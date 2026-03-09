NetEase ne finance plus le studio du créateur de Yakuza : l’avenir de Gang of Dragon incertain

L’industrie du jeu vidéo pourrait bientôt perdre l’un de ses projets les plus attendus et excitants du moment. Selon plusieurs informations concordantes, le groupe chinois NetEase prévoit de mettre fin au financement de Nagoshi Studio, la structure fondée par le créateur de la célèbre saga Yakuza, Toshihiro Nagoshi.

Cette décision pourrait fragiliser le développement de Gang of Dragon, premier jeu du studio, dont la sortie est désormais entourée d’incertitudes.

Un projet ambitieux menacé

Créé en 2021 après le départ de Nagoshi de Sega, Nagoshi Studio avait été soutenu dès le départ par NetEase. L’objectif était de produire une nouvelle franchise ambitieuse mêlant action et aventure, dans la lignée des productions japonaises modernes.

Le projet principal du studio, Gang of Dragon, avait suscité un vif intérêt lors de sa présentation aux The Game Awards 2025. Le jeu se déroule dans un Tokyo contemporain et met notamment en scène l’acteur sud-coréen Ma Dong-Seok, connu pour ses rôles dans Train to Busan et Eternals.

Un financement jugé trop coûteux

Un budget de développement élevé

D’après les informations disponibles, NetEase aurait décidé d’interrompre son soutien financier après avoir découvert que la finalisation du projet nécessiterait environ 44,4 millions de dollars supplémentaires.

Face à cette situation, Nagoshi Studio chercherait activement de nouveaux partenaires financiers pour poursuivre le développement du jeu.

Un avenir incertain pour le studio

Le studio pourrait théoriquement continuer le projet de manière indépendante, mais cela impliquerait de couvrir lui-même certains coûts liés aux actifs et aux licences associés au financement initial, et 44,4 millions de dollars ne se trouvent pas sous le sabot d’un cheval.

La décision de NetEase s’inscrit dans une série de restructurations chez le géant chinois. En 2024, l’entreprise avait déjà fermé Ouka Studio, l’objectif étant alors de rationaliser ses investissements dans le secteur du jeu vidéo.

Ne reste plus à espérer qye Nagoshi Studio parvienne à trouver un nouveau partenaire. Dans le cas contraire, ce projet très attendu risque de rejoindre la liste des grosses productions annulées avant même leur lancement.