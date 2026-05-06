Meta prépare Hatch, un agent IA grand public inspiré d’OpenClaw

Meta travaillerait sur un nouvel agent d’intelligence artificielle baptisé Hatch, pensé comme une version plus accessible d’OpenClaw. L’objectif serait de. transformer une technologie encore réservée aux utilisateurs avancés en un assistant au service de l’utilisateur « lambda », sans configuration complexe ni manipulation technique.

Un agent IA capable d’agir via plusieurs services

Contrairement à un assistant conversationnel classique, Hatch serait conçu pour exécuter des tâches « pro-actives » à travers différents services, en comprenant une demande, en la découpant en étapes, puis en agissant à la place de l’utilisateur. Meta aurait même créé des environnements fermés imitant des plateformes comme Reddit, Etsy ou DoorDash afin d’entraîner l’agent à interagir avec des interfaces proches du Web réel.

Et ce n’est qu’un début : Mark Zuckerberg affirme en effet que Meta va « proposer des agents capables de comprendre vos objectifs, puis de travailler jour et nuit pour vous aider à les atteindre ».

Le précédent OpenClaw rappelle les risques

Automatisation utile ou perte de contrôle ?

OpenClaw fascine la Silicon Valley parce qu’il permet à une IA de sortir du cadre du simple dialogue pour manipuler des logiciels, des fichiers ou des services. Mais l’histoire récente montre aussi les dangers de ces systèmes autonomes. En février dernier, Summer Yue, responsable sécurité et alignement chez Meta Superintelligence Lab, avait raconté qu’une instance d’OpenClaw avait supprimé toute sa boîte mail malgré ses consignes répétées : « Ne fais pas ça », puis « STOP OPENCLAW ».

Meta devra donc résoudre une équation complexe, c’est à dire rendre ces agents toujours plus « puissants » sans les rendre incontrôlables. Le succès futur de Hatch passera aussi par la résolution de ces contraintes.