studio, la structure fondée par le créateur de la célèbre saga Yakuza, Toshihiro Nagoshi.

Cette décision pourrait fragiliser le développement de Gang of Dragon, premier jeu du studio, dont la sortie est désormais entourée d’incertitudes.

Un projet ambitieux menacé

Créé en 2021 après le départ de Nagoshi de Sega, Nagoshi Studio avait été soutenu dès le départ par NetEase. L’objectif était de produire une nouvelle franchise ambitieuse mêlant action et aventure, dans la lignée des productions japonaises modernes.

Le projet principal du studio, Gang of Dragon, avait suscité un vif intérêt lors de sa présentation aux The Game Awards 2025. Le jeu se déroule dans un Tokyo contemporain et met notamment en scène l’acteur sud-coréen Ma Dong-Seok, connu pour ses rôles dans Train to Busan et Eternals.

Un financement jugé trop coûteux

Un budget de développement élevé

D’après les informations disponibles, NetEase aurait décidé d’interrompre son soutien financier après avoir découvert que la finalisation du projet nécessiterait environ 44,4 millions de dollars supplémentaires.

Face à cette situation, Nagoshi Studio chercherait activement de nouveaux partenaires financiers pour poursuivre le développement du jeu.

Un avenir incertain pour le studio

Le studio pourrait théoriquement continuer le projet de manière indépendante, mais cela impliquerait de couvrir lui-même certains coûts liés aux actifs et aux licences associés au financement initial, et 44,4 millions de dollars ne se trouvent pas sous le sabot d’un cheval.

Gang of Dragon

La décision de NetEase s’inscrit dans une série de restructurations chez le géant chinois. En 2024, l’entreprise avait déjà fermé Ouka Studio, l’objectif étant alors de rationaliser ses investissements dans le secteur du jeu vidéo.

Ne reste plus à espérer qye Nagoshi Studio parvienne à trouver un nouveau partenaire. Dans le cas contraire, ce projet très attendu risque de rejoindre la liste des grosses productions annulées avant même leur lancement.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gang of Dragon Jeux vidéo

Gang of Dragon : le créateur de Yakuza revient avec un autre jeu de malfrats (trailer)

Yakuza Kiwami 3 Jeux vidéo

Yakuza Kiwami 3 : le remake officialisé pour 2026 avec un spin-off en bonus !

Blood Message Jeux vidéo

Blood Message : NetEase Games dévoile un jeu d’aventure-action ultra spectaculaire (trailer)

DQ Reimagined Jeux vidéo

Dragon Quest VII Reimagined : Square Enix dévoile 15 minutes de gameplay

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Logo

ChatGPT : OpenAI reporte encore le mode adulte

9 Mar. 2026 • 9:42
0 Internet

OpenAI vient d’annoncer un nouveau report de son mode adulte pour ChatGPT, sans donner un nouveau créneau de sortie. Ce qui devait arriver en...

ecologies et smartphones

Smartphones : progrès écologique réel ou greenwashing technologique ?

9 Mar. 2026 • 9:00
1 Mobiles / Tablettes

Alors que le marché du smartphone entre dans un nouveau cycle de renouvellement avec l’arrivée des dernières gammes premium, la...

zendue-solarflow-2400-ac+-vue-avant

Test Zendure SolarFlow 2400 AC+ : la batterie de stockage solaire retrofit la plus ambitieuse de la gamme ?

8 Mar. 2026 • 7:00
0 Tests

Le marché du stockage solaire résidentiel est en train de changer de dimension. Dans le même temps, la demande progresse fortement...

Steam Machine

Steam Machine : Valve maintient la sortie en 2026, après une confusion

7 Mar. 2026 • 8:00
0 Jeux vidéo

Valve a brièvement alarmé les joueurs qui attendent la Steam Machine en publiant un message indiquant « nous espérons livrer en...

Mario Nintendo

Nintendo poursuit le gouvernement américain pour les droits de douane de Trump

6 Mar. 2026 • 22:40
0 Jeux vidéo

Nintendo of America a déposé une plainte devant le Tribunal de commerce international des États-Unis contre le gouvernement...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article 50 ans d’Apple : Tim Cook dit que l’entreprise est unique en son genre

50 ans d’Apple : Tim Cook dit que l’entreprise est unique en son genre

9 Mar. 2026 • 9:17

image de l'article iPhone Fold : des rendus CAO dévoilent le smartphone pliable

iPhone Fold : des rendus CAO dévoilent le smartphone pliable

9 Mar. 2026 • 8:41

image de l'article Apple explore l’impression 3D de l’aluminium pour les iPhone et Apple Watch

Apple explore l’impression 3D de l’aluminium pour les iPhone et Apple Watch

8 Mar. 2026 • 20:09

image de l'article L’iMac 2026 aurait le droit à de nouveaux coloris

L’iMac 2026 aurait le droit à de nouveaux coloris

8 Mar. 2026 • 19:01

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site