La Folle Histoire de l’espace 2 (Spaceballs) : Amazon MGM Studios annonce la date de sortie de la suite du film culte

Près de quarante ans après le déjanté et très culte Spaceballs (La Folle Histoire de l’espace), le second volet s’apprête à reprendre sa trajectoire absurde sur grand écran. Amazon MGM Studios vient en effet de fixer la date sortie au 23 avril 2027, ce qui au passage confirme que le métrage est bien au stade de la préproduction. Plusieurs acteurs emblématiques du premier film sont annoncés au casting, à commencer par Mel Brooks et Rick Moranis, de quoi faire fantasmer les amateurs de parodies de la « geek-culture ».

Une suite attendue depuis des décennies

Le simple fait de voir Spaceballs 2 exister réellement tient presque du gag devenu réalité. Pendant des années, l’idée d’une suite a circulé comme une plaisanterie récurrente, nourrie par les déclarations occasionnelles de Mel Brooks et par le statut culte acquis avec le temps par le film de 87. Cette fois, le projet est bien concret, avec une date de sortie fixée à quelques semaines seulement du quarantième anniversaire du long-métrage original.

Spaceballs: The Release Date. April 23, 2027. pic.twitter.com/5Xv0BKmf7C — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) April 4, 2026

Le retour de Rick Moranis constitue sans doute l’élément le plus marquant. Son implication dans le projet est d’autant plus précieuse que l’acteur s’était fait rare à l’écran depuis de longues années.

Casting : entre héritage et nouvelles têtes

Mel Brooks, Bill Pullman, Daphne Zuniga et George Wyner doivent eux aussi retrouver leurs rôles initiaux, tandis qu’une nouvelle génération d’acteurs rejoint l’aventure. Josh Gad, également impliqué dans l’écriture, fera partie du casting, aux côtés de Keke Palmer, Lewis Pullman (le fils de Bill Pullman) et Anthony Carrigan.

Amazon MGM mise sur un héritage comique encore exploitable

La réalisation est confiée à Josh Greenbaum, avec un scénario écrit par Josh Gad, Dan Hernandez et Benji Samit. Le défi sera de taille : retrouver la folie irrévérencieuse de l’original sans donner l’impression d’une simple opération de recyclage nostalgique. Le genre de la parodie a lui-même changé, et le cinéma de franchise qu’attaquait Spaceballs est aujourd’hui encore plus massif qu’à la fin des années 1980.

Un lourd enjeu pour Amazon

Pour Amazon MGM, l’enjeu dépasse le simple clin d’œil cinéphile : la suite devra se montrer au moins aussi drôle et aussi déjantée que son modèle pour convaincre les fans ainsi qu’une nouvelle génération de public, ce qui ne sera peut-être pas évident à faire à l’heure où Hollywood met l’accélérateur sur le politiquement correct pour éviter de ne froisser personne. Peut-on être réellement « déjanté » sans être parfois « bordeline » ? MGM devra tout de même oser sans quoi cette suite sera logiquement taxée d’opportunisme.