Amazon MGM annonce trois séries qui seront générées par IA

Amazon MGM Studios a annoncé la mise en production de trois séries pour enfants développées dans le cadre de son GenAI Creators’ Fund, un programme qui met des outils d’intelligence artificielle générative à disposition des créateurs pour compresser drastiquement les délais de production. Elles seront disponibles sur son service de streaming Prime Video.

Les trois séries approuvées sont Punky Duck du réalisateur Jorge Gutiérrez, Diana Music Hunters d’Albie Hecht et Cupcake & Friends de BuzzFeed Studios. Toutes les trois ont obtenu leur validation en l’espace d’environ deux mois, un calendrier que leurs créateurs qualifient de « révolutionnaire ».

Jorge Gutiérrez illustre l’écart avec les méthodes traditionnelles : il consacre habituellement jusqu’à deux ans au développement d’un seul épisode pilote. « J’ai commencé le 7 mars et aujourd’hui nous sommes déjà approuvés », a-t-il déclaré, ajoutant que l’expérience était « complètement folle ».

Un outil présenté comme créateur d’emplois, mais qui inquiète Hollywood

L’annonce a été faite lors de la plus grande conférence annuelle dédiée à l’impact de l’IA générative dans l’industrie du cinéma, un contexte qui n’a pas apaisé les craintes d’acteurs, scénaristes et créateurs redoutant d’être remplacés par cette technologie.

Albert Cheng, directeur d’AI Studios chez Amazon MGM Studios, a défendu une vision opposée : en réduisant les coûts et les délais de production, l’IA permettrait selon lui de multiplier les projets et donc les opportunités d’emploi. Il a toutefois reconnu les limites du procédé, qualifiant la technologie d’« addictive », et a appelé les créateurs à rester vigilants : « Nous devons veiller à ne pas céder à la facilité ni laisser nos cerveaux s’atrophier, mais continuer à réfléchir de manière critique à la façon dont nous voulons créer ».