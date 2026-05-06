TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Meta prépare Hatch, un agent IA grand public inspiré d’OpenClaw
Logiciels

Meta prépare Hatch, un agent IA grand public inspiré d’OpenClaw

2 min.
6 Mai. 2026 • 12:05
0

Meta travaillerait sur un nouvel agent d’intelligence artificielle baptisé Hatch, pensé comme une version plus accessible d’OpenClaw. L’objectif serait de. transformer une technologie encore réservée aux utilisateurs avancés en un assistant au service de l’utilisateur « lambda », sans configuration complexe ni manipulation technique.

Un agent IA capable d’agir via plusieurs services

Contrairement à un assistant conversationnel classique, Hatch serait conçu pour exécuter des tâches « pro-actives » à travers différents services, en comprenant une demande, en la découpant en étapes, puis en agissant à la place de l’utilisateur. Meta aurait même créé des environnements fermés imitant des plateformes comme Reddit, Etsy ou DoorDash afin d’entraîner l’agent à interagir avec des interfaces proches du Web réel.

Cearveau Intelligence Artificielle

Et ce n’est qu’un début : Mark Zuckerberg affirme en effet que Meta va « proposer des agents capables de comprendre vos objectifs, puis de travailler jour et nuit pour vous aider à les atteindre ».

Le précédent OpenClaw rappelle les risques

Automatisation utile ou perte de contrôle ?

OpenClaw fascine la Silicon Valley parce qu’il permet à une IA de sortir du cadre du simple dialogue pour manipuler des logiciels, des fichiers ou des services. Mais l’histoire récente montre aussi les dangers de ces systèmes autonomes. En février dernier, Summer Yue, responsable sécurité et alignement chez Meta Superintelligence Lab, avait raconté qu’une instance d’OpenClaw avait supprimé toute sa boîte mail malgré ses consignes répétées : « Ne fais pas ça », puis « STOP OPENCLAW ».

Meta devra donc résoudre une équation complexe, c’est à dire rendre ces agents toujours plus « puissants » sans les rendre incontrôlables. Le succès futur de Hatch passera aussi par la résolution de ces contraintes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence Artificielle Robot Logiciels

Meta prépare de nouveaux modèles d’IA image et vidéo pour 2026

Shengjia Zhao Hors-Sujet

Meta nomme un ex-employé d’OpenAI au poste de directeur scientifique de sa division Meta Superintelligence Labs

Meta AI Logo Actu OS

Meta va supprimer tous les chatbots de WhatsApp… sauf bien sûr Meta AI

meta-vibes Logiciels

Meta lance « Vibes », un nouveau flux de vidéos générées par IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

WASP-107b 1

James Webb révèle une « double météo » sur l’exoplanète géante WASP-107b

6 Mai. 2026 • 15:16
0 Science

Le télescope spatial James Webb continue de nous livrer les particularités les plus intrigantes des exoplanètes les plus lointaines....

Intelligence artificielle

IA : Google, Microsoft et xAI vont fournir leurs modèles en avance au gouvernement US

6 Mai. 2026 • 14:10
0 Internet

L’administration Trump resserre le contrôle sur l’intelligence artificielle en obtenant un accès anticipé aux futurs...

Intelligence Artificielle

Character.AI poursuivi en Pennsylvanie après qu’un chatbot se soit présenté comme un psychiatre !

6 Mai. 2026 • 13:15
0 Logiciels

Voilà qui n’est pas banal : la Pennsylvanie attaque la startup Character.AI en justice après qu’un chatbot de la plateforme se...

Asha Sharma Xbox

Xbox fait sa mue de printemps : Asha Sharma s’entoure de plusieurs cadres issus de Microsoft CoreAI

6 Mai. 2026 • 10:50
0 Jeux vidéo

Xbox entre dans une nouvelle phase de transformation. Quelques mois seulement après sa prise de fonctions, Asha Sharma remanie en profondeur les...

Meta Logo

De éditeurs poursuivent Meta qui entraîne son IA avec leurs livres

6 Mai. 2026 • 9:33
0 Internet

Meta fait face à un nouveau recours collectif aux États-Unis, cette fois portée par de grands éditeurs qui l’accusent...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro : une Dynamic Island plus petite refait surface avec un rendu

iPhone 18 Pro : une Dynamic Island plus petite refait surface avec un rendu

6 May. 2026 • 15:02

image de l'article Brevet : Apple imagine un HomePod capable d’activer Siri quand l’utilisateur le regarde

Brevet : Apple imagine un HomePod capable d’activer Siri quand l’utilisateur le regarde

6 May. 2026 • 12:40

image de l'article Apple sous pression politique après la fermeture annoncée de son premier Apple Store syndiqué

Apple sous pression politique après la fermeture annoncée de son premier Apple Store syndiqué

6 May. 2026 • 11:14

image de l'article Intel s’envole en Bourse après les rumeurs de puces Apple fabriquées aux États-Unis

Intel s’envole en Bourse après les rumeurs de puces Apple fabriquées aux États-Unis

6 May. 2026 • 9:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site